Surajkund Diwali Mela 2025 : इस बार सूरजकुंड दिवाली मेला का थीम रखा गया है “आत्मनिर्भर भारत – स्वदेशी मेला”, जिसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विधिवत तौर पर शुरू किया. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के चित्रों पर फूल अर्पित कर उन्हें नमन किया.

मेले का आयोजन और विजयदशमी संदेश

यह मेले का सिलसिला आज से शुरू हुआ और 7 अक्टूबर तक चलेगा. मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा, “असत्य पर सत्य की जीत के इस पावन पर्व विजयदशमी की आप सभी को हार्दिक बधाई और मुबारकबाद.” उन्होंने जोर देकर कहा कि यह मेला केवल एक सांस्कृतिक उत्सव नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर भारत, महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता और सामाजिक एकता का महाकुंभ भी है.

शिल्पकारों और स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहन

मेले के दौरान शिल्पकारों को अपनी कलाकारी और हुनर दिखाने का सुनहरा मौका मिलेगा. मुख्यमंत्री ने बताया कि सभी स्टालों में रखे गए उत्पाद पूर्णतः स्वदेशी हैं. यह मेला हमें वोकल फॉर लोकल की राह पर ले जाता है और विकसित भारत के सपने को साकार करने का मार्ग दिखाता है.

सांस्कृतिक, पारंपरिक और सामाजिक अनुभव

दीपावली मेले में परंपरागत भारतीय उत्पादों और कलाकृतियों का प्रदर्शन किया गया. हरियाणा की पद्मा योजना के तहत वन ब्लॉक, वन प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया गया. सांस्कृतिक जोन में एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक देखने को मिली, वहीं फूड जोन में देश के पारंपरिक व्यंजन मौजूद हैं, जो मेले की रौनक को और बढ़ा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मेला हर नागरिक के लिए सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक उत्सव बनकर उभरेगा. सचमुच, इस मेले में संस्कृति, स्वदेशीपन और सामूहिक एकता का संगम देखने को मिलता है, जो हमें हमारी जड़ों और राष्ट्रीय गौरव की याद दिलाता है.

