Union Cabinet Meeting : पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई. इस दौरान कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, चार नई सेमीकंडक्टर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. ऐसी 6 परियोजनाएं पहले ही स्वीकृत हो चुकी हैं और आज इसमें चार नई परियोजनाएं जोड़ी गई हैं. ये ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पंजाब में हैं, जिन पर 4,594 करोड़ रुपये का निवेश होगा.

उन्होंने कहा कि लखनऊ एक बड़ा शहर है. यहां मेट्रो की बहुत जरूरत है, इसलिए लखनऊ मेट्रो के चरण 1B को 5,801 करोड़ रुपये के निवेश की मंजूरी दी गई है.

#WATCH केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "4 नई सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। 6 प्रोजेक्ट पहले ही स्वीकृत हैं और आज उसमें 4 नए प्रोजेक्ट जुड़े हैं। ये प्रोजेक्ट ओडिशा, आंध्र प्रदेश और पंजाब में 4,594 करोड़ रुपये के निवेश से तैयार होंगे।" pic.twitter.com/w3J7CRRGNq — ANI_HindiNews (@AHindinews) August 12, 2025

केंद्र सरकार ने कहा कि ग्लोबल पार्टनरशिप, पॉलिसी सपोर्ट और घरेलू मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ोतरी के साथ भारत इस क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है. भारत का चिप इकोसिस्टम तेजी से विकसित हो रहा है. सरकार के अनुसार देश के कई भागों में बड़े निवेश की घोषणा की गई है.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, भारत स्वच्छ विकास और स्वच्छ ऊर्जा के प्रति प्रतिबद्ध है. इस संबंध में आज 8,146 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 700 मेगावाट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई.

यह भी पढ़ें : संसद में किसानों का दर्द, प्याज की माला पहनकर सांसदों ने किया प्रदर्शन

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप