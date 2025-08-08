राष्ट्रीय

राहुल गांधी के फर्जी वोटिंग के आरोपों को मिला शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खरगे का समर्थन, चुनाव आयोग से जल्द कार्रवाई की मांग

Ajay Yadav8 August 2025 - 11:20 AM
2 minutes read
फटाफट पढ़ें

  • राहुल गांधी ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया
  • चुनाव आयोग ने सबूत मांगे हैं
  • शशि थरूर ने राहुल का समर्थन किया
  • थरूर ने निष्पक्ष जांच की मांग की
  • खरगे ने लोकतंत्र बचाने की बात कही

Shashi Tharoor : कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 2024 लोकसभा चुनाव में कर्नाटक के एक विधानसभा सीट पर फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया है, उन्होंने दावा किया कि उनके पास वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों के सबूत हैं. इस पर चुनाव आयोग ने उनसे शपथ पत्र के साथ पुख्ता सबूत मांगे हैं. वहीं, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए चुनाव आयोग से इस मामले में जल्द कार्रवाई करने और देश को जानकारी देने की अपील की है.

राहुल गांधी ने फर्जी वोटिंग का आरोप लगाया

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बृहस्पतिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024 में कर्नाटक की एक विधानसभा क्षेत्र में फर्जी वोटिंग होने का आरोप लगाया. इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने कथित तौर पर कुछ सबूत भी दिखाए.

शशि थरूर ने राहुल का समर्थन किया

राहुल गांधी ने दावा किया कि वोटर लिस्ट में कहीं हाउस नंबर 0 दर्ज है तो कहीं पिता का नाम ही फर्जी है. राहुल गांधी के इन दावों पर चुनाव आयोग ने एक पत्र लिखा और उनसे शपथ पत्र के साथ पुख्ता सबूत मांगे. अब राहुल गांधी को इस मामले में शशि थरूर का साथ मिला है.

मल्लिकार्जुन खरगे ने लोकतंत्र बचाने की बात कही

राहुल गांधी द्वारा चुनाव में वोटों की धांधली को लेकर लागाए गए आरोपों पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर प्रश्न हैं, जिसे सभी दलों और सभी मतदाताओं के हित में गंभीरता से समाधान किया जाना चाहिए. हमारा लोकतंत्र इतना मूल्यवान है कि इसकी विश्वसनीयता को अक्षमता, लापरवाही या उससे भी बदतर, जानबूझकर छेड़छाड़ से कमजोर नहीं होने देना चाहिए. कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि चुनाव आयोग को इस संबंध में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए. इसके साथ ही देश को इस बारे में हमेशा सूचित करते रहना चाहिए.

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने भी राहुल गांधी द्वारा लगाए गए मतदान में धोखाधड़ी के आरोपों का समर्थन किया, उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब लोकतंत्र, संविधान और देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर संघर्ष करना होगा.

Ajay Yadav8 August 2025 - 11:20 AM
2 minutes read

