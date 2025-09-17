PM Modi 75th Birthday Kashi : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन के मौके पर उनकी कर्मभूमि काशी में खास उत्साह देखने को मिला. यहाँ बच्चे हों या बुजुर्ग, हर कोई इस दिन को जश्न की तरह मना रहा था. वाराणसी के लोहता क्षेत्र में स्थित शीतला चिल्ड्रन स्कूल में बच्चों ने पीएम मोदी को जन्मदिन की बधाई देने के लिए अनोखा अंदाज अपनाया. करीब 500 बच्चों ने स्कूल परिसर में मानव श्रृंखला बनाई और मिलकर “हैप्पी बर्थडे टू यू, मोदी जी” के नारे लगाए. उनकी इस ऊर्जा ने माहौल को खुशनुमा और यादगार बना दिया.

बच्चों का रंग-बिरंगा उत्सव पीएम के लिए

शीतला स्कूल के शिक्षक प्रीतम विश्वकर्मा ने बताया कि बच्चों ने बड़े उत्साह से तैयारी की थी. उन्होंने अपने प्रिय प्रधानमंत्री को खास दिन पर बधाई देना चाहते थे. बच्चों ने मानव श्रृंखला के साथ-साथ रंग-बिरंगे पोस्टर और बैनर भी बनाए, जिन पर मोदी जी के लिए शुभकामनाएं लिखी गई थीं.

बच्चों ने पीएम को प्रेरणा और उत्सव बताया

छात्रा संस्कृति सिंह ने कहा, “पीएम मोदी हमारे लिए एक प्रेरणा हैं. उनके नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है. हमने उनके जन्मदिन को खास बनाने के लिए यह छोटा सा प्रयास किया.” वहीं छात्र देवांश पांडे ने कहा, “पीएम मोदी का जन्मदिन हमारे लिए त्योहार जैसा है. हम उनके लंबे और स्वस्थ जीवन की दुआ करते हैं.” काशी में इस मौके पर रक्तदान शिविर, वृक्षारोपण अभियान और स्वच्छता कार्यक्रम जैसे सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए. साथ ही मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना का आयोजन हुआ.

काशी से लेकर देशभर तक, मोदी जन्मदिन का उत्सव

स्थानीय लोगों का कहना है कि पीएम मोदी ने काशी को न केवल राष्ट्रीय बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान दी है. यह उत्साह केवल वाराणसी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देशभर में लोग सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री को अपनी शुभकामनाएं दे रहे थे. इस पूरे आयोजन ने यह साबित कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लोग केवल एक दिन नहीं, बल्कि पूरा उत्सव मानते हैं. बच्चों की मासूमियत और जोश ने इस दिन को सच में यादगार बना दिया.

