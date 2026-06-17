Punjab

पवित्र शहर की सड़कों पर एक भी लिफाफा या प्लास्टिक की बोतल नहीं दिखनी चाहिए- हरजोत सिंह बैंस

Karan Panchal17 June 2026 - 1:01 PM
3 minutes read
Amritsar News
पवित्र शहर की सड़कों पर एक भी लिफाफा या प्लास्टिक की बोतल नहीं दिखनी चाहिए- हरजोत सिंह बैंस

Amritsar News : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार के “मिशन क्लीन पंजाब” को जमीनी स्तर पर ले जाते हुए स्थानीय सरकार मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने मंगलवार आधी रात (1 बजे) अमृतसर के अंदरूनी शहर (वाल्ड सिटी) की गलियों में जाकर नई शुरू की गई रात्रिकालीन सफाई मुहिम का जायजा लिया।

हरजोत सिंह बैंस ने कहा, “अमृतसर सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि आध्यात्मिकता का केंद्र है।” उन्होंने बताया कि अब पहली बार सफाई कार्य दिन के समय तक सीमित नहीं रहेगा। रोजाना रात 10 बजे से सुबह 2 बजे तक विशेष सफाई शिफ्ट चलाई जा रही है, ताकि श्री हरिमंदिर साहिब में अमृत बेला के दर्शनों के लिए आने वाली संगत को साफ-सुथरी सड़कें मिल सकें। सफाई अभियान का जायजा लेने के उपरांत स्थानीय निकाय मंत्री ने कहा कि यह एक रात का कार्यक्रम नहीं है। वह किसी भी रात औचक निरीक्षण करेंगे ताकि पवित्र शहर की सफाई सुनिश्चित की जा सके।

सफाई कर्मचारियों से कठिनाइयों की जानकारी ली

स्थानीय निकाय मंत्री ने वाल्ड सिटी में कई घंटे बिताए और श्री दरबार साहिब के आसपास के क्षेत्रों का पैदल दौरा किया। उन्होंने द्वितीयक कूड़ा संग्रहण स्थलों की सफाई का जायजा लिया, तंग गलियों में घर-घर कूड़ा एकत्र करने की प्रक्रिया की निगरानी की और बताया कि पहले चिन्हित किए गए खुले कूड़ा फेंकने वाले स्थानों को समाप्त कर दिया गया है। उन्होंने रात की ड्यूटी कर रहे सफाई कर्मचारियों से भी बातचीत कर उन्हें आने वाली कठिनाइयों के बारे में जानकारी ली।

बैंस ने कहा कि हेरिटेज स्ट्रीट फिर से अपनी चमक हासिल करेगी और वाल्ड सिटी के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में रोजाना सफाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जब कूड़े के ढेर समाप्त हो जाएंगे तो आवारा पशु भी सड़कों से दूर हो जाएंगे।

कूड़ा फेंकने से व्यर्थ हो जाती है मेहनत

उन्होंने जोर देकर कहा, “मैं इस पवित्र शहर की सड़कों पर एक भी रैपर, लिफाफा या प्लास्टिक की बोतल नहीं देखना चाहता।” उन्होंने कहा कि नगर निगम की टीमें रात 10:00 बजे से रात 2:00 बजे तक सफाई करती हैं, लेकिन जब लोग अपनी बालकनियों और छतों से कूड़ा फेंकते हैं तो उनकी मेहनत व्यर्थ हो जाती है।

खिड़कियों और बालकनियों से सड़कों पर कूड़ा न फेंकें

उन्होंने कहा, “जब पूरा शहर सो रहा होता है, तब सफाई कर्मचारी अपनी ड्यूटी निभा रहे होते हैं। कम से कम हमारा यह फर्ज बनता है कि हम अपने घरों की खिड़कियों और बालकनियों से सड़कों पर कूड़ा न फेंकें।” बैंस ने कहा कि अमृतसर की सफाई केवल नागरिक कर्तव्य नहीं है। गुरु साहिब से संबंधित इस पवित्र नगरी की सेवा करना हमारे लिए सेवा भावना का प्रतीक है।

घर-घर जाकर निरीक्षण किया, लोगों की समस्याएं सुनीं

इसके साथ ही स्थानीय निकाय मंत्री आज सुबह 8:00 बजे से ही स्थानीय विधायक, मेयर, कमिश्नर और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मैदान में मौजूद रहे। उन्होंने घर-घर जाकर निरीक्षण किया, लोगों की समस्याएं सुनीं और मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश जारी कर समस्याओं के समाधान सुनिश्चित किए।

लोगों के बिना यह अभियान सफल नहीं हो सकता

बैंस ने कहा कि “मिशन क्लीन पंजाब” दफ्तरों में बैठकर नहीं, बल्कि सड़कों पर उतरकर चलाया जा रहा है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे उनके रात्रिकालीन निरीक्षण की वीडियो अधिक से अधिक साझा करें ताकि सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को मजबूत किया जा सके। उन्होंने कहा, “लोगों के सहयोग के बिना यह अभियान सफल नहीं हो सकता। जितना स्वच्छ अमृतसर होगा, उतने ही अधिक श्रद्धालु और पर्यटक यहां आएंगे।

इस अवसर पर अधिकारी और नेता रहे उपस्थित

इस अवसर पर उनके साथ अमृतसर केंद्रीय के विधायक डॉ. अजय गुप्ता, नगर निगम अमृतसर के मेयर जतिंदर सिंह मोती भाटिया, डिप्टी कमिश्नर दलविंदरजीत सिंह, नगर निगम कमिश्नर बिक्रमजीत सिंह शेरगिल, पुलिस कमिश्नर अमृतसर गुरप्रीत सिंह भुल्लर, नगर सुधार ट्रस्ट अमृतसर के चेयरमैन करमजीत सिंह रिंटू सहित अन्य अधिकारी और नेता उपस्थित थे।

ये भी पढ़ें- पंजाब की ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ मुहिम की नई पहचान: रोजगार, सम्मान और उम्मीद की प्रेरणादायक कहानियां

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal17 June 2026 - 1:01 PM
3 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब सरकार ने खेल एवं जूता निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए FDDI के साथ किया समझौता

पंजाब सरकार ने खेल एवं जूता निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए FDDI के साथ किया समझौता

17 June 2026 - 12:50 PM
Photo of पंजाब की ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ मुहिम की नई पहचान: रोजगार, सम्मान और उम्मीद की प्रेरणादायक कहानियां

पंजाब की ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ मुहिम की नई पहचान: रोजगार, सम्मान और उम्मीद की प्रेरणादायक कहानियां

17 June 2026 - 12:40 PM
Photo of स्पीकर संधवां ने अमेरिका में बेचे गए एम.एल.ए. हॉस्टल के विरासती फर्नीचर संबंधी कस्टडी रिपोर्ट मांगी

स्पीकर संधवां ने अमेरिका में बेचे गए एम.एल.ए. हॉस्टल के विरासती फर्नीचर संबंधी कस्टडी रिपोर्ट मांगी

17 June 2026 - 12:10 PM
Photo of पंजाब की महिला सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, घर से 40 किमी के दायरे में होगी तैनाती

पंजाब की महिला सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, घर से 40 किमी के दायरे में होगी तैनाती

17 June 2026 - 11:48 AM
Photo of पंजाब पुलिस द्वारा श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस को समर्पित ‘छबील’ लगाई गई

पंजाब पुलिस द्वारा श्री गुरु अर्जन देव जी के शहीदी दिवस को समर्पित ‘छबील’ लगाई गई

17 June 2026 - 11:35 AM
Photo of मैं गुरु साहिबान जी की बाणी, पंजाब के पानी, किसानी और जवानी के हित में फैसले ले रहा हूं, जो इन्हें हजम नहीं हो रहा – सीएम मान

मैं गुरु साहिबान जी की बाणी, पंजाब के पानी, किसानी और जवानी के हित में फैसले ले रहा हूं, जो इन्हें हजम नहीं हो रहा – सीएम मान

17 June 2026 - 11:16 AM
Photo of CM भगवंत मान ने 523 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र, बोले- पारदर्शी भर्ती से 67,563 को मिली सरकारी नौकरी

CM भगवंत मान ने 523 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र, बोले- पारदर्शी भर्ती से 67,563 को मिली सरकारी नौकरी

17 June 2026 - 10:36 AM
Photo of गैंगस्टरों ते वार’ का 147वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 579 स्थानों पर छापेमारी, 219 गिरफ्तार

गैंगस्टरों ते वार’ का 147वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 579 स्थानों पर छापेमारी, 219 गिरफ्तार

17 June 2026 - 10:12 AM
Photo of फर्जी वीडियो विवाद पर CM भगवंत मान का पलटवार, बोले- मुझे बदनाम करने की साजिश रची गई

फर्जी वीडियो विवाद पर CM भगवंत मान का पलटवार, बोले- मुझे बदनाम करने की साजिश रची गई

17 June 2026 - 8:11 AM
Photo of एस.सी. आयोग ने रवनीत सिंह बिट्टू को दिया 24 जून को पेश होने का एक और अवसर

एस.सी. आयोग ने रवनीत सिंह बिट्टू को दिया 24 जून को पेश होने का एक और अवसर

16 June 2026 - 1:11 PM
Back to top button