Parliament Winter Session 2025 : संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए पहले ही संसद में हंगामा नहीं करने की चेतावनी दे दी है। पीएम ने विपक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा है कि यह सत्र केवल रस्म नहीं बल्कि देश को प्रगति की दिशा में आगे ले जाने का माध्यम है। इसीलिए सदन की कार्यवाही में बाधा नहीं डालनी चाहिए।

पीएम मोदी का संदेश: सदन में व्यर्थ का ड्रामा नहीं

प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को चेतावनी देते हुए कहा कि देश में नारे लगाने और प्रदर्शन करने के लिए बहुत जगह है, लेकिन संसद में सदन की कार्यवाही को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि पराजय की निराशा में बौखलाहट को सदन में न लाएं और अपने दायित्व के अनुसार मुद्दों पर चर्चा करें।

बिहार चुनाव का लोकतांत्रिक संदेश

पीएम मोदी ने कहा कि हाल ही में बिहार में हुए चुनाव में माताओं और बहनों की बढ़ती भागीदारी लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र नतीजे दे सकता है और भारत ने यह साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर अर्थतंत्र की मजबूती भी अब पूरी दुनिया देख रही है।

प्रियंका गांधी का पलटवार

वहीं प्रधानमंत्री के ‘ड्रामा’ वाले बयान पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि संसद का काम ड्रामा नहीं बल्कि देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना है। उन्होंने कहा कि चुनाव की स्थिति, SIR और पॉल्यूशन जैसे मुद्दों पर बहस करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, इसे ड्रामा कहना सही नहीं है।

शीतकालीन सत्र में पेश होंगे महत्वपूर्ण विधेयक

इस सत्र में सरकार द्वारा परमाणु ऊर्जा क्षेत्र, उच्च शिक्षा ढांचा सुधार और कॉरपोरेट/शेयर बाजार विनियम से जुड़े 10 महत्त्वपूर्ण विधेयक सदन में पेश किए जाएंगे। इनमें नौ बीमा कानूनों में संशोधन करने वाला विधेयक और तंबाकू तथा पान मसाला जैसी हानिकारक वस्तुओं पर कर लगाने से संबंधित दो विधेयक शामिल हैं।

विपक्ष की तैयारी: वोट चोरी और SIR मुद्दे

विपक्ष इस शीतकालीन सत्र में SIR और वोट चोरी को प्रमुख मुद्दा बनाने की तैयारी कर रहा है। सर्वदलीय बैठक से पहले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि सत्र के दौरान निर्वाचन आयोग के साथ मिलीभगत से भाजपा द्वारा कथित वोट चोरी का मुद्दा उठाया जाएगा।

संसद का यह शीतकालीन सत्र ऐसे समय में हो रहा है जब सरकार और विपक्ष के बीच टकराव की संभावना अधिक है, और देश की नीतियों व विधेयकों पर खुली बहस के लिए यह सत्र महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

