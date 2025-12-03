Punjab News : जालंधर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। मामला प्रीत नगर के पंचशील एवेन्यू का है, जहां हिमाचल प्रदेश घूमने गए एक परिवार के घर में चोरी हो गई। चोर मेन गेट तोड़कर अंदर घुसे और घर से लाखों के सोने-चांदी के गहने, करीब 90 हजार नकद और अन्य कीमती सामान लेकर फरार हो गए। पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई है और जांच शुरू कर दी गई है।

सभी कमरों के ताले टूटे पाए गए

परिवार के घर लौटने पर चोरी का पता चला। जब उन्होंने गेट खोलने की कोशिश की तो ताला टूटा हुआ मिला। शक होने पर वे दीवार फांदकर अंदर गए, जहां सामान बिखरा हुआ था और सभी कमरों के ताले टूटे पाए गए। पीड़ित जतिन गुलाटी ने बताया कि चोर अलमारियों में रखा सोना, नकदी और अन्य सामान ले गए।

सीसीटीवी फुटेज की जांच जारी

उन्होंने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी देखी और पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही थाना कैंट के एएसआई गुरदयाल हीरा टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस फुटेज की मदद से आरोपियों की पहचान करने में जुटी है और जल्द ही उन्हें पकड़ने का दावा किया है।

ये भी पढ़ें- दिल्ली में शुरु हुई भारत टैक्सी सेवा, 51 हजार से अधिक रजिस्ट्रेशन

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप