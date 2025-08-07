फटाफट पढ़ें

राहुल ने आयोग पर वोटों की चोरी का आरोप लगाया

वोटर लिस्ट पर भरोसा नहीं है

क्या सही वोटर वोट डाल रहे हैं?

महाराष्ट्र में 40 लाख रहस्यमयी वोटर हैं

राहुल ने डेटा न देने का आरोप लगाया

Rahul Gandhi : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए एक बार फिर महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों को सामने रखते हुए वोटों की चोरी का आरोप लगाया.

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक बार फिर चुनाव आयोग को निशाने पर लेते हुए वोटर लिस्ट पर सवाल उठाया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट पर जनता को भरोसा नहीं रहा है, इसमें फर्जी वोटर जोड़े गए, उन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव नतीजों का उदाहरण देकर अपनी बात रखी.

राहुल गांधी ने डेटा न देने का आरोप लगाया

राहुल गांधी ने कहा कि संविधान की नींव वोट है. ऐसे में सोचना होगा कि क्या सही लोगों को वोट डालने दिया जा रहा है? क्या वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर्स जोड़े गए, राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र चुनाव में धोखाधड़ी हुई, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 40 लाख वोटर रहस्यमयी हैं. जिनके बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं है. उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग से सवाल किया कि वह वोटर लिस्ट की सत्यता पर स्पष्टता क्यों नहीं देता और यह बताना चाहिए कि वोटर लिस्ट सही है या गलत?

राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक डेटा क्यों नहीं उपलब्ध कराता? हमने आयोग से बार-बार डेटा मांगा लेकिन उन्होंने हमें नहीं दिया. डेटा तो छोड़िए हमें जवाब देने से भी इनकार किया गया.

