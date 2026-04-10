Up Final Voter List : उत्तर प्रदेश में 166 दिनों तक चली विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के बाद अंतिम मतदाता सूची जारी कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने शुक्रवार को प्रेसवार्ता में इसकी जानकारी दी।

राज्य में कुल 13.39 करोड़ मतदाता

जारी सूची के अनुसार प्रदेश में कुल 13 करोड़ 39 लाख 84 हजार 792 मतदाता दर्ज किए गए हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की हिस्सेदारी 54.54% और महिला मतदाताओं की 45.46% है।

पहले की सूची से 2.05 करोड़ मतदाता कम

अक्टूबर 2025 में फ्रीज की गई सूची में लगभग 15.44 करोड़ मतदाता थे। नई प्रक्रिया के बाद यह संख्या घटकर 13.39 करोड़ रह गई है, यानी करीब 2.05 करोड़ मतदाताओं की कमी दर्ज की गई है।

पुरुष, महिला और ट्रांसजेंडर वोटर का आंकड़ा

नई सूची के मुताबिक प्रदेश में

पुरुष मतदाता: 7.30 करोड़

महिला मतदाता: 6.09 करोड़

तृतीय लिंग मतदाता: 4,206

इसके अलावा 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के 17.63 लाख युवा मतदाता भी शामिल हैं।

ड्राफ्ट सूची से 84 लाख नए मतदाता जुड़े

जनवरी में जारी ड्राफ्ट सूची के मुकाबले अंतिम सूची में 84.28 लाख नए मतदाता जोड़े गए हैं। इसके लिए लाखों लोगों ने फॉर्म-6 और फॉर्म-7 के जरिए आवेदन किया।

कई जिलों में बड़ी बढ़ोतरी

मतदाताओं की संख्या में सबसे ज्यादा वृद्धि Prayagraj में दर्ज की गई, जहां 3.29 लाख नए वोटर जुड़े। इसके अलावा Lucknow में 2.85 लाख, Bareilly में 2.57 लाख, Ghaziabad में 2.43 लाख, Jaunpur में 2.37 लाख मतदाता बढ़े हैं।

चुनाव आयोग ने दी सुधार की सुविधा

अधिकारियों के अनुसार, जिन लोगों के नाम सूची में छूट गए हैं वे फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इससे मतदाता सूची को और अधिक सटीक और अद्यतन बनाने की कोशिश की जा रही है।

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