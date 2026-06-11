Oman Ship Attack : ओमान के शिनास बंदरगाह के पास एक और तेल टैंकर MT जलवीर (MT Jalveer) हमले की चपेट में आ गया है. मिली जानकारी के मुताबिक इस जहाज पर 20 भारतीय नागरिक सवार थे और घटना के दौरान इसके इंजन में आग लग गई. क्रू की ओर से SOS संदेश भेजा गया है, जबकि सामने आई तस्वीरों में समुद्र के बीच जहाज को आग की लपटों में घिरा हुआ देखा जा सकता है. फिलहाल संबंधित एजेंसियां स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं.

भारतीय दूतावास ने इस मामले पर बयान जारी करते हुए कहा है कि गुरुवार (11 जून) को शिनास बंदरगाह के पास एक वेसल से जुड़ी घटना की सूचना मिली थी. दूतावास ने बताया कि पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए लगातार निगरानी की जा रही है और स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है. घटना के कारणों और प्रभावों को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है.

ओमान तट के पास जहाज पर हमला

इससे पहले ओमान तट के पास ही एक अन्य कमर्शियल जहाज पर भी हमला हुआ था, जिसमें 28 लोग सवार थे, जिनमें 24 भारतीय शामिल थे. इस घटना में 21 भारतीयों को सुरक्षित बचा लिया गया था, जबकि 3 लापता बताए गए थे, जिनमें से 2 के शव मिलने की जानकारी सामने आई है. इस मामले को लेकर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए इसे गंभीर चिंता का विषय बताया था.

We have learnt of an incident involving a vessel off Shinas port of Oman, earlier today . We are closely monitoring the situation and coordinating with the local authorities for further details. — India in Oman (Embassy of India, Muscat) (@Indemb_Muscat) June 11, 2026

भारतीय क्रू की सुरक्षा पर नजर

बताया गया कि यह हमला सेटेबेलो (Setebello) नाम के जहाज पर हुआ था. विदेश मंत्रालय के अनुसार, प्रभावित भारतीय क्रू की सुरक्षा को लेकर दूतावास लगातार ओमान के अधिकारियों के संपर्क में है और बचाव कार्य में सहयोग किया जा रहा है.

इस बीच अंतरराष्ट्रीय मीडिया रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि घटनाओं के पैटर्न को लेकर सुरक्षा विशेषज्ञ अलग-अलग संभावनाओं पर नजर बनाए हुए हैं, हालांकि आधिकारिक स्तर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है. ओमान तट पर लगातार हो रही इन घटनाओं को लेकर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और तनाव की स्थिति पर भी सवाल उठ रहे हैं.

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