Punjab

श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर 23-25 नवंबर को आनंदपुर साहिब में विशेष कार्यक्रम

Ajay Yadav16 November 2025 - 8:47 AM
2 minutes read
Punjab News :
श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर 23-25 नवंबर को आनंदपुर साहिब में विशेष कार्यक्रम

फटाफट पढ़ें

  • पंजाब ने शहीदी दिवस कार्यक्रम घोषित किए
  • 23 को अखंड पाठ और सर्वधर्म सम्मेलन
  • शाम को ड्रोन शो और कीर्तन दरबार
  • 24 को नगर कीर्तन और विशेष सत्र
  • 25 को अखंड पाठ भोग और समापन

Punjab News : पंजाब के पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा नौंवे पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित 23, 24 और 25 नवंबर को खालसा की धरती श्री आनंदपुर साहिब में आयोजित किए जा रहे विशेष कार्यक्रमों का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया गया है. इन कार्यक्रमों की सफलता और व्यवस्थाओं के लिए पर्यटन और सांस्कृतिक मामलों के विभाग को राज्य सरकार ने नोडल विभाग नियुक्त किया है.

सर्वधर्म सम्मेलन और ड्रोन शो भी आयोजित

उन्होंने बताया कि इन विशेष कार्यक्रमों की शुरुआत 23 नवंबर को सुबह 10 बजे श्री अखंड पाठ साहिब के आरंभ से होगी. इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान भी उपस्थित रहेंगे. दोपहर 12 बजे से बाबा बुड्ढा दल छावनी के मुख्य पंडाल में सर्वधर्म सम्मेलन आयोजित किया जाएगा. शाम 5 बजे विरासत-ए-खालसा में ड्रोन शो होगा और 6 बजे मुख्य पंडाल में कथा और कीर्तन दरबार आयोजित किया जाएगा.

नगर कीर्तन और विशेष सत्र सहित प्रमुख कार्यक्रम

उन्होंने आगे बताया कि 24 नवंबर सुबह 8 बजे ‘सीस भेंट नगर कीर्तन’ कीरतपुर साहिब से आरंभ होगा, जो भाई जैता जी स्मारक तक जाएगा. सौंद ने बताया कि दोपहर 1 बजे से भाई जैता जी मेमोरियल में श्री गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा. पूरे दिन विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के अलावा शाम 5 और 6 बजे ड्रोन शो तथा कथा और कीर्तन दरबार के माध्यम से संगतों को निहाल किया जाएगा.

अखंड पाठ भोग और समापन कार्यक्रम

उन्होंने आगे बताया कि 25 नवंबर सुबह 10 बजे बाबा बुड्ढा दल छावनी के मुख्य पंडाल में श्री अखंड पाठ साहिब के भोग संपन्न होंगे, जिसमें पंजाब के मुख्यमंत्री भी संगत सहित उपस्थित रहेंगे. दोपहर 12 बजे से मुख्य पंडाल में ‘सरबत दा भला’ एकत्रता कार्यक्रम होगा जिसमें प्रमुख धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक हस्तियाँ भाग लेंगी. शाम 5 बजे ड्रोन शो के साथ तीनों दिनों के इन भव्य कार्यक्रमों का समापन होगा.

