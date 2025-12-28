Unnao Rape Case : दिल्ली के जंतर-मंतर पर आज यानी रविवार (28 दिसंबर) को उन्नाव रेप केस के दोषी कुलदीप सेंगर की जमानत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं, जो दोषी को न्याय दिलाने और उसकी सजा में कटौती के खिलाफ अपने विरोध का इजहार कर रही हैं। वहीं, दूसरी ओर कुलदीप सेंगर के समर्थन में कुछ लोग भी पहुंचे, जिससे एक तीखी बहस शुरू हो गई।

जमानत के खिलाफ विरोध प्रदर्शन

उन्नाव रेप केस की पीड़िता के समर्थन में लोग जंतर-मंतर पर जमा हुए हैं, क्योंकि दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेंगर की आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने का आदेश दिया था। इससे नाराज प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि कुलदीप सेंगर को कभी भी जमानत नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि उसने एक निर्दोष महिला के जीवन को नष्ट किया है।

कुलदीप सेंगर के समर्थन में आई महिला

प्रदर्शन के दौरान, कुलदीप सेंगर के समर्थन में एक महिला भी पहुंची, जिसके हाथ में एक बैनर था जिस पर लिखा था, “आई सपोर्ट कुलदीप सेंगर।” यह महिला पुरुष आयोग की सदस्य बताई जा रही है। जैसे ही इस महिला ने बैनर लहराया, पीड़िता के समर्थन में आई महिलाओं के बीच बहस छिड़ गई। महिला ने कहा, “रेप पर राजनीति मत करो,” जिसके बाद विरोध करने वाली महिलाओं ने उसे ‘शर्म करो’ के नारे लगाए।

योगिता भयाना का बयान

इस घटनाक्रम पर सामाजिक कार्यकर्ता योगिता भयाना ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि जिस महिला ने कुलदीप सेंगर का समर्थन किया, वह मानसिक रूप से ठीक नहीं लग रही है और उन्हें इलाज की जरूरत है। योगिता ने यह भी कहा कि हमारे देश में 90 फीसदी अपराध महिलाओं के खिलाफ पुरुषों द्वारा होते हैं, और यदि इस आंकड़े को उलटा लिया जाए तो जेल में महिलाओं की संख्या बहुत कम होती है, जबकि पुरुषों की संख्या अधिक होती है।

आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला

जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन के दौरान आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहा। पीड़िता के समर्थन में आई महिलाएं लगातार अपनी आवाज उठा रही हैं और कोर्ट से कुलदीप सेंगर की जमानत को खारिज करने की मांग कर रही हैं। पीड़िता ने कहा कि सभी जज एक जैसे नहीं होते, लेकिन उन्हें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास है और उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उनके साथ न्याय करेगा।

इस प्रदर्शन में एक तरफ जहां पीड़िता और उनके समर्थक न्याय की उम्मीद लिए खड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ सेंगर के समर्थन में आए लोग इस मामले को राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। जंतर-मंतर पर जारी यह बहस और हंगामा एक बार फिर उन्नाव रेप केस को लेकर पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है।

