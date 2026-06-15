Biharराज्यशिक्षा

“खान सर और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक ने मेरे भाई की हत्या करवाई है” रौशन आनंद का बड़ा आरोप

Shanti Kumari15 June 2026 - 3:56 PM
2 minutes read
Raushan Anand

Bihar News : पटना सिविल कोर्ट से जमानत मिलने के बाद ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद जेल से बाहर आ गए हैं. रिहाई के बाद उन्होंने अपने भाई की मौत को लेकर गंभीर बयान दिया है और खान सर सहित दो अन्य लोगों पर हत्या कराने का आरोप लगाया है.

रौशन आनंद ने पटना में मीडिया से बातचीत में कहा कि, “खान सर और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक ने मिलकर मेरे भाई की हत्या करवाई है. जब मैं जेल में था तब मेरे भाई को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैं जेल गया, उसके बाद उसकी हत्या हो गई.”

उन्होंने आगे कहा, “यह पूरी तरह साजिश है. फैसल खान ने कई बातें झूठ कही हैं. कोई गोलीबारी नहीं हुई थी. साथ ही उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि गोलीबारी आखिर किसकी तरफ से हुई थी। रौशन आनंद ने यह दावा किया है कि गोलीबारी की घटना फैसल खान की ओर से हुई थी.

पटना पुलिस जांच कर रही

दूसरी ओर, इस मामले पर सोमवार (15 जून, 2026) को जेडीयू नेता और मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि पटना पुलिस मामले की जांच कर रही है और जो भी उचित कार्रवाई होगी, वह की जाएगी, उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी, उन्होंने यह भी कहा कि बिहार में कानून का राज है और एसएसपी खुद मामले की निगरानी कर रहे हैं.

नेपाल प्रशासन से संपर्क कर न्याय दिलाया जाए

इसी बीच, सांसद पप्पू यादव ने भी इस घटना पर कार्रवाई की मांग की है, उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि ज्ञानबिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद के भाई प्रिंस की नेपाल के विराटनगर में हत्या हुई है, जो बेहद दुखद है, उन्होंने सरकार से नेपाल प्रशासन से संपर्क कर परिवार को न्याय दिलाने और दोषियों पर तुरंत कार्रवाई की मांग की, उन्होंने यह भी कहा कि परिवार के साथ उनकी संवेदना है.

बताया जा रहा है कि रौशन आनंद के भाई की मौत नेपाल में हुई है और अभी तक मौत के कारण स्पष्ट नहीं हैं. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति साफ हो पाएगी. फिलहाल इस घटना से परिवार गहरे सदमे में है.

ये भी पढ़ें – ईडी पार्टी के पदाधिकारी पंजाब में नशा बेचते पकड़े गए, क्या ईडी पार्टी से नशे के तार जुड़े हैं? – केजरीवाल

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari15 June 2026 - 3:56 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of “कुमकुम भाग्य” फेम अभिनेत्री संचिता उगाले का निधन, टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर

“कुमकुम भाग्य” फेम अभिनेत्री संचिता उगाले का निधन, टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर

15 June 2026 - 2:06 PM
Photo of जेवर एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट ने भरी उड़ान, जमीन देने वाले किसान बने पहली उड़ान के यात्री

जेवर एयरपोर्ट से पहली फ्लाइट ने भरी उड़ान, जमीन देने वाले किसान बने पहली उड़ान के यात्री

15 June 2026 - 1:24 PM
Photo of नेपाल में रौशन सर के भाई की संदिग्ध मौत, तेज प्रताप ने की जांच की मांग

नेपाल में रौशन सर के भाई की संदिग्ध मौत, तेज प्रताप ने की जांच की मांग

15 June 2026 - 1:14 PM
Photo of CM मान ने मेहनत से पंजाब को काले दौर से बाहर निकाला, हमें अच्छे कामों को रुकने नहीं देना चाहिए: केजरीवाल

CM मान ने मेहनत से पंजाब को काले दौर से बाहर निकाला, हमें अच्छे कामों को रुकने नहीं देना चाहिए: केजरीवाल

15 June 2026 - 12:23 PM
Photo of ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के संचालक रोशन आनंद को जमानत, भाई के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल

ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के संचालक रोशन आनंद को जमानत, भाई के अंतिम संस्कार में होंगे शामिल

15 June 2026 - 12:17 PM
Photo of राम मंदिर दानपात्र कथित गड़बड़ी की जांच पर अखिलेश यादव का हमला, बोले- ‘यह सनातन धर्म का अपमान’

राम मंदिर दानपात्र कथित गड़बड़ी की जांच पर अखिलेश यादव का हमला, बोले- ‘यह सनातन धर्म का अपमान’

15 June 2026 - 11:50 AM
Photo of 30 किलोग्राम हेरोइन बरामदगी मामला: नाबालिग सहित दो साथी गिरफ्तार, 5 किलो और हेरोइन बरामद

30 किलोग्राम हेरोइन बरामदगी मामला: नाबालिग सहित दो साथी गिरफ्तार, 5 किलो और हेरोइन बरामद

15 June 2026 - 11:32 AM
Photo of ‘गैंगस्टरों ते वार’ का 145वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 529 स्थानों पर छापेमारी, 302 गिरफ्तार

‘गैंगस्टरों ते वार’ का 145वां दिन: पंजाब पुलिस द्वारा 529 स्थानों पर छापेमारी, 302 गिरफ्तार

15 June 2026 - 9:38 AM
Photo of मोहाली रोड शो में केजरीवाल बोले- अच्छे काम जारी रखने के लिए फिर चाहिए भगवंत मान सरकार

मोहाली रोड शो में केजरीवाल बोले- अच्छे काम जारी रखने के लिए फिर चाहिए भगवंत मान सरकार

15 June 2026 - 8:40 AM
Photo of ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद के भाई की नेपाल में मौत, सहरसा में पसरा मातम, जानिए परिवार ने क्या कहा

ज्ञान बिंदु के डायरेक्टर रौशन आनंद के भाई की नेपाल में मौत, सहरसा में पसरा मातम, जानिए परिवार ने क्या कहा

15 June 2026 - 7:53 AM
Back to top button