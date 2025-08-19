Uttar Pradeshमौसम

उत्तर प्रदेश में गर्मी से फिलहाल राहत नहीं, 22 अगस्त से झमाझम बारिश की उम्मीद, 23-24 को भारी बारिश का अलर्ट

Ajay Yadav19 August 2025 - 8:04 AM
2 minutes read
UP Weather :
उत्तर प्रदेश में गर्मी से फिलहाल राहत नहीं, 22 अगस्त से झमाझम बारिश की उम्मीद, 23-24 को भारी बारिश का अलर्ट

फटाफट पढ़ें

  • उत्तर प्रदेश में तेज गर्मी का दौर जारी है
  • अगले तीन दिन गर्मी से राहत नहीं मिलेगी
  • 19 से 21 अगस्त तक हल्की बारिश हो सकती है
  • 22 अगस्त से भारी बारिश का अलर्ट जारी है
  • 23 और 24 अगस्त को झमाझम बारिश होगी

UP Weather : उत्तर प्रदेश में इस समय तेज गर्मी पड़ रही है. तेज गर्मी के कारण आम जनता कुछ ही दिनों में परेशान हो गई है. सोमवार को एक-दो जिले को छोड़कर कही भी बारिश नहीं हुई. अधिकतर जिलों में अधिकतम तापमान 34 से 35℃ के बीच रहा है. मौसम विभाग की मानें तो प्रदेशवासियों को अभी लगभग तीन दिन इस गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है.

उसके बाद तेज बारिश से भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है, हालांकि उमस से फिलहाल राहत मिलने के आसार नहीं हैं. प्रदेश में 23 और 24 अगस्त को भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है. इसके लिए अभी कुछ दिनों का इंतजार करना पड़ेगा.

भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं

19 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं-कहीं पर बारिश हो सकती है. साथ ही गरज चमक के साथ हल्की बौछारें पड़ने की संभावना है. इसी तरह 20 अगस्त को भी प्रदेश के दोनों हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि 21 अगस्त को पश्चिमी और पूर्वी यूपी के कई इलाकों में बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. हालांकि,19 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक कहीं भी भारी बारिश का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है.

23-24 अगस्त को झमाझम बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, 22 अगस्त से उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना है. इस दिन पश्चिमी और पूर्वी हिस्से में बारिश का दायरा बढ़ेगा और कई इलाकों में बारिश हो सकती है. इसी दौरान कुछ जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है. वहीं 23 और 24 अगस्त को प्रदेश भर में झमाझम बारिश हो सकती है.

यह भी पढ़ें : स्वतंत्रता दिवस पर नोएडा पुलिस के 13 जवानों को किया जाएगा सम्मानित, फेज वन प्रभारी अमित कुमार को भी मिलेगा सम्मान

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav19 August 2025 - 8:04 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of उत्तर प्रदेश में फिर लौटेगा मानसून, 21 अगस्त से तेज़ बारिश के आसार

उत्तर प्रदेश में फिर लौटेगा मानसून, 21 अगस्त से तेज़ बारिश के आसार

18 August 2025 - 10:54 PM
Photo of CM योगी आदित्यनाथ ने SGPGI में SBI फाउण्डेशन ICU प्रोजेक्ट का किया शुभारम्भ

CM योगी आदित्यनाथ ने SGPGI में SBI फाउण्डेशन ICU प्रोजेक्ट का किया शुभारम्भ

18 August 2025 - 10:04 PM
Photo of अब बुजुर्गों को नहीं करनी होगी दौड़-धूप, घर बैठे बनेगा आयुष्मान कार्ड

अब बुजुर्गों को नहीं करनी होगी दौड़-धूप, घर बैठे बनेगा आयुष्मान कार्ड

18 August 2025 - 4:22 PM
Photo of झमाझम बारिश ने धीमी की दिल्ली की रफ्तार, जानें अगले 24 घंटे कैसा रहेगा मौसम

झमाझम बारिश ने धीमी की दिल्ली की रफ्तार, जानें अगले 24 घंटे कैसा रहेगा मौसम

18 August 2025 - 8:56 AM
Photo of रामलला दरबार में आज श्रीकृष्ण जन्मोत्सव, रोहिणी नक्षत्र में मनाया जा रहा विशेष आयोजन

रामलला दरबार में आज श्रीकृष्ण जन्मोत्सव, रोहिणी नक्षत्र में मनाया जा रहा विशेष आयोजन

17 August 2025 - 5:10 PM
Photo of उत्तर प्रदेश में बैंकिंग क्रांति, वित्तीय समावेशन से आर्थिक सशक्तिकरण तक

उत्तर प्रदेश में बैंकिंग क्रांति, वित्तीय समावेशन से आर्थिक सशक्तिकरण तक

17 August 2025 - 3:11 PM
Photo of सीएम योगी के नेतृत्व में गो सेवा से तरक्की करेगा यूपी, ‘गांव की गाय, गांव की तरक्की’ विजन को साकार करने की तैयारी

सीएम योगी के नेतृत्व में गो सेवा से तरक्की करेगा यूपी, ‘गांव की गाय, गांव की तरक्की’ विजन को साकार करने की तैयारी

17 August 2025 - 3:01 PM
Photo of दिल्ली वालों को आज बारिश के साथ उमस करेगी परेशान, IMD ने जारी किया अलर्ट

दिल्ली वालों को आज बारिश के साथ उमस करेगी परेशान, IMD ने जारी किया अलर्ट

17 August 2025 - 7:41 AM
Photo of कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा पहुंचे CM योगी, कृष्णनगरी को मिली 118 विकास परियोजनाओं की सौगात

कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा पहुंचे CM योगी, कृष्णनगरी को मिली 118 विकास परियोजनाओं की सौगात

16 August 2025 - 3:56 PM
Photo of स्वतंत्रता दिवस पर CM योगी आदित्यनाथ ने दी शुभकामनाएं, ‘विकसित उत्तर प्रदेश’ का खाका किया प्रस्तुत

स्वतंत्रता दिवस पर CM योगी आदित्यनाथ ने दी शुभकामनाएं, ‘विकसित उत्तर प्रदेश’ का खाका किया प्रस्तुत

15 August 2025 - 10:47 PM
Back to top button