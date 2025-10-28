Punjab

डोप टेस्ट सर्टिफिकेट के लिए 15,000 रुपए रिश्वत लेते सुरक्षा गार्ड को विजिलेंस ब्यूरो ने किया गिरफ्तार

Shivam Singh28 October 2025 - 11:02 AM
1 minute read
Punjab
डोप टेस्ट सर्टिफिकेट के लिए 15,000 रुपए रिश्वत लेते सुरक्षा गार्ड को विजिलेंस ब्यूरो ने किया गिरफ्तार

Punjab : पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने सोमवार को सिविल अस्पताल बाबा बकाला साहिब, जिला अमृतसर में तैनात एक सुरक्षा गार्ड जतिंदर सिंह को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

आज यहां इस बात का खुलासा करते हुए राज्य विजिलेंस ब्यूरो के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी को रेशम सिंह की शिकायत के आधार पर गिरफ्तार किया गया है। शिकायतकर्ता ने विजिलेंस ब्यूरो को दी गई शिकायत में आरोप लगाया था कि उक्त आरोपी ने हथियार लाइसेंस के लिए नेगेटिव डोप टेस्ट सर्टिफिकेट जारी करवाने के बदले 15,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी।

प्रवक्ता ने बताया कि शिकायत की प्रारंभिक जांच के बाद विजिलेंस ब्यूरो की फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने जाल बिछाया, जिसके दौरान आरोपी को दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में शिकायतकर्ता से 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया गया।

इस संबंध में आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून की धारा 7(ए) के तहत मोहाली स्थित विजिलेंस ब्यूरो के फ्लाइंग स्क्वाड थाने में मामला दर्ज किया गया है।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ जारी है। पूछताछ के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर अपराध में अन्य आरोपियों की संलिप्तता और कार्यप्रणाली की जांच की जा रही है। आरोपी को कल सक्षम अदालत में पेश किया जाएगा और मामले की आगे जांच जारी है।

ये भी पढ़ें: मान सरकार द्वारा बुढ़ापा पेंशन योजना के तहत अब तक ₹2400 करोड़ जारी : कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shivam Singh28 October 2025 - 11:02 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of सीएम भगवंत सिंह मान ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस समारोहों में शामिल होने का आमंत्रण दिया

सीएम भगवंत सिंह मान ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस समारोहों में शामिल होने का आमंत्रण दिया

28 October 2025 - 11:25 AM
Photo of स्पीकर कुलतार सिंह संधवां द्वारा ने वाई. पूरन कुमार आईपीएस की ‘अंतिम अरदास’ पर श्रद्धांजलि अर्पित की

स्पीकर कुलतार सिंह संधवां द्वारा ने वाई. पूरन कुमार आईपीएस की ‘अंतिम अरदास’ पर श्रद्धांजलि अर्पित की

27 October 2025 - 8:31 PM
Photo of पंजाब सरकार की ओर से बाढ़ प्रभावित जिलों के किसानों को मुफ्त गेहूं के बीज वितरण की शुरुआत

पंजाब सरकार की ओर से बाढ़ प्रभावित जिलों के किसानों को मुफ्त गेहूं के बीज वितरण की शुरुआत

27 October 2025 - 7:33 PM
Photo of पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को श्री गुरु तेग बहादर जी के 350वें शहीदी समारोहों में शामिल होने का आमंत्रण दिया

पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों ने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को श्री गुरु तेग बहादर जी के 350वें शहीदी समारोहों में शामिल होने का आमंत्रण दिया

27 October 2025 - 6:45 PM
Photo of पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध एकजुट होकर ली शपथ

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध एकजुट होकर ली शपथ

27 October 2025 - 6:04 PM
Photo of बागवानी विभाग की मदद से पॉलीहाउस खेती से 14 लाख रुपये तक का मुनाफा कमा रहा है लुधियाना का किसान

बागवानी विभाग की मदद से पॉलीहाउस खेती से 14 लाख रुपये तक का मुनाफा कमा रहा है लुधियाना का किसान

27 October 2025 - 5:41 PM
Photo of मान सरकार द्वारा बुढ़ापा पेंशन योजना के तहत अब तक ₹2400 करोड़ जारी : कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर

मान सरकार द्वारा बुढ़ापा पेंशन योजना के तहत अब तक ₹2400 करोड़ जारी : कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर

27 October 2025 - 4:18 PM
Photo of सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने जारी किए ₹2400 करोड़, 23 लाख बुजुर्गों को मिला पेंशन का लाभ

सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने जारी किए ₹2400 करोड़, 23 लाख बुजुर्गों को मिला पेंशन का लाभ

27 October 2025 - 3:37 PM
Photo of पंजाब सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए मुफ्त गेहूं बीज वितरण अभियान शुरू किया

पंजाब सरकार ने बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए मुफ्त गेहूं बीज वितरण अभियान शुरू किया

27 October 2025 - 2:56 PM
Photo of पंजाब में ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान का 239वां दिन: 1.1 किलो हेरोइन बरामद, 66 नशा तस्कर गिरफ्तार

पंजाब में ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान का 239वां दिन: 1.1 किलो हेरोइन बरामद, 66 नशा तस्कर गिरफ्तार

27 October 2025 - 2:08 PM
Back to top button