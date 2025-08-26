Punjab : पंजाब की कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर और फ़ाज़िल्का के विधायक नरिंदर पाल सिंह सवना आज बरसात के बीच राहत सामग्री लेकर गाँव तेजा रुहेला और चक्क रुहेला पहुंचे. इस मौके पर उन्होंने दुधारू पशुओं के लिए कैटल फीड भी वितरित की. डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते हरीके हेडवर्क्स से आज 1.7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. इसका असर कल तक सतलुज क्रीक से गुज़रते हुए फ़ाज़िल्का ज़िले में भी देखने को मिलेगा, जिससे पानी का स्तर और बढ़ सकता है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि महिलाएँ, बच्चे और बुज़ुर्ग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएँ.

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार सरकार ने राहत कैंप स्थापित किए हैं और स्वास्थ्य, पशुपालन, जल आपूर्ति व स्वच्छता तथा राजस्व विभाग की टीमें गाँवों में सक्रिय हैं. उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों को विशेष रूप से प्राथमिकता पर फ़ीड उपलब्ध करवाई जा रही है.

विधायक नरिंदर पाल सिंह सवना ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली सरकार बाढ़ प्रभावित गाँवों में हर संभव सहायता पहुँचा रही है. राशन किट, कैटल फीड और हरा चारा भी वितरित किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि ज़िला स्तर पर फ़्लड कंट्रोल रूम सक्रिय है और किसी भी प्रकार की सहायता के लिए लोग 01638-262153 पर संपर्क कर सकते हैं.

इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त (जनरल) डॉ. मनदीप कौर, एसडीएम वीरपाल कौर, डीएसपी अविनाश चंद्र और तहसीलदार जसप्रीत सिंह भी मौजूद थे. इससे पूर्व डॉ. बलजीत कौर ने ज़िला प्रशासनिक परिसर में अधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ राहत प्रबंधों की समीक्षा की और सभी विभागों को तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए.

