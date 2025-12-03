Punjab

Punjab News : हिमाचल घूमने गए परिवार के घर चोरी, सोना और कैश लेकर फरार लुटेरे

Karan Panchal3 December 2025 - 12:30 PM
1 minute read
Punjab News
Punjab News : हिमाचल घूमने गए परिवार के घर चोरी, सोना और कैश लेकर फरार लुटेरे

Punjab News : जालंधर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। मामला प्रीत नगर के पंचशील एवेन्यू का है, जहां हिमाचल प्रदेश घूमने गए एक परिवार के घर में चोरी हो गई। चोर मेन गेट तोड़कर अंदर घुसे और घर से लाखों के सोने-चांदी के गहने, करीब 90 हजार नकद और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है और जांच शुरू कर दी गई है।

सभी कमरों के ताले टूटे पाए गए

परिवार के घर लौटने पर चोरी का पता चला। जब उन्होंने गेट खोलने की कोशिश की तो ताला टूटा हुआ मिला। शक होने पर वे दीवार फांदकर अंदर गए, जहां सामान बिखरा हुआ था और सभी कमरों के ताले टूटे पाए गए। पीड़ित जतिन गुलाटी ने बताया कि चोर अलमारियों में रखा सोना, नकदी और अन्य सामान ले गए।

सीसीटीवी फुटेज की जांच जारी

उन्होंने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी देखी और पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही थाना कैंट के एएसआई गुरदयाल हीरा टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान करने में जुटी है और जल्द ही उन्हें पकड़ने का दावा किया है।

ये भी पढ़ें- दिल्ली में शुरु हुई भारत टैक्सी सेवा, 51 हजार से अधिक रजिस्ट्रेशन

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Karan Panchal3 December 2025 - 12:30 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of पंजाब : CM मान व मंत्री अरोड़ का जापान दौरा सफल, राज्य में निवेश के लिए जापानी कंपनियां तैयार

पंजाब : CM मान व मंत्री अरोड़ का जापान दौरा सफल, राज्य में निवेश के लिए जापानी कंपनियां तैयार

3 December 2025 - 12:45 PM
Photo of लुधियाना में 4 से 6 दिसंबर तक पेंशनर सेवा मेला-2, ई-केवाईसी और डिजिटल सर्टिफिकेट की सुविधा

लुधियाना में 4 से 6 दिसंबर तक पेंशनर सेवा मेला-2, ई-केवाईसी और डिजिटल सर्टिफिकेट की सुविधा

3 December 2025 - 12:44 PM
Photo of अमृतसर ग्रामीण पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर शार्प शूटर बलजिंदर सिंह को किया गिरफ्तार

अमृतसर ग्रामीण पुलिस की बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर शार्प शूटर बलजिंदर सिंह को किया गिरफ्तार

3 December 2025 - 12:03 PM
Photo of पंजाब पुलिस के कॉन्स्टेबल गुरसिमरन ने रचा इतिहास, बने एयर फ़ोर्स फ्लाइंग ऑफिसर

पंजाब पुलिस के कॉन्स्टेबल गुरसिमरन ने रचा इतिहास, बने एयर फ़ोर्स फ्लाइंग ऑफिसर

3 December 2025 - 10:51 AM
Photo of पंजाब : 71 साल बाद भाखड़ा डैम से निकाली जाएगी गाद, केंद्र सरकार ने योजना पर जताई सहमति

पंजाब : 71 साल बाद भाखड़ा डैम से निकाली जाएगी गाद, केंद्र सरकार ने योजना पर जताई सहमति

3 December 2025 - 10:10 AM
Photo of तरनतारन में गैंगस्टर आकाशदीप के साथ एनकाउंटर, पुलिस ने जब्त की पिस्टल और बाइक

तरनतारन में गैंगस्टर आकाशदीप के साथ एनकाउंटर, पुलिस ने जब्त की पिस्टल और बाइक

3 December 2025 - 9:22 AM
Photo of CM भगवंत मान ने जापान में उद्योगपतियों से की मुलाकात, पंजाब में निवेश का न्योता दिया

CM भगवंत मान ने जापान में उद्योगपतियों से की मुलाकात, पंजाब में निवेश का न्योता दिया

3 December 2025 - 8:46 AM
Photo of जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों से पहले हथियार लेकर चलने पर पाबंदी

जिला परिषद और पंचायत समिति चुनावों से पहले हथियार लेकर चलने पर पाबंदी

2 December 2025 - 6:02 PM
Photo of पंजाब में सरकारी बसों की हड़ताल खत्म, अब सड़कों पर दौड़ेगी गाड़ियां

पंजाब में सरकारी बसों की हड़ताल खत्म, अब सड़कों पर दौड़ेगी गाड़ियां

2 December 2025 - 3:56 PM
Photo of Ludhiana में बेटी की विदाई के बाद परिवार का सड़क हादसा, माता-पिता और चाची की मौत

Ludhiana में बेटी की विदाई के बाद परिवार का सड़क हादसा, माता-पिता और चाची की मौत

2 December 2025 - 3:21 PM
Back to top button