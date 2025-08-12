बड़ी ख़बर

केंद्रीय कैबिनेट की हुई बैठक, लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले, अश्विनी वैष्णव ने दी जानकारी

Avinay Mishra12 August 2025 - 4:29 PM
1 minute read

Union Cabinet Meeting : पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, चार नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. ऐसी 6 परियोजनाएं पहले ही स्वीकृत हो चुकी हैं और आज इसमें चार नई परियोजनाएं जोड़ी गई हैं. ये ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पंजाब में हैं, जिन पर 4,594 करोड़ रुपये का निवेश होगा.

उन्होंने कहा कि लखनऊ एक बड़ा शहर है. यहां मेट्रो की बहुत जरूरत है, इसलिए लखनऊ मेट्रो के चरण 1B को 5,801 करोड़ रुपये के निवेश की मंजूरी दी गई है.

केंद्र सरकार ने कहा कि ग्लोबल पार्टनरशिप, पॉलिसी सपोर्ट और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ोतरी के साथ भारत इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है. भारत का चिप इकोसिस्टम तेजी से विकसित हो रहा है. सरकार के अनुसार देश के कई भागों में बड़े निवेश की घोषणा की गई है.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत स्वच्छ विकास और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्ध है. इस संबंध में आज 8,146 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 700 मेगावाट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई.

यह भी पढ़ें : संसद में किसानों का दर्द, प्याज की माला पहनकर सांसदों ने किया प्रदर्शन

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Avinay Mishra12 August 2025 - 4:29 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of लखनऊ मेट्रो चरण-1बी लॉन्च: नवाबी नगरी में सफर और आसान, सीएम योगी ने पीएम मोदी को कहा धन्यवाद

लखनऊ मेट्रो चरण-1बी लॉन्च: नवाबी नगरी में सफर और आसान, सीएम योगी ने पीएम मोदी को कहा धन्यवाद

12 August 2025 - 5:43 PM
Photo of प्रियंका गांधी का हमला: इजरायल पर नरसंहार का आरोप, भारत सरकार की खामोशी पर उठाए सवाल

प्रियंका गांधी का हमला: इजरायल पर नरसंहार का आरोप, भारत सरकार की खामोशी पर उठाए सवाल

12 August 2025 - 3:00 PM
Photo of आज खुलेगा बड़ा राज! पीएम मोदी और जेपी नड्डा बताएंगे NDA के उपराष्ट्रपति का नाम

आज खुलेगा बड़ा राज! पीएम मोदी और जेपी नड्डा बताएंगे NDA के उपराष्ट्रपति का नाम

12 August 2025 - 12:25 PM
Photo of RG Kar Case की बरसी पर बंगाल में सियासी विस्फोट: नबन्ना मार्च में हंगामा, पुलिस-पार्टी आमने-सामने!

RG Kar Case की बरसी पर बंगाल में सियासी विस्फोट: नबन्ना मार्च में हंगामा, पुलिस-पार्टी आमने-सामने!

9 August 2025 - 7:11 PM
Photo of बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, मतदान कर्मियों के मानदेय में की बढ़ोतरी

बिहार चुनाव से पहले चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, मतदान कर्मियों के मानदेय में की बढ़ोतरी

8 August 2025 - 2:21 PM
Photo of अमेरिका द्वारा अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाए जाने पर ओवैसी का मोदी सरकार पर हमला, जानें क्या कहा

अमेरिका द्वारा अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाए जाने पर ओवैसी का मोदी सरकार पर हमला, जानें क्या कहा

7 August 2025 - 2:13 PM
Photo of घाना में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, रक्षा और पर्यावरण मंत्री समेत 8 की मौत

घाना में सेना का हेलीकॉप्टर क्रैश, रक्षा और पर्यावरण मंत्री समेत 8 की मौत

7 August 2025 - 9:07 AM
Photo of 370 हटाने के बाद अब बड़ा मोड़! क्या फिर राज्य बनेगा जम्मू-कश्मीर? सुप्रीम कोर्ट में होगी 8 अगस्त को सुनवाई

370 हटाने के बाद अब बड़ा मोड़! क्या फिर राज्य बनेगा जम्मू-कश्मीर? सुप्रीम कोर्ट में होगी 8 अगस्त को सुनवाई

5 August 2025 - 6:21 PM
Photo of सिराज का जादू, जायसवाल का धमाका – भारत ने आखिरी टेस्ट में इंग्लैंड को 6 रन से चटाई धूल!

सिराज का जादू, जायसवाल का धमाका – भारत ने आखिरी टेस्ट में इंग्लैंड को 6 रन से चटाई धूल!

4 August 2025 - 6:47 PM
Photo of कमल हासन का सनातन धर्म पर बड़ा हमला: कहा ‘तानाशाही से आजादी चाहिए तो छोड़ो ये विचारधारा’

कमल हासन का सनातन धर्म पर बड़ा हमला: कहा ‘तानाशाही से आजादी चाहिए तो छोड़ो ये विचारधारा’

4 August 2025 - 3:18 PM
Back to top button