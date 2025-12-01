राष्ट्रीय

पराजय की निराशा में बौखलाहट को… संसद का शीतकालीन सत्र से पहले पीएम मोदी का विपक्ष पर निशाना

Shanti Kumari1 December 2025 - 3:08 PM
2 minutes read
Parliament Winter Session 2025

Parliament Winter Session 2025 : संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो गया है। इसके पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए पहले ही संसद में हंगामा नहीं करने की चेतावनी दे दी है। पीएम ने विपक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा है कि यह सत्र केवल रस्म नहीं बल्कि देश को प्रगति की दिशा में आगे ले जाने का माध्यम है। इसीलिए सदन की कार्यवाही में बाधा नहीं डालनी चाहिए।

पीएम मोदी का संदेश: सदन में व्यर्थ का ड्रामा नहीं

प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को चेतावनी देते हुए कहा कि देश में नारे लगाने और प्रदर्शन करने के लिए बहुत जगह है, लेकिन संसद में सदन की कार्यवाही को बाधित नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि पराजय की निराशा में बौखलाहट को सदन में न लाएं और अपने दायित्व के अनुसार मुद्दों पर चर्चा करें।

बिहार चुनाव का लोकतांत्रिक संदेश

पीएम मोदी ने कहा कि हाल ही में बिहार में हुए चुनाव में माताओं और बहनों की बढ़ती भागीदारी लोकतंत्र की मजबूती का प्रतीक है। उन्होंने जोर देकर कहा कि लोकतंत्र नतीजे दे सकता है और भारत ने यह साबित कर दिया है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के भीतर अर्थतंत्र की मजबूती भी अब पूरी दुनिया देख रही है।

प्रियंका गांधी का पलटवार

वहीं प्रधानमंत्री के ‘ड्रामा’ वाले बयान पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि संसद का काम ड्रामा नहीं बल्कि देश के महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना है। उन्होंने कहा कि चुनाव की स्थिति, SIR और पॉल्यूशन जैसे मुद्दों पर बहस करना लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, इसे ड्रामा कहना सही नहीं है।

शीतकालीन सत्र में पेश होंगे महत्वपूर्ण विधेयक

इस सत्र में सरकार द्वारा परमाणु ऊर्जा क्षेत्र, उच्च शिक्षा ढांचा सुधार और कॉरपोरेट/शेयर बाजार विनियम से जुड़े 10 महत्त्वपूर्ण विधेयक सदन में पेश किए जाएंगे। इनमें नौ बीमा कानूनों में संशोधन करने वाला विधेयक और तंबाकू तथा पान मसाला जैसी हानिकारक वस्तुओं पर कर लगाने से संबंधित दो विधेयक शामिल हैं।

विपक्ष की तैयारी: वोट चोरी और SIR मुद्दे

विपक्ष इस शीतकालीन सत्र में SIR और वोट चोरी को प्रमुख मुद्दा बनाने की तैयारी कर रहा है। सर्वदलीय बैठक से पहले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि सत्र के दौरान निर्वाचन आयोग के साथ मिलीभगत से भाजपा द्वारा कथित वोट चोरी का मुद्दा उठाया जाएगा।

संसद का यह शीतकालीन सत्र ऐसे समय में हो रहा है जब सरकार और विपक्ष के बीच टकराव की संभावना अधिक है, और देश की नीतियों व विधेयकों पर खुली बहस के लिए यह सत्र महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

यह भी पढ़ें पत्नी ने बनवाया पूर्व सांसद का फर्जी मृत्यु प्रमाण, राज खुलने के बाद हुआ मुकदमा दर्ज

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari1 December 2025 - 3:08 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of जगदीप धनखड़ को लेकर चिंतित हुए खड़गे, कहा- धनखड़ को फेयरवेल नहीं मिला, इसका दुख है, जेपी नड्डा ने दिया जवाब

जगदीप धनखड़ को लेकर चिंतित हुए खड़गे, कहा- धनखड़ को फेयरवेल नहीं मिला, इसका दुख है, जेपी नड्डा ने दिया जवाब

1 December 2025 - 3:17 PM
Photo of Delhi Car Blast : आतंकी डॉ. शाहीन के घर NIA की छापेमारी, पिता-भाई से पूछताछ

Delhi Car Blast : आतंकी डॉ. शाहीन के घर NIA की छापेमारी, पिता-भाई से पूछताछ

1 December 2025 - 12:26 PM
Photo of एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कटौती, विमान ईंधन एटीएफ महंगा : व्यापारियों और एयरलाइंस पर असर

एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कटौती, विमान ईंधन एटीएफ महंगा : व्यापारियों और एयरलाइंस पर असर

1 December 2025 - 12:18 PM
Photo of BSF स्थापना दिवस : 2.76 लाख से अधिक जवान पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटी सीमाओं पर तैनात

BSF स्थापना दिवस : 2.76 लाख से अधिक जवान पाकिस्तान और बांग्लादेश से सटी सीमाओं पर तैनात

1 December 2025 - 12:10 PM
Photo of PM Modi ने संसद सत्र से पहले विपक्ष को घेरा, कहा- हार पचा नहीं पातीं पार्टियां, सदन में ड्रामा नहीं

PM Modi ने संसद सत्र से पहले विपक्ष को घेरा, कहा- हार पचा नहीं पातीं पार्टियां, सदन में ड्रामा नहीं

1 December 2025 - 11:36 AM
Photo of एलन मस्क ने भारतीय प्रतिभा की तारीफ की, बोले- अमेरिका को भारतीय प्रोफेशनल्स से बड़ी ताकत मिली

एलन मस्क ने भारतीय प्रतिभा की तारीफ की, बोले- अमेरिका को भारतीय प्रोफेशनल्स से बड़ी ताकत मिली

1 December 2025 - 11:04 AM
Photo of संसद का शीतकालीन सत्र आज, सिगरेट-पान मसाला महंगा, 19 दिन 15 बैठकें, विपक्ष उठाएगा ये मुद्दे

संसद का शीतकालीन सत्र आज, सिगरेट-पान मसाला महंगा, 19 दिन 15 बैठकें, विपक्ष उठाएगा ये मुद्दे

1 December 2025 - 10:57 AM
Photo of SIR प्रक्रिया में राहत: पश्चिम बंगाल और केरल में मतदाता फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई

SIR प्रक्रिया में राहत: पश्चिम बंगाल और केरल में मतदाता फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाई गई

30 November 2025 - 7:35 PM
Photo of सोनागाछी समेत कई रेड-लाइट एरिया में लगेगा विशेष कैंप, SIR के लिए यौनकर्मियों की मदद का उद्देश्य

सोनागाछी समेत कई रेड-लाइट एरिया में लगेगा विशेष कैंप, SIR के लिए यौनकर्मियों की मदद का उद्देश्य

30 November 2025 - 6:39 PM
Photo of भारत के पास कितना सोना, देखें टॉप 10 देशों की लिस्ट, अमेरिका टॉप पर

भारत के पास कितना सोना, देखें टॉप 10 देशों की लिस्ट, अमेरिका टॉप पर

30 November 2025 - 6:08 PM
Back to top button