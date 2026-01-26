India UAE Relation : संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने 19 जनवरी 2026 को भारत की एक दिवसीय यात्रा की थी। जिसके बाद नाहयान ने भारत के साथ दोस्ती का सबूत देते हुए 900 भारतीयों को जेल से रिहा करने का फैसला किया। वहीं दूसरी तरफ (UAE) के राष्ट्रपति अल नाहयान ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने पाकिस्तान के साथ होने वाली डील को रद्द कर दिया है। जिससे पाकिस्तान को भारी नुकसान हो सकता है।

पाकिस्तान के साथ हुए सौदे को किया रद्द

जानाकरी के मुताबिक, अगस्त 2025 में UAE और पाकिस्तान के बीच एक एयरपोर्ट डील साइन की गई थी। UAE इस्लामाबाद अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का संचालन संभालने वाला था। लेकिन अब UAE ने पाकिस्तान के साथ इस सौदे को रद्द कर दिया है।

UAE को डील में नहीं है रुचि

इस खबर की पुष्टि पाकिस्तान के समाचार ‘द एक्सप्रेस ट्रिब्यून’ ने की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, UAE को डील में कोई रुचि नहीं है। UAE के किसी भी स्थानीय पार्टनर को इसमें दिलचस्पी नहीं है। बता दें कि यह फैसला ऐसे समय पर आया है, जब UAE और सऊदी अरब के बीच खींचतान का असर पूरे दक्षिण एशिया में दिखने लगा है। वहीं UAE और भारत के रिश्ते नई ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया ने सिधे तौर पर यह नहीं कहा कि इस्लामाबद एयरपोर्ट की डील टूटने के पीछे कोई राजनीतिक वजह है।

सऊदी अरब के साथ की डिफेंस डील

UAE के इस फैसले के कई बड़े कारण हो सकते हैं, जैसे कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ डिफेंस डील की। वहीं पाकिस्तान सऊदी अरब और तुर्किए के साथ मिलकर इस्लामी नाटो बनाना चाहता है। जो UAE को नाराज करने के लिए काफी है।

शहबाज शरीफ की उड़ी नींद

UAE ने न सिर्फ इस डील से हाथ खींच लिए, बल्कि किसी स्थानीय साझेदार का नाम तक तय नहीं किया। जो की पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर की नींद उड़ाने के लिए काफी है।

ये भी पढ़ें- Anjali Arora का बॉयफ्रेंड आकाश गिरफ्तार, फर्जी टशन के चलते हुए कार्रवाई

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप