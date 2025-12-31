Up Police Vacancy : उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB), लखनऊ ने 2025 के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती हेतु एक बड़ी विज्ञप्ति जारी की है। इस भर्ती के तहत कुल 32,679 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए यह एक सुनहरा अवसर है।

आवेदन तिथियां और प्रक्रिया

अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 31 दिसंबर 2025 यानी आज से शुरू है और अंतिम तिथि 30 जनवरी 2026 तक रहेगी। आवेदन प्रक्रिया के लिए उम्मीदवारों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) प्रणाली में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया गया है। इस प्रणाली के तहत अभ्यर्थियों का स्थायी डेटा सुरक्षित रखा जाता है, जिससे भविष्य की भर्तियों में भी सुविधा मिलती है। OTR रजिस्ट्रेशन के बाद ही उम्मीदवार आवेदन पत्र भर सकेंगे।

विस्तृत भर्ती जानकारी

यह भर्ती आरक्षी नागरिक पुलिस और इसके समकक्ष पदों के लिए है। विज्ञप्ति में पदों का वर्गवार विवरण, आरक्षण प्रावधान, और रिक्त पदों का वितरण शामिल किया गया है। इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं और भर्ती से संबंधित सभी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

आवेदन प्रक्रिया

OTR रजिस्ट्रेशन: उम्मीदवारों को सबसे पहले OTR प्रणाली में रजिस्ट्रेशन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन: OTR पूरा करने के बाद अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र भर सकेंगे। आवेदन शुल्क: विज्ञप्ति में आवेदन शुल्क और भुगतान प्रक्रिया की भी जानकारी दी गई है।

योग्यता क्या चाहिए?

शैक्षिक योग्यता : किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होना चाहिए। बारहवीं कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित हुए या होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे।

किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष अर्हता होना चाहिए। बारहवीं कक्षा की परीक्षा में सम्मिलित हुए या होने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। आयुसीमा: 1 जुलाई 2025 को 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली और 22 साल वर्ष ती आयु प्राप्त न की हो। यानी अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2003 से पहले और 1 जुलाई 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। महिला उम्मीदवारों की उम्र 18-25 वर्ष है। 25 वर्ष की उम्र 1 जुलाई 2025 को प्राप्त न की हुई हो। उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, ओबीसी, एससी/एसटी और अन्य आरक्षित श्रेणियों को ऊपरी उम्र में नियमानुसार छूट दी गई है।

हाइट: सामान्य/अन्य पिछड़े वर्गों और एससी पुरुष उम्मीदवारों की हाइट 168 सेमी होनी चाहिए। एसटी पुरुष की लंबाई 160सेमी भी मान्य होगी। महिलाओं की हाइट 152 सेमी, एसटी महिलाओं की 147 सेमी होनी चाहिए।

चयन प्रक्रिया: लिखित परीक्षा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षा, मेडिकल

पात्रता और चयन प्रक्रिया

विज्ञप्ति में उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, शारीरिक दक्षता मानक, वेतनमान और चयन प्रक्रिया के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई है। चयन प्रक्रिया में मुख्य रूप से लिखित परीक्षा, दस्तावेज़ सत्यापन और फिजिकल टेस्ट शामिल होंगे।

महत्वपूर्ण लिंक:

