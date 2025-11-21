Smriti Mandhana wedding : भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। उनकी शादी 23 नवंबर को होने वाली है जिसमें महज 2 दिन ही बाकि रह गए हैं। शादी की रस्में भी शुरु हो चुकी हैं। हाल ही में क्रिकेटर ने म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल के साथ सगाई को कंफर्म करते हुए वीडियो शेयर किया है। क्रिकेटर ने इंडियन क्रिकेट टीम के साथ एक मजेदार वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिसमें वह अपनी एंगेजमेंट रिंग को फ्लॉन्ट करती हुई नजर आईं। वहीं क्रिकेटर के इस खास दिनों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी है।

पीएम मोदी ने दी बधाई

पीएम मोदी (PM Modi News) ने एक पत्र के माध्यम से स्मृति और पलाश के साथ-साथ दोनों के परिवारों को भी इस खास मौके पर बधाई और इस नए जोड़े को सुखी जीवन की शुभकामनाएं दीं। अपने पत्र में उन्होंने लिखा कि “स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल प्यार और विश्वास पर आधारित एक साझा जीवन का निर्माण करेंगे, हमेशा एक-दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। प्रेम भाव से जिम्मेदारियों को स्वीकार करेंगे, एक-दूसरे की खूबी और खामियों के साथ मिलकर आगे बढ़ना.”

PM Narendra Modi sends heartfelt wishes as he congratulates music composer & Filmmaker Palash Muchhal and vice Captain of the Indian women's cricket team Smriti Mandhana on their wedding. ✨❤️ pic.twitter.com/TFXVca5teA — Tellychakkar.com (@tellychakkar) November 20, 2025

स्मृति ने वीडियो के जरिए की सगाई की पुष्टि

दरअसल, भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने एक वीडियो साझा किया था, जिसके बाद उनकी सगाई की खबरों ने इंटरनेट पर बवाल मचाया हुआ है। स्मृति ने किन्हीं शब्दों के जरिए अपनी सगाई की पुष्टि नहीं की, लेकिन वीडियो में अन्य भारतीय क्रिकेटरों के साथ डांस करते हुए उन्होंने अपने हाथ में अंगूठी दिखाकर सगाई की पुष्टि की।

