Punjab News : पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने आज यहाँ कहा कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा पंजाब के लिए घोषित किया गया 1600 करोड़ रुपये का राहत पैकेज केवल एक खानापूर्ति है, उन्होंने आगे कहा कि इन भयानक बाढ़ों में 20 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है और केंद्र सरकार केवल 1600 करोड़ रुपये दे रही है, जो कि पंजाब में आई बाढ़ के कारण हुए नुकसान के मुकाबले बहुत कम है.

उन्होंने आगे कहा कि केंद्र ने जो कुछ भी दिया है, उसके लिए पंजाब वासी फिर भी केंद्र सरकार के अति धन्यवादी हैं और कहा कि पंजाबी जानते हैं कि गिरने के बाद अपने पैरों पर कैसे खड़ा होना है, उन्होंने कहा कि पहले भी पंजाबी ने कठिन मेहनत से संपत्तियां, हवेलियां, कारें, महलनुमा घर, बड़े ट्रैक्टर बनाएं हैं और भविष्य में भी इसी तरह मेहनत करते रहेंगे.

उन्होंने कहा कि गुरु साहिबानों की आशीर्वादें हमेशा हमारे साथ हैं, जिनके आगे हमेशा हमारा सिर झुकता है और गुरु साहिब की कृपा से पंजाबी कभी भी किसी चीज की कमी नहीं रहे.

