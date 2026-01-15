Uttar Pradesh

UP के मंत्री का विवादित बयान : सलमान नहीं, शाहरुख को बताया…, अखिलेश यादव ने किया पलटवार

Ajay Yadav15 January 2026 - 1:35 PM
2 minutes read
UP politics :
UP के मंत्री का विवादित बयान : सलमान नहीं, शाहरुख को बताया..., अखिलेश यादव ने किया पलटवार

UP politics : उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री के एक बयान से राजनिति गरमा गई है. प्रदेश के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने एक दिन पहले एक विवादित बयान देते हुए फिल्म अभिनेता सलमान खान को देशद्रोही बताया और कहा था कि उन्हें पाकिस्तान से ज्यादा प्यार है और वो पाकिस्तान को ज्यादा सपोर्ट भी करते हैं. इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि शायद ये बयान जानबूझकर दिया गया हो क्योंकि मंत्री को भनक लग गई होगी कि उनकी छंटनी तय है. हालांकि बाद में मंत्री ने बयान जारी कर कहा कि वो सलमान नहीं अभिनेता शाहरुख खान की बात कर रहे थे.

मंत्री ने अभिनेता सलमान खान से जुड़े बयान को लेकर बढ़ते विवाद पर एक वीडियो जारी कर सफाई दी और कहा, “गलती से सलमान खान का नाम ले लिया. वे अच्छे अभिनेता हैं. मैंने यह शाहरुख खान के लिए कहा था. जब भी पाकिस्तान पर कोई दिक्कत आती है तो शाहरुख खान मदद करते हैं. उन्होंने 265 करोड़ दिए. वह मॉब लिंचिंग की भी बात करते हैं.”

शाहरुख खान को बताया देशद्रोही

उन्होंने आगे कहा, “इसी तरह बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले होते हैं, तो शाहरुख खान इस पर कुछ नहीं बोलते. मैंने शाहरुख खान का नाम लिया था, गलती से सलमान खान का नाम ले लिया गया. मैं फिर से कहना चाहता हूं कि शाहरुख खान देशद्रोही हैं और इसमें कोई शक नहीं है.”

अखिलेश यादव ने सलमान बयान पर निशाना साधा

अभिनेता सलमान खान को देशद्रोही कहे जाने की बात पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, “लगता है ये विशेष बयान देने से पहले यूपी के मंत्री जी सामान्य ज्ञान के विषय की ये बात भूल गए कि उनके सर्वेसर्वा ने कुछ साल पहले इसी अभिनेता के साथ पतंग उड़ाई थी.”

अखिलेश यादव ने आगे कहा, “कहीं ऐसा न हो ये बयान दिल्ली तक पहुंच जाए और मंत्री जी की डोर ही कट जाए. या हो सकता है ये बयान जानबूझकर दिया गया हो क्योंकि मंत्री जी को पता चल गया हो कि उनकी छंटनी भी तय है.”

ये भी पढ़ें- लॉरेंस गैंग भारत सरकार के लिए कर रहा काम, कनाडा पुलिस की सीक्रेट रिपोर्ट

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav15 January 2026 - 1:35 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of मायावती का 70वां जन्मदिन, CM योगी और अखिलेश यादव ने दी बधाई

मायावती का 70वां जन्मदिन, CM योगी और अखिलेश यादव ने दी बधाई

15 January 2026 - 12:17 PM
Photo of मकर संक्रांति पर प्रयागराज में श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब, सुरक्षा और व्यवस्थाएं सख्त

मकर संक्रांति पर प्रयागराज में श्रद्धालुओं का भारी जनसैलाब, सुरक्षा और व्यवस्थाएं सख्त

15 January 2026 - 8:32 AM
Photo of उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का कहर, बारिश-बर्फबारी का अलर्ट जारी

उत्तर भारत में ठंड और कोहरे का कहर, बारिश-बर्फबारी का अलर्ट जारी

15 January 2026 - 7:54 AM
Photo of प्रयागराज में रिटायर्ड IAS अधिकारी के बेटे ने की आत्महत्या, 2 महीने पहले हुई थी लव मैरिज शादी

प्रयागराज में रिटायर्ड IAS अधिकारी के बेटे ने की आत्महत्या, 2 महीने पहले हुई थी लव मैरिज शादी

14 January 2026 - 2:47 PM
Photo of अखिलेश यादव ने शी जिनपिंग के नेताओं के RSS दौरे पर साधा निशाना, कहा- ‘हमको ही धोखा दे दिया’

अखिलेश यादव ने शी जिनपिंग के नेताओं के RSS दौरे पर साधा निशाना, कहा- ‘हमको ही धोखा दे दिया’

14 January 2026 - 12:27 PM
Photo of पहले पत्नी और मां का सिर कुचल की हत्या फिर खोपड़ी से खाने लगा मांस, कुशीनगर में दिल दहला देने वाली वारदात

पहले पत्नी और मां का सिर कुचल की हत्या फिर खोपड़ी से खाने लगा मांस, कुशीनगर में दिल दहला देने वाली वारदात

13 January 2026 - 2:58 PM
Photo of मेरठ में कड़ाके की ठंड, कक्षा 9 तक के सभी स्कूल बंद, डीएम का नया आदेश जारी

मेरठ में कड़ाके की ठंड, कक्षा 9 तक के सभी स्कूल बंद, डीएम का नया आदेश जारी

13 January 2026 - 12:20 PM
Photo of प्रशासन को चुनौती और कानून की उड़ाई धज्जियां, पति ने थाने में ही पत्नी को मारी गोली, जानें पूरा मामला

प्रशासन को चुनौती और कानून की उड़ाई धज्जियां, पति ने थाने में ही पत्नी को मारी गोली, जानें पूरा मामला

12 January 2026 - 4:53 PM
Photo of पक्षी टकराने से इंडिगो विमान की नाक क्षतिग्रस्त, पायलट ने 216 यात्रियों की जान बचाई

पक्षी टकराने से इंडिगो विमान की नाक क्षतिग्रस्त, पायलट ने 216 यात्रियों की जान बचाई

12 January 2026 - 3:33 PM
Photo of बिकरू कांड की खुशी दुबे फिर चर्चा में! वायरल वीडियो में अखिलेश यादव को बताया ‘फरिश्ता’, जानिए पूरा मामला

बिकरू कांड की खुशी दुबे फिर चर्चा में! वायरल वीडियो में अखिलेश यादव को बताया ‘फरिश्ता’, जानिए पूरा मामला

12 January 2026 - 1:11 PM
Back to top button