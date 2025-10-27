Punjab

सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने जारी किए ₹2400 करोड़, 23 लाख बुजुर्गों को मिला पेंशन का लाभ

Ajay Yadav27 October 2025 - 3:37 PM
1 minute read
Punjab News :
सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने जारी किए ₹2400 करोड़, 23 लाख बुजुर्गों को मिला पेंशन का लाभ

फटाफट पढ़ें

  • पंजाब सरकार ने ₹2400 करोड़ पेंशन जारी की
  • 23 लाख बुजुर्गों को नियमित रूप से लाभ मिला
  • योजना हेतु ₹4100 करोड़ का बजट तय
  • समय पर पेंशन जारी करने के निर्देश दिए गए
  • बुजुर्गों का सम्मान सरकार की प्राथमिकता रही

Punjab News : पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने जानकारी दी है कि पंजाब सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बुढ़ापा पेंशन योजना के तहत अब तक ₹2400.70 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है.

डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 23 लाख से अधिक लाभार्थियों को नियमित रूप से लाभ पहुंचाया जा रहा है. उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने बुढ़ापा पेंशन योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष में ₹4100 करोड़ का बजटीय प्रावधान किया है, ताकि प्रत्येक बुज़ुर्ग को समय पर उसकी पेंशन प्राप्त हो सके. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार बुजुर्गों को राज्य का गौरव मानती है, इसलिए उनके सम्मान और सुरक्षा को बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

बुजुर्गों की पेंशन समय पर जारी करने के निर्देश

डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मान सरकार हर बुजुर्ग की गरिमा और सुविधा के लिए प्रतिबद्ध है. यह पेंशन योजना केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि बुजुर्गों के प्रति सरकार के सम्मान और उत्तरदायित्व का प्रतीक है. उन्होंने विभागीय अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि “हमारे बुजुर्ग हमारा मान हैं”, इसलिए उनकी पेंशन समय पर जारी की जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. प्रत्येक योग्य लाभार्थी तक योजना का लाभ सुनिश्चित रूप से पहुँचाया जाए.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav27 October 2025 - 3:37 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of पंजाब सरकार की ओर से बाढ़ प्रभावित जिलों के किसानों को मुफ्त गेहूं के बीज वितरण की शुरुआत

पंजाब सरकार की ओर से बाढ़ प्रभावित जिलों के किसानों को मुफ्त गेहूं के बीज वितरण की शुरुआत

27 October 2025 - 7:33 PM
Photo of पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को श्री गुरु तेग बहादर जी के 350वें शहीदी समारोहों में शामिल होने का आमंत्रण दिया

पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को श्री गुरु तेग बहादर जी के 350वें शहीदी समारोहों में शामिल होने का आमंत्रण दिया

27 October 2025 - 6:45 PM
Photo of पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध एकजुट होकर ली शपथ

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध एकजुट होकर ली शपथ

27 October 2025 - 6:04 PM
Photo of बागवानी विभाग की मदद से पॉलीहाउस खेती से 14 लाख रुपये तक का मुनाफा कमा रहा है लुधियाना का किसान

बागवानी विभाग की मदद से पॉलीहाउस खेती से 14 लाख रुपये तक का मुनाफा कमा रहा है लुधियाना का किसान

27 October 2025 - 5:41 PM
Photo of मान सरकार द्वारा बुढ़ापा पेंशन योजना के तहत अब तक ₹2400 करोड़ जारी : कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर

मान सरकार द्वारा बुढ़ापा पेंशन योजना के तहत अब तक ₹2400 करोड़ जारी : कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर

27 October 2025 - 4:18 PM
Photo of पंजाब सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए मुफ्त गेहूं बीज वितरण अभियान शुरू किया

पंजाब सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए मुफ्त गेहूं बीज वितरण अभियान शुरू किया

27 October 2025 - 2:56 PM
Photo of पंजाब में ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान का 239वां दिन: 1.1 किलो हेरोइन बरामद, 66 नशा तस्कर गिरफ्तार

पंजाब में ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान का 239वां दिन: 1.1 किलो हेरोइन बरामद, 66 नशा तस्कर गिरफ्तार

27 October 2025 - 2:08 PM
Photo of पंजाब में पर्यटन विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर निवेशक सम्मेलन आयोजित

पंजाब में पर्यटन विकास के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी पर निवेशक सम्मेलन आयोजित

27 October 2025 - 1:30 PM
Photo of स्पीकर संधवां ने की स्वर्गीय आईपीएस वाई. पूरन कुमार के भोग एवं अंतिम अरदास समारोह में शिरकत

स्पीकर संधवां ने की स्वर्गीय आईपीएस वाई. पूरन कुमार के भोग एवं अंतिम अरदास समारोह में शिरकत

26 October 2025 - 8:13 PM
Photo of पॉलीहाउस खेती से लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं किसान, बागवानी विभाग कर रही है मदद

पॉलीहाउस खेती से लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं किसान, बागवानी विभाग कर रही है मदद

26 October 2025 - 7:30 PM
Back to top button