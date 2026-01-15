UP politics : उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के दर्जा प्राप्त मंत्री के एक बयान से राजनिति गरमा गई है. प्रदेश के मंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने एक दिन पहले एक विवादित बयान देते हुए फिल्म अभिनेता सलमान खान को देशद्रोही बताया और कहा था कि उन्हें पाकिस्तान से ज्यादा प्यार है और वो पाकिस्तान को ज्यादा सपोर्ट भी करते हैं. इस पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने निशाना साधते हुए कहा कि शायद ये बयान जानबूझकर दिया गया हो क्योंकि मंत्री को भनक लग गई होगी कि उनकी छंटनी तय है. हालांकि बाद में मंत्री ने बयान जारी कर कहा कि वो सलमान नहीं अभिनेता शाहरुख खान की बात कर रहे थे.

मंत्री ने अभिनेता सलमान खान से जुड़े बयान को लेकर बढ़ते विवाद पर एक वीडियो जारी कर सफाई दी और कहा, “गलती से सलमान खान का नाम ले लिया. वे अच्छे अभिनेता हैं. मैंने यह शाहरुख खान के लिए कहा था. जब भी पाकिस्तान पर कोई दिक्कत आती है तो शाहरुख खान मदद करते हैं. उन्होंने 265 करोड़ दिए. वह मॉब लिंचिंग की भी बात करते हैं.”

शाहरुख खान को बताया देशद्रोही

उन्होंने आगे कहा, “इसी तरह बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले होते हैं, तो शाहरुख खान इस पर कुछ नहीं बोलते. मैंने शाहरुख खान का नाम लिया था, गलती से सलमान खान का नाम ले लिया गया. मैं फिर से कहना चाहता हूं कि शाहरुख खान देशद्रोही हैं और इसमें कोई शक नहीं है.”

अखिलेश यादव ने सलमान बयान पर निशाना साधा

अभिनेता सलमान खान को देशद्रोही कहे जाने की बात पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में कहा, “लगता है ये विशेष बयान देने से पहले यूपी के मंत्री जी सामान्य ज्ञान के विषय की ये बात भूल गए कि उनके सर्वेसर्वा ने कुछ साल पहले इसी अभिनेता के साथ पतंग उड़ाई थी.”

अखिलेश यादव ने आगे कहा, “कहीं ऐसा न हो ये बयान दिल्ली तक पहुंच जाए और मंत्री जी की डोर ही कट जाए. या हो सकता है ये बयान जानबूझकर दिया गया हो क्योंकि मंत्री जी को पता चल गया हो कि उनकी छंटनी भी तय है.”

