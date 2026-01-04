Haryanaराज्य

राम रहीम को मिली 40 दिन की अस्थायी पैरोल, डेरा सच्चा सौदा जाने के लिए रवाना

Shanti Kumari4 January 2026 - 2:40 PM
2 minutes read
Ram Rahim Parole

Ram Rahim Parole : डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 40 दिन के लिए अस्थायी पैरोल मिल गई है। राम रहीम कुछ ही देर में रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर निकलेंगे और सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा के मुख्यालय के लिए रवाना होंगे। यह उनके लिए पहली बार नहीं है, जब उन्हें पैरोल मिली है। इससे पहले अगस्त में रक्षाबंधन के मौके पर भी उन्हें कुछ दिनों के लिए जेल से बाहर जाने की अनुमति मिली थी।

यौन शोषण का है आरोप

राम रहीम को 2017 में दो डेरा साध्वियों के साथ यौन शोषण के आरोप में दोषी ठहराया गया था। पंचकूला की सीबीआई कोर्ट ने उन्हें 10 साल की सजा सुनाई और साथ ही भारी जुर्माने की भी शर्त रखी। यह मामला 1999 में घटित हुआ था, लेकिन पीड़ितों के बयान दर्ज कराने में समय लगा, और यह 2005 में रिकॉर्ड किए गए। सीबीआई द्वारा इस मामले की जांच में पीड़ितों के बयान काफी महत्वपूर्ण साबित हुए। इसके बाद करीब छह साल बाद, कोर्ट ने राम रहीम को दोषी ठहराया।

राम रहीम का यह मामला खासा संवेदनशील रहा है क्योंकि वह डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख रहे हैं, जो देश के कई हिस्सों में अपने अनुयायियों के बीच एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सामाजिक संगठन के रूप में पहचाना जाता है। उनकी गिरफ्तारी और सजा के बाद डेरा समर्थकों ने व्यापक विरोध प्रदर्शन किए थे, जिसके कारण पंजाब, हरियाणा, और अन्य राज्यों में अशांति फैली थी।

रहीम के समर्थकों में खुशी

अब, पैरोल मिलने के बाद राम रहीम के समर्थक खुशी में हैं, जबकि विरोधियों का कहना है कि उन्हें पैरोल नहीं दी जानी चाहिए थी, क्योंकि यह न्याय का उल्लंघन है। जेल प्रशासन और पुलिस दोनों इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और पैरोल की शर्तों का पालन करवाने के लिए हर संभव कदम उठा रहे हैं।

राम रहीम की अस्थायी रिहाई पर राजनीतिक दलों और आम जनता में भी मिश्रित प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं। कुछ इसे राजनीतिक निर्णय मानते हैं, जबकि कुछ का कहना है कि कानून का पालन करते हुए ही उन्हें पैरोल दी जानी चाहिए थी।

