Chaitra Navratri Day 7: चैत्र नवरात्रि का आज सातवां दिन मां दुर्गा के उग्र और शक्तिशाली स्वरूप मां कालरात्रि को समर्पित है. मान्यता है कि मां कालरात्रि अपने भक्तों के सभी भय, बाधाएं और नकारात्मक शक्तियों का नाश करती हैं. भले ही उनका रूप भयंकर है, लेकिन वे हमेशा अपने भक्तों को शुभ फल देती हैं.

इस दिन विशेष भोग और पूजा करने से जीवन के बड़े संकट भी दूर हो सकते हैं. शास्त्रों के अनुसार, मां कालरात्रि को सबसे प्रिय भोग गुड़ है. सप्तमी के दिन उन्हें गुड़ या गुड़ से बनी कोई भी वस्तु अर्पित करें. भोग अर्पित करने के बाद इसका कुछ हिस्सा दक्षिणा के रूप में ब्राह्मण को दान करना शुभ माना जाता है.

अज्ञात भय और बुरे सपनों से सुरक्षा

गुड़ का भोग लगाने से शोक, दरिद्रता और अचानक आने वाले संकट दूर होते हैं. इसके साथ ही शत्रुओं का नाश होता है और घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर चली जाती है.

ज्योतिष विशेषज्ञों के अनुसार, अगर किसी को अज्ञात भय सताता है या बुरे सपने आते हैं, तो मां कालरात्रि की पूजा बेहद लाभकारी होती है. वहीं शनि ग्रह की बाधा को कम करने और टोने-टोटके से बचने के लिए भी यह पूजा अति शुभ मानी जाती है.

मां कालरात्रि की कृपा से भक्तों पर किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता और जीवन में सुख-शांति बनी रहती है.

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