बाराबंकी में भीषण सड़क हादसा : अर्टिगा और ट्रक की टक्कर में छह की मौत, कई घायल

Ajay Yadav4 November 2025 - 7:45 AM
1 minute read
Road Accidents :
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में दर्दनाक सड़क हादसा, सीएम योगी ने जताया शोक

  • तेज रफ्तार अर्टिगा ट्रक से जा टकराई
  • दो लोग घायल, अस्पताल भेजे गए
  • सीएम योगी ने जताया गहरा शोक
  • हादसे की जांच के आदेश दिए

Road Accidents : उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में सोमवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें छह लोगों की मौत हो गई. यह दुर्घटना देवा थाना क्षेत्र के कुतलूपुर गांव के पास हुई. मुख्यमंत्री ने हादसे पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए घटना की जांच के निर्देश दिए हैं.

स्थानीय जानकारी के मुताबिक, तेज रफ्तार बिना नंबर की एक अर्टिगा कार ट्रक से टकरा गई. टक्कर इतनी तेज थी कि कार में सवार छह लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा. इस दुर्घटना में दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है.

राहत कार्यों में तेजी के निर्देश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाराबंकी जिले में हुए भीषण सड़क हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही, उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए घायलों के बेहतर इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश दिए. प्रशासन को दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

