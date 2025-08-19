फटाफट पढ़ें

उत्तर प्रदेश में तेज गर्मी का दौर जारी है

अगले तीन दिन गर्मी से राहत नहीं मिलेगी

19 से 21 अगस्त तक हल्की बारिश हो सकती है

22 अगस्त से भारी बारिश का अलर्ट जारी है

23 और 24 अगस्त को झमाझम बारिश होगी

UP Weather : उत्तर प्रदेश में इस समय तेज गर्मी पड़ रही है. तेज गर्मी के कारण आम जनता कुछ ही दिनों में परेशान हो गई है. सोमवार को एक-दो जिले को छोड़कर कही भी बारिश नहीं हुई. अधिकतर जिलों में अधिकतम तापमान 34 से 35℃ के बीच रहा है. मौसम विभाग की मानें तो प्रदेशवासियों को अभी लगभग तीन दिन इस गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है.

उसके बाद तेज बारिश से भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, हालांकि उमस से फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं हैं. प्रदेश में 23 और 24 अगस्त को भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है. इसके लिए अभी कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ेगा.

भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं

19 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं पर बारिश हो सकती है. साथ ही गरज चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है. इसी तरह 20 अगस्त को भी प्रदेश के दोनों हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि 21 अगस्त को पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कई इलाकों में बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. हालांकि,19 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक कहीं भी भारी बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है.

23-24 अगस्त को झमाझम बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, 22 अगस्त से उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है. इस दिन पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में बारिश का दायरा बढ़ेगा और कई इलाकों में बारिश हो सकती है. इसी दौरान कुछ जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है. वहीं 23 और 24 अगस्त को प्रदेश भर में झमाझम बारिश हो सकती है.

