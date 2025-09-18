बड़ी ख़बरराजनीति

राहुल गांधी के आरोपों पर बीजेपी का जबरदस्त पलटवार: लोकतंत्र पर उठे सवाल और 90 चुनावों की हकीकत

Amzad Khan18 September 2025 - 5:47 PM
Rahul Gandhi BJP clash
राहुल गांधी और बीजेपी के अनुराग ठाकुर के बीच चुनाव आयोग आरोपों पर तीखी बहस, लोकतंत्र पर उठे सवाल

Rahul Gandhi BJP clash : लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार (18 सितंबर) को एक बार फिर चुनाव आयोग पर निशाना साधा.  इस बार उन्होंने पॉवर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के जरिए दावा किया कि मतदाता सूची में हेराफेरी की जा रही है और फर्जी ऐप्स के जरिए खासकर अल्पसंख्यक वर्ग के नाम हटाए जा रहे हैं. राहुल गांधी ने कर्नाटक के अलंद निर्वाचन क्षेत्र का उदाहरण पेश करते हुए कहा कि यह धोखाधड़ी जानबूझकर और व्यापक स्तर पर की जा रही है.  उन्होंने यह भी दावा किया कि अब चुनाव आयोग के अंदर से उन्हें मदद मिल रही है, ताकि जनता को सच्चाई पता चल सके.

बीजेपी का पलटवार: निराधार और हताशा में लगे आरोप

राहुल गांधी के आरोपों के तुरंत बाद भाजपा ने पलटवार किया.  पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी हताशा में बार-बार निराधार आरोप लगा रहे हैं. उन्होंने जोर देकर कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लगभग 90 चुनाव हार चुकी है और अब वे लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं.  अनुराग ठाकुर ने कहा, “राहुल गांधी ने हाइड्रोजन बम का वादा किया था, लेकिन केवल पटाखे ही दिखाए. ”

चुनाव आयोग का बयान: आरोप निराधार

चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी के आरोपों को खारिज किया.  आयोग ने कहा कि किसी भी मतदाता का नाम ऑनलाइन माध्यम से नहीं हटाया जा सकता और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आरोप निराधार हैं.  किसी भी नाम को बिना सुनवाई के हटाना संभव नहीं है.

जनता और युवा वर्ग की प्रतिक्रिया

इस पूरे घटनाक्रम ने राजनीतिक गलियारों में नया बवाल खड़ा कर दिया है.  कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप-प्रत्यारोप की यह जंग अब सिर्फ़ पार्टियों तक सीमित नहीं, बल्कि जनता की सोच और जागरूकता को भी प्रभावित कर रही है.  युवा वर्ग और आम लोग सोशल मीडिया पर इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं.

राजनीति का असर

राजनीति के इस खेल में हर कदम का असर जनता पर पड़ता है और दोनों पक्ष इसे अपनी रणनीति के हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं.  वहीं देशभर की निगाहें चुनाव आयोग और राजनीतिक दलों पर टिकी हैं, जो भविष्य में लोकतंत्र के दिशा-निर्देश तय करेंगे.

