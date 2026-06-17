Sade Bujurg Sada Maan : बुजुर्गों के कल्याण, सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने के लिए पंजाब सरकार द्वारा वृद्धाश्रमों को सशक्त बनाने और सुरक्षा तंत्र को अधिक प्रभावी बनाने हेतु लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्रत्येक बुजुर्ग को सुरक्षित, सम्मानजनक और खुशहाल जीवन प्राप्त हो।

बुजुर्ग अकेला या असहाय न करे महसूस

यह जानकारी साझा करते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि बुजुर्ग हमारे परिवारों की जड़ें, समाज का अनुभव और हमारी अमूल्य विरासत हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी बुजुर्ग स्वयं को अकेला या असहाय महसूस न करे।

वृद्धावस्था में सम्मान, सुरक्षा और सहारा

डॉ. बलजीत कौर ने कहा, “जिन माता-पिता और बुजुर्गों ने अपना पूरा जीवन परिवारों को संवारने और समाज की सेवा में समर्पित किया, उन्हें वृद्धावस्था में सम्मान, सुरक्षा और सहारा देना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।

आवास, पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य देखभाल

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि सरकार और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से संचालित 15 वृद्धाश्रमों के सुचारू संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान 4.10 करोड़ रुपये की अनुदान राशि जारी की गई है। इस वित्तीय सहायता से बुजुर्गों को आवास, पौष्टिक भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य आवश्यक सेवाएं और बेहतर ढंग से उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

बुजुर्गों को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण

डॉ. बलजीत कौर ने आगे बताया कि बुजुर्गों की देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य में 26 वृद्धाश्रम पंजीकृत किए गए हैं। ये संस्थाएं जरूरतमंद बुजुर्गों को सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

एल्डर हेल्पलाइन नंबर 14567 उपलब्ध

उन्होंने कहा कि बुजुर्गों के साथ किसी भी प्रकार की उपेक्षा, दुर्व्यवहार या शोषण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसी घटनाओं के संबंध में शिकायत दर्ज कराने के लिए एल्डर हेल्पलाइन नंबर 14567 उपलब्ध है। इस हेल्पलाइन के माध्यम से प्राप्त प्रत्येक शिकायत का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा सुनिश्चित किया जाता है।

सम्मान की रक्षा के लिए हर संभव कदम

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि किसी भी समाज की वास्तविक प्रगति इस बात से मापी जाती है कि वह अपने बुजुर्गों को कितना सम्मान, सुरक्षा और सहारा देता है। पंजाब सरकार अपने बुजुर्गों के कल्याण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उनके सम्मान की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाती रहेगी। “हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान हैं और उनकी मुस्कान ही हमारी जन-कल्याणकारी नीतियों की वास्तविक सफलता है। डॉ. बलजीत कौर

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