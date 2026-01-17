Republic Day 2026 : बाग्लादेश, ईरान सहित दुनिया के अलग-अलग देशों में चल रहे विवाद के बीच गणतंत्र दिवस (Republic Day) पर देश के कुछ शहरों में आतंकी खतरा बना हुआ है। वैसे तो ज्यादातर पाकिस्तानी आतंकियों का खतरा रहता था। लेकिन इस बार पाकिस्तानी के साथ-साथ खालिस्तानी और बांग्लादेशी आंतकियों को लेकर सुरक्षा एजेंसियों का बड़ा अलर्ट सामने आया है।

दिल्ली समेत कई शहरों को निशाना बनाने की साजिश

खुफिया विभाग की ओर से आए अलर्ट में कहा है कि खालिस्तानी आतंकी संगठन और बांग्लादेश के आतंकी संगठन 26 जनवरी 2026 के मौके पर देश की राजधानी दिल्ली समेत दूसरे कई शहरों को निशाना बनाने की फिराक में हैं। इस अलर्ट को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां अब आतंकियों के साजिशों को नाकाम करने की कोशिश में चौकन्नी हो गई हैं।

फुट सोल्जर बनते जा रहे हैं पंजाब के गैंगस्टर

विभाग के अलर्ट में ये भी बात कही गई है कि पंजाब के गैंगस्टर अब विदेश में बैठे खालिस्तानी और कट्टरपंथी हैंडलरों के फुट सोल्जर बनते जा रहे हैं। इतना ही नहीं ये गैंगस्टर हरियाणा, पंजाब, दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में सक्रिय हैं, जो खालिस्तानी आतंकवादियों से जुड़ रहे है। उनके इशारे पर ही ये गैंगस्टर अब आतंकी बनकर दहशत फैलाने की फिराक में हैं।

आपराधिक सिंडिकेट्स के पास हथियारों की भी बड़ी खेप

खुफिया अलर्ट में ये भी चेतावनी दी गई है कि खालिस्तानी आतंकी और बांग्लादेश के कुछ आतंकी मिलकर गणतंत्र दिवस के मद्देनजर देश का माहौल खराब कर सकते हैं। पंजाब और उत्तर भारत–एनसीआर के अन्य हिस्सों में सक्रिय संगठित आपराधिक सिंडिकेट्स के पास न केवल देशी हथियार बल्कि अत्याधुनिक हथियारों की भी बड़ी खेप मौजूद है। यही आंतरिक सुरक्षा के लिहाज़ से गंभीर चिंता का विषय है।

