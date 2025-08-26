Punjab

Punjab : मुख्यमंत्री के निर्देशों पर बाढ़ राहत कैंप सक्रिय, सभी विभाग अलर्ट, कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने की लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील

Avinay Mishra26 August 2025 - 10:22 PM
1 minute read

Punjab : पंजाब की कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर और फ़ाज़िल्का के विधायक नरिंदर पाल सिंह सवना आज बरसात के बीच राहत सामग्री लेकर गाँव तेजा रुहेला और चक्क रुहेला पहुंचे. इस मौके पर उन्होंने दुधारू पशुओं के लिए कैटल फीड भी वितरित की. डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पहाड़ों पर लगातार हो रही बारिश के चलते हरीके हेडवर्क्स से आज 1.7 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है. इसका असर कल तक सतलुज क्रीक से गुज़रते हुए फ़ाज़िल्का ज़िले में भी देखने को मिलेगा, जिससे पानी का स्तर और बढ़ सकता है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि महिलाएँ, बच्चे और बुज़ुर्ग सुरक्षित स्थानों पर चले जाएँ.

कैबिनेट मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार सरकार ने राहत कैंप स्थापित किए हैं और स्वास्थ्य, पशुपालन, जल आपूर्ति व स्वच्छता तथा राजस्व विभाग की टीमें गाँवों में सक्रिय हैं. उन्होंने बताया कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों को विशेष रूप से प्राथमिकता पर फ़ीड उपलब्ध करवाई जा रही है.

विधायक नरिंदर पाल सिंह सवना ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली सरकार बाढ़ प्रभावित गाँवों में हर संभव सहायता पहुँचा रही है. राशन किट, कैटल फीड और हरा चारा भी वितरित किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि ज़िला स्तर पर फ़्लड कंट्रोल रूम सक्रिय है और किसी भी प्रकार की सहायता के लिए लोग 01638-262153 पर संपर्क कर सकते हैं.

इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त (जनरल) डॉ. मनदीप कौर, एसडीएम वीरपाल कौर, डीएसपी अविनाश चंद्र और तहसीलदार जसप्रीत सिंह भी मौजूद थे. इससे पूर्व डॉ. बलजीत कौर ने ज़िला प्रशासनिक परिसर में अधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ राहत प्रबंधों की समीक्षा की और सभी विभागों को तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिए.

यह भी पढ़ें : ED की छापेमारी या सियासी बदला? सौरभ भारद्वाज पर लगे इल्जामों का सच

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Avinay Mishra26 August 2025 - 10:22 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of तमिलनाडु पहुंचे CM भगवंत मान, मुख्यमंत्री स्टालिन को जमकर सराहा, पंजाब सरकार की उपलब्धियों को गिनाया

तमिलनाडु पहुंचे CM भगवंत मान, मुख्यमंत्री स्टालिन को जमकर सराहा, पंजाब सरकार की उपलब्धियों को गिनाया

26 August 2025 - 10:23 PM
Photo of पंजाब अनुसूचित जाति आयोग की 26वीं बैठक 28 अगस्त को, पाँच वर्षों बाद होगी बैठक

पंजाब अनुसूचित जाति आयोग की 26वीं बैठक 28 अगस्त को, पाँच वर्षों बाद होगी बैठक

26 August 2025 - 9:54 PM
Photo of पंजाब : नशे की आदी महिलाओं के लिए कपूरथला और अमृतसर में ‘वन स्टॉप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम’ लॉन्च

पंजाब : नशे की आदी महिलाओं के लिए कपूरथला और अमृतसर में ‘वन स्टॉप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम’ लॉन्च

26 August 2025 - 7:44 PM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’, 177वें दिन पंजाब पुलिस ने 360 जगहों पर की छापेमारी, 76 नशा तस्कर गिरफ्तार

‘युद्ध नशों विरुद्ध’, 177वें दिन पंजाब पुलिस ने 360 जगहों पर की छापेमारी, 76 नशा तस्कर गिरफ्तार

26 August 2025 - 3:42 PM
Photo of पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग की 26वीं बैठक 28 अगस्त को होगी

पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग की 26वीं बैठक 28 अगस्त को होगी

26 August 2025 - 3:25 PM
Photo of पंजाब राज्य सूचना आयोग ने तहसीलदार के खिलाफ जमानती वारंट किया जारी

पंजाब राज्य सूचना आयोग ने तहसीलदार के खिलाफ जमानती वारंट किया जारी

26 August 2025 - 3:09 PM
Photo of राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए लुधियाना के नरिंदर सिंह का चयन

राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 के लिए लुधियाना के नरिंदर सिंह का चयन

26 August 2025 - 2:51 PM
Photo of पंजाब में बनेंगे 500 आधुनिक पंचायत घर और सेवा केंद्र, मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने दी जानकारी

पंजाब में बनेंगे 500 आधुनिक पंचायत घर और सेवा केंद्र, मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने दी जानकारी

26 August 2025 - 2:31 PM
Photo of जालंधर पुलिस ने पाक-ISI समर्थित बीकेआई की आतंकी साजिश नाकाम की, बटाला से 4 हैंड ग्रेनेड और 2 किलो आरडीएक्स बरामद

जालंधर पुलिस ने पाक-ISI समर्थित बीकेआई की आतंकी साजिश नाकाम की, बटाला से 4 हैंड ग्रेनेड और 2 किलो आरडीएक्स बरामद

26 August 2025 - 1:28 PM
Photo of पंजाब सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन बढ़ाकर 11,000 प्रति माह की

पंजाब सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन बढ़ाकर 11,000 प्रति माह की

25 August 2025 - 8:47 PM
Back to top button