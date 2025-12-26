Biharराज्य

तेज प्रताप यादव को किसने दी जान से मारने की धमकी? सम्राट चौधरी से की सुरक्षा की मांग

Tej Pratap Threat

Tej Pratap Threat : बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जन शक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने पटना के सचिवालय थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। इस बात का आरोप उन्होंने पार्टी से निकाले गए राष्ट्रीय प्रवक्ता संतोष रेनू यादव पर लगाया है। अपनी जान पर खतरा जताते हुए तेज प्रताप यादव ने राज्य के गृह मंत्री सम्राट चौधरी को पत्र लिखकर अपनी सुरक्षा की मांग की है। उन्होंने लिखा कि उन्हें जान से मारने की धमकी के अलावा उनके खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का भी इस्तेमाल किया गया है।

रेणु यादव पर लगाए गंभीर आरोप

तेज प्रताप यादव ने पत्र में लिखा कि संतोष रेणु यादव, जिनके पिता का नाम नरमाशीष यादव है, बैरम चक, थाना-मसौढ़ी का निवासी है। तेज प्रताप ने कहा कि हमारे द्वारा हमारी पार्टी जनशक्ति जनता दल में संतोष रेणु यादव को राष्ट्रीय एउक्ता के पद नियुक्त कर दिया था। लेकिन संतोष रेणु यादव के द्वारा पार्टी में जुड़ने के उपरान्त 26-M स्ट्रैंड रोड स्थित आवास से कार्य करते हुए लगातार पार्टी के विचारधारा के विपरीत कार्य किये जा रहे थे। जैसे- काम करवाने के नाम से लोगों से पैसा लेना। रेणु यादव ने जिला मोतिहारी के निवासी मंटू गोप से काम करवाने के नाम पर हजारों रुपये ऑनलाइन के माध्यम से लिया गया। ऐसे ही अनेकों लोगों को डरा और धमका कर इस व्यक्ति ने लोगों से गलत तरीके से पैसे वसूलने का घिनौना काम किया है।

सोशल मीडिया पर मिली धमकी

उन्होनें पत्र में आगे लिखते हुए कहा कि जब यह मामला उनके ध्यान में आया तो उन्होंने संतोष रेणु यादव को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन संतोष रेणु ने उनसे भी झूठ ही बोला। जिसके बाद पार्टी की केंद्रीय अनुशासन समिति ने 14 दिसंबर 2025, रविवार को संतोष रेणु यादव को पार्टी से निष्काषित कर दिया।


जिसके बाद पार्टी से निष्काषित होने पर संतोष रेणु यादव द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव आकर और वीडियो बनाकर मेरे खिलाफ लगातार आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग हो रहा है, और जान से मारने की धमकी दी जा रही है। जो किसी भी परिस्थिति में उचित नहीं है। अतः आपसे आग्रह है की इस व्यक्ति पर जल्द से जल्द उचित और कठोर कार्रवाई की जाए।

