Tecno Spark 50 5G : अगर आपका बजट 20,000 रुपये से कम है और आप नया स्मार्टफोन लेने का सोच रहे हैं, तो Tecno Spark 50 5G आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है. इस फोन की सबसे बड़ी खासियत है इसकी बड़ी 6500mAh बैटरी, जो लंबे समय तक काम करने में मदद करती है.

यह फोन चार रंगों में उपलब्ध है- मिंट ग्रीन, फैंटेसी पर्पल, इंक ब्लैक और शैंपेन गोल्ड. पीछे की तरफ इसका कैमरा मॉड्यूल आधुनिक और हॉरिजॉन्टल डिजाइन में है.

फोन के वेरिएंट और कीमतें इस प्रकार हैं:

4GB RAM + 128GB स्टोरेज – 16,999 रुपये

6GB RAM + 128GB स्टोरेज – 18,999 रुपये

इस प्राइस रेंज में इसे vivo T5x 5G, Motorola Edge 60 Fusion 5G, Oppo K14 5G, Redmi Note 14 SE 5G और Infinix Note 50s 5G+ जैसे स्मार्टफोन्स से मुकाबला करना होगा.

मुख्य फीचर्स:

स्क्रीन: 6.78 इंच HD+ डिस्प्ले, 120Hz रिफ्रेश रेट, 240Hz टच सैंपलिंग रेट और 560 निट्स ब्राइटनेस.

प्रोसेसर: MediaTek Dimensity 6400 ऑक्टा-कोर चिपसेट, Arm Mali-G57 MC2 GPU के साथ.

सॉफ्टवेयर: Android 16 आधारित HiOS 16।

कैमरा: पीछे 50MP रियर कैमरा और सामने 8MP फ्रंट कैमरा.

बैटरी और चार्जिंग: 6500mAh बैटरी और 45W फास्ट चार्ज सपोर्ट.

साधारण शब्दों में, Tecno Spark 50 5G एक मिड रेंज स्मार्टफोन है जो लंबी बैटरी लाइफ, तेज डिस्प्ले और संतुलित कैमरा फीचर्स के साथ आता है.

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