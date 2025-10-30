फटाफट पढ़ें

पंजाब में नशे पर कड़ा प्रहार

पुलिस ने 87 तस्कर पकड़े

अफीम-हेरोइन बरामद हुई

358 ठिकानों पर छापेमारी

38 लोग हुए नशामुक्त

War Against Drugs : मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों पर प्रदेश से नशे का पूरी तरह खात्मा करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे “युद्ध नशों विरूद्ध” के 242वें दिन पंजाब पुलिस ने आज राज्य भर में 358 स्थानों पर छापेमारी की. इन कार्रवाइयों के दौरान पुलिस ने 71 एफआईआर दर्ज कर 87 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया. इसके साथ ही बीते 242 दिनों में कुल गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों की संख्या 34,511 तक पहुंच गई है.

अफीम और ड्रग मनी बरामद

इन छापों के परिणामस्वरूप गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों के कब्जे से 2.4 किलो हेरोइन, 1.8 किलो अफीम, 31 किलो भूक्की और 2120 रुपये की ड्रग मनी बरामद की गई. उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पुलिस आयुक्तों, उपायुक्तों और एस.एस.पीज़ को पंजाब को नशा-मुक्त राज्य बनाने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही पंजाब सरकार ने नशा-विरोधी मुहिम की निगरानी के लिए वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कैबिनेट उप-समिति गठित की है.

38 लोग हुए नशामुक्ति को तैयार

इस अभियान के दौरान 72 गजटेड अधिकारियों की देखरेख में 1000 से अधिक पुलिस कर्मियों वाली 120 से अधिक पुलिस टीमों ने पूरे राज्य में 358 स्थानों पर छापेमारी की. दिनभर चले इस ऑपरेशन में पुलिस टीमों ने 355 संदिग्ध व्यक्तियों की जांच भी की. यह उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार ने राज्य में नशे के उन्मूलन के लिए तीन-स्तरीय रणनीति – प्रवर्तन, नशा मुक्ति और रोकथाम लागू की है. इसी रणनीति के तहत आज पंजाब पुलिस ने 38 व्यक्तियों को नशा छोड़ने और पुनर्वास उपचार प्राप्त करने के लिए राजी किया है.

