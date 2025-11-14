Uttar Pradeshराज्य

“रोज़गार दो–सामाजिक न्याय दो” पदयात्रा के तीसरे दिन उमड़ा जनसैलाब, दलित व बेरोजगारों के लिए संजय सिंह ने कही ये बात

Sanjay Singh Padayatra
“संजय सिंह की ‘रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो’ पदयात्रा के तीसरे दिन अयोध्या के बीकापुर में जनता ने उनका जोरदार स्वागत किया।”

Lucknow : उत्तर प्रदेश में बेरोज़गारी और सामाजिक अन्याय के खिलाफ़ आम आदमी पार्टी की “रोज़गार दो- सामाजिक न्याय दो” पदयात्रा शुक्रवार को तीसरे दिन भी जनता का ज़बरदस्त समर्थन मिला. आप यूपी प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के नेतृत्व में यह यात्रा अयोध्या के बीकापुर से शुरू होकर खजुरहट होते हुए सुल्तानपुर के कूरेभार पहुंची. जहां पर सैंकड़ों लोगों ने पदयात्रा का जोरदार तरीके से स्वागत किया.

पदयात्रा का गर्मजोशी से स्वागत

वहीं, रास्ते भर युवाओं, वकीलों, महिलाओं और बुजुर्गों ने पदयात्रा का गर्मजोशी से स्वागत किया. जगह-जगह पुष्पवर्षा हुई और लोग “रोज़गार दो-  सामाजिक न्याय दो” के नारे लगाते हुए शामिल हुए. राज्यसभा सांसद संजय सिंह की अगुवाई में यह पदयात्रा धीरे-धीरे जनआंदोलन का रूप ले रही है. यह 13 दिन की करीब 200 किलोमीटर लंबी पदयात्रा अयोध्या से सुल्तानपुर, अमेठी होते हुए प्रयागराज तक जाएगी.

संजय सिंह ने बताया पदयात्रा का लक्ष्य

संजय सिंह ने कहा कि यह यात्रा दलित, पिछड़े, शोषित और वंचित समाज को उनका हक़ दिलाने और युवाओं को रोजगार देने की मांग के लिए निकली है. उन्होंने कहा कि यूपी में जातीय भेदभाव, असमानता और भ्रष्टाचार ने गरीबों और युवाओं की जिंदगी मुश्किल बना दी है. उन्होंने कहा, “रामराज्य तभी आएगा जब हर व्यक्ति को समान अवसर और हर हाथ को काम मिलेगा. बिना रोजगार और न्याय के समाज आगे नहीं बढ़ सकता.

बेरोज़गारी पर संजय सिंह का तीखा प्रहार

सांसद संजय सिंह ने कहा कि यूपी के नौजवान बेरोज़गारी की मार झेल रहे हैं. भर्ती परीक्षाओं में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और चयन प्रक्रिया में भारी गड़बड़ियां हो रही हैं. सरकार केवल वादे कर रही है, लेकिन रोजगार देने की नीयत नहीं दिखती. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न प्रमुख विभागों में स्वीकृत पदों और रिक्तियों के बीच बड़ा अंतर साफ़ दिखाई देता है. शिक्षा विभाग में जहाँ स्वीकृत पद 5 लाख से अधिक हैं, वहीं लगभग 2 लाख से ज़्यादा पद अभी भी खाली पड़े हैं. स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग में 1.5 लाख स्वीकृत पदों के मुकाबले लगभग 50 हजार पद रिक्त हैं. पुलिस और सुरक्षा विभाग में 4 लाख स्वीकृत पद मौजूद हैं, पर इनमें लगभग 1 लाख से अधिक पद खाली बताए जाते हैं. यही वजह है कि आम आदमी पार्टी ने सड़क पर उतरकर युवाओं की लड़ाई शुरू की है.

दलितों और पिछड़ों को दबाने में लगी सरकार- संजय सिंह

सांसद संजय सिंह ने कहा कि यूपी में हर रोज़ दलितों और पिछड़ों के साथ भेदभाव और हिंसा की घटनाएं सामने आती हैं. आरक्षण में हेराफेरी और पुलिस थानों में पक्षपात आम हो गया है. उन्होंने कहा कि जब तक समाज के आख़िरी व्यक्ति को न्याय नहीं मिलेगा, लोकतंत्र मज़बूत नहीं हो सकता. उन्होंने कहा, “आम आदमी पार्टी का मकसद है हर गरीब, हर दलित, हर नौजवान को समान अवसर और सम्मान मिले. यही असली विकास है.

यूपी के युवाओं का संघर्ष अब निर्णायक मोड़ पर – संजय सिंह

उन्होंने कहा कि यूपी का नौजवान अब चुप नहीं बैठेगा. यह पदयात्रा रोजगार और सम्मान की लड़ाई की शुरुआत है. जनता आम आदमी पार्टी के साथ खड़ी हो रही है, क्योंकि उसे पता है कि केवल आप ही जनता की सच्ची आवाज़ है.

पंजाब की जीत ने आप कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया

पंजाब के तरनतारन उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की शानदार जीत पर संजय सिंह ने कहा कि यह जीत अरविंद केजरीवाल की ईमानदार राजनीति और मुख्यमंत्री भगवंत मान की जनहितकारी नीतियों की जीत है. उन्होंने कहा, “तरनतारन की जीत ने दिखा दिया है कि जनता अब विकास, शिक्षा और रोजगार चाहती है, और यही आम आदमी पार्टी का रास्ता है.

उन्होंने कहा कि यूपी की यह पदयात्रा उसी सोच को आगे बढ़ा रही है, “जनता की लड़ाई जनता के साथ मिलकर लड़ी जाएगी. इस पदयात्रा में आम आदमी पार्टी के निवर्तमान अध्यक्ष सभाजीत सिंह और पंचायत प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष मनोज मिश्रा जी ने स्थानीय लोगों के साथ मिलकर जगह जगह नेता सांसद संजय सिंह का स्वागत कार्यक्रम कराया .

यह भी पढ़ें राज्य भर में ग्रामीण विकास के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने जारी किए 332 करोड़ रुपये

