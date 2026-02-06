Other Statesराज्य

महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों और पुलिस की मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर

Ajay Yadav6 February 2026 - 1:57 PM
1 minute read
Naxal Encounter News :
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में नक्सलियों और पुलिस की मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर

Naxal Encounter News : महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में नक्सलियों और पुलिस टीम के बीच मुठभेड़ हुई है. यह मुठभेड़ जिले की भामरागढ़ तहसील के फोदेवाडा जंगल परिसर में, गडचिरोली-नारायणपुर सीमा के पास हुई. सुरक्षा बलों ने इस मुठभेड़ में 3 नक्सलियों को मार गिराया, जबकि दो पुलिस जवान भी घायल हो गए हैं.

आज सुबह इन इलाकों की गहन तलाशी ली गई तो इस इलाके से दो और नक्सलियों के शव, 1 पुरुष और 1 महिला की मिली है, अब तक कुल 3 नक्सलवादियों का शव बरामद किए जा चुके है. साथ ही 1 एके-47 और 2 एसएलआर भी मिला है.

अभी तक मारे गए नक्सलियों की पहचान नहीं हो पाई है. घायल C60 के जवानों को नजदीकी अस्पताल में इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया गया है.

फोडेवाड़ा में नक्सली अभियान

वहीं, अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार शाम को खुफिया जानकारी मिलने के बाद प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) की कंपनी नंबर 10 के उग्रवादी फोड़ेवाड़ा गांव के पास मौजूद हैं, भामराग के एसडीपीओ के नेतृत्व में 14 C-60 यूनिटों के साथ गढ़चिरौली-नारायणपुर सीमा पर यह अभियान शुरू किया गया.

नक्सलियों का सामान बरामद किया गया

उन्होंने कहा कि बुधवार को हुई मुठभेड़ के दौरान दो नक्सली शिविरों का भंडाफोड़ किया गया और नक्सलियों का सामान बरामद किया गया. मारे गए नक्सली की अभी पहचान नहीं हो पाई है, जबकि अन्य माओवादियों के घायल होने या मारे जाने की संभावना की जांच की जा रही है.

ये भी पढ़ें- Ration Card : मोदी सरकार का बड़ा फैसला, राशन की जगह अब सीधे अकाउंट में आएंगे पैसे

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav6 February 2026 - 1:57 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of किसी और की दुल्हन बनने से पहले प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या की, फिर खुद भी जान दे दी

किसी और की दुल्हन बनने से पहले प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या की, फिर खुद भी जान दे दी

6 February 2026 - 1:18 PM
Photo of उत्तराखंड में मौसम बदला, कोहरा और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी

उत्तराखंड में मौसम बदला, कोहरा और बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी

6 February 2026 - 12:28 PM
Photo of मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री के ‘परीक्षा पर चर्चा’ कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रधानमंत्री के ‘परीक्षा पर चर्चा’ कार्यक्रम का लाइव प्रसारण देखा

6 February 2026 - 11:41 AM
Photo of पंजाब सरकार ने गुरु रविदास जी के प्रकाश पर्व और शिक्षाओं के प्रसार के लिए व्यापक तैयारियाँ कीं

पंजाब सरकार ने गुरु रविदास जी के प्रकाश पर्व और शिक्षाओं के प्रसार के लिए व्यापक तैयारियाँ कीं

6 February 2026 - 11:19 AM
Photo of मणिपुर में सरकार गठन के 24 घंटे बाद ही भड़की हिंसा, कुकी समुदाय ने बुलाया बंद

मणिपुर में सरकार गठन के 24 घंटे बाद ही भड़की हिंसा, कुकी समुदाय ने बुलाया बंद

6 February 2026 - 10:24 AM
Photo of सिक्किम में लगातार भूकंप के झटकों से कांपी धरती, लोगों में दहशत

सिक्किम में लगातार भूकंप के झटकों से कांपी धरती, लोगों में दहशत

6 February 2026 - 9:33 AM
Photo of मोहाली के सरकारी स्कूलों में शुरू हुआ रोजाना मेडिटेशन प्रोग्राम, पूरे पंजाब में लागू होगी योजना

मोहाली के सरकारी स्कूलों में शुरू हुआ रोजाना मेडिटेशन प्रोग्राम, पूरे पंजाब में लागू होगी योजना

6 February 2026 - 8:59 AM
Photo of पंजाब राज्य वन विकास निगम के वाइस चेयरमैन के रूप में बलजिंदर सिंह बंटी ने संभाला पदभार

पंजाब राज्य वन विकास निगम के वाइस चेयरमैन के रूप में बलजिंदर सिंह बंटी ने संभाला पदभार

5 February 2026 - 7:32 PM
Photo of चीनी मांझे से युवक की मौत, दुकानों पर पड़ा छापा, CM योगी ने कहा – अब दोषियों पर चलेगा हत्या का मुकदमा

चीनी मांझे से युवक की मौत, दुकानों पर पड़ा छापा, CM योगी ने कहा – अब दोषियों पर चलेगा हत्या का मुकदमा

5 February 2026 - 5:47 PM
Photo of वैशाली के सदर अस्पताल में बच्चा चोरी का आरोप, परिजनों को बेटा बताकर कर दी नसबंदी और थमाई बेटी

वैशाली के सदर अस्पताल में बच्चा चोरी का आरोप, परिजनों को बेटा बताकर कर दी नसबंदी और थमाई बेटी

5 February 2026 - 4:23 PM
Back to top button