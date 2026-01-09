School Holidays : पंजाब के बाद चंडीगढ़ के बढ़ी स्कूलों में छुट्टियां, आदेश जारी

School Holidays : पंजाब के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने भी स्कूलों में छुट्टियां बढ़ा दी हैं। चंडीगढ़ शिक्षा विभाग ने स्कूलों में 13 जनवरी तक छुट्टियां की है। चंडीगढ़ में कल यानि के 10 जनवरी को स्कूल खुलने थे, पर उससे पहले शिक्षा विभाग ने छुट्टियां बढ़ा दी हैं। बढ़ती ठंड को लेकर यह फैसला लिया गया है।

साढ़े 3 बजे करनी होगी छुट्‌टी

इस दौरान बोर्ड वाली कक्षा 10वीं और 12वीं की क्लासें लगेंगी, लेकिन स्कूल सुबह साढ़े 9 बजे से पहले नहीं खुलेंगे, जबकि साढ़े 3 बजे छुट्‌टी करनी होगी। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि स्टाफ का समय पहले की तरह नियमित रहेगा।

9वीं व 11वीं की क्लास…

आदेश के मुताबिक पहली से 8वीं क्लास तक और नॉन बोर्ड वालीं 9वीं व 11वीं की क्लास फिजिकल मोड में नहीं लगेगी। इन क्लासों के बच्चों को स्कूल नहीं बुलाया जाएगा। हालांकि स्कूल सुबह 9 बजे खुलेंगे और टीचर ऑनलाइन क्लासेज लगा सकेंगे।

