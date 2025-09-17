बड़ी ख़बरराष्ट्रीय

PM Modi Birthday: देश झूम उठा, पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन पर नेताओं और जनता ने मनाया जोशभरा जश्न

Amzad Khan17 September 2025 - 11:26 AM
4 minutes read
PM Modi Birthday
देशभर में पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन का उत्सव, कई बढ़े नेताओं और जनता ने जताई शुभकामनाएं

PM Modi Birthday : आज पूरा मुल्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन की खुशियों में झूम रहा है. सुबह से ही सोशल मीडिया पर बधाइयों का तांता लगा हुआ है और लोग अपने-अपने अंदाज में पीएम मोदी को दिल से शुभकामनाएं भेज रहे हैं. सिर्फ आम जनता ही नहीं, बल्कि बड़े-बड़े नेता और प्रसिद्ध हस्तियां भी इस खास दिन को यादगार बनाने में पीछे नहीं हैं. इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कई शानदार और रंगीन कार्यक्रमों की घोषणा की है, जिनमें देशभर के लोग शामिल हो रहे हैं. वहीं, दिल्ली सरकार ने भी इस अवसर को विशेष बनाने के लिए 75 नई सेवा परियोजनाओं का शुभारंभ किया, ताकि जनता को इस जश्न में शामिल होने का अहसास हो और देशवासियों के लिए यह दिन और भी खास बन जाए.

पीएम मोदी के जन्मदिन की उमंग और उत्साह

यह जन्मदिन सिर्फ एक दिन का उत्सव नहीं है, बल्कि पूरे देश में उमंग, ऊर्जा और जोश का प्रतीक बन चुका है. हर गली, हर मोहल्ला और हर शहर में इस जश्न की हलचल महसूस की जा रही है. लोग अपने दिल की गहराइयों से पीएम मोदी की लंबी उम्र, सफलता और खुशहाल भविष्य की दुआएं कर रहे हैं. यह पर्व न केवल एक राजनीतिक या सामाजिक कार्यक्रम है, बल्कि देशवासियों के लिए प्रेरणा और उत्साह का एक बड़ा मेला बन गया है, जो आने वाले समय तक यादों में ताजा रहेगा.

अमित शाह ने किया खास पोस्ट

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को बधाई देते हुए लिखा-

“मोदी जी के नेतृत्व में भारत वैश्विक आकांक्षाओं का केंद्र भी बना है. अंतरिक्ष में चाँद के दक्षिणी ध्रुव से लेकर द्वारका में समुद्र की गहराई तक, उन्होंने विरासत और विज्ञान दोनों को गौरव दिलाया है. उनके नेतृत्व में आज भारत स्पेस सेक्टर में नए कीर्तिमान बना रहा है. स्वदेशी कोविड वैक्सीन, स्वदेशी रक्षा प्रणाली, स्टार्टअप्स, इनोवेशन, किसानों की फसलों को उचित दाम दिलाने से लेकर मैन्युफैक्चरिंग मिशन तक, मोदी जी एक ऐसे भारत का निर्माण कर रहे हैं, जो हर क्षेत्र में स्वावलंबी हों. #HappyBdayPMModi”

अखिलेश यादव ने भा किया पोस्ट

देश के पीएम मोदी जी को बधाई देते हुए समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने लिखा-

“प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को स्वस्थ, सार्थक, सौहार्दपूर्ण, समावेशी, सकारात्मक जीवन की शुभकामनाओं के साथ जन्मदिन की हार्दिक बधाई.”

राहुल गांधी ने किया ट्वीट

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी ट्विटर (एक्स) पर मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना की. राहुल गांधी ने लिखा-

“प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं.”

नीतीश कुमार ने दी शुभकामनाएं

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लिखा-

“आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं. उनके स्वस्थ एवं सुदीर्घ जीवन की कामना है.”

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का संदेश

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को “भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री” बताते हुए कहा कि उनके अथक परिश्रम और दूरदर्शी नेतृत्व ने भारत को नई ऊर्जा और नई दिशा दी है. उन्होंने लिखा-

“भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को उनके 75वें जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ. अपने दूरदर्शी नेतृत्व, राष्ट्र के प्रति समर्पण और अथक परिश्रम से मोदीजी ने भारत को नई ऊर्जा, नई दिशा दी है. उन्होंने भारत का सामर्थ्य और सम्मान, पूरे विश्व पटल पर बढ़ाया है. उन्होंने अपनी अद्भुत नेतृत्व क्षमता, कल्पनाशीलता के साथ-साथ अपनी संवेदनशीलता का भी परिचय दिया है. गरीब कल्याण और लोक कल्याण के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता है, वह अपने आप में एक मिसाल है.”

योगी आदित्यनाथ ने दिया स्पेशल संदेश

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोदी को “विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता” बताते हुए कहा कि उन्होंने भारत को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी राष्ट्र बनाया है. योगी ने प्रदेश की ओर से प्रभु श्रीराम से उनके उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु जीवन की प्रार्थना की.

शरद पवार ने किया पोस्ट

एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार ने मोदी को लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं दीं और कहा कि उनके मार्गदर्शन में देश लगातार प्रगति कर रहा है. उन्होंने लिखा-

“आपके जन्मदिन के अवसर पर, मैं आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ देता हूँ. ईश्वर आपको उत्तम स्वास्थ्य, प्रसन्नता और दीर्घायु प्रदान करे. मैं आपके कुशल मार्गदर्शन में हमारे राष्ट्र की निरंतर प्रगति की कामना करता हूँ और आने वाले वर्षों में इसके और अधिक कल्याण एवं विकास की कामना करता हूँ.”

यह भी पढ़ें : काशी में बच्चों ने पीएम मोदी के 75वें जन्मदिन को बनाया यादगार, मानव श्रृंखला और रंग-बिरंगे पोस्टर से हुआ उत्सव

