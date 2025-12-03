राष्ट्रीय

दिल्ली में शुरु हुई भारत टैक्सी सेवा, 51 हजार से अधिक रजिस्ट्रेशन, सस्ता किराया

Bharat Taxi Service
Bharat Taxi Service : राजधानी दिल्ली में ‘भारत टैक्सी’ की शुरुआत हो गई है। इसका सीधा फायदा ड्राइवर को मिलने वाला है। OLA-Uber की महंगी सर्विस पर इसका सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि भारत टैक्सी सस्ती और सुलभ सुविधाएं नागरिकों को प्रदान करेगी। वहीं टैक्सी एप पर 51 हजार से अधिक ड्राइवरों ने अपना रजिस्ट्रेशन किया है, और ड्राइवरों के रजिस्ट्रेशन जारी है। भारत टैक्सी सेवा में कार, बाइक, ऑटो शामिल किए गए हैं।

जीरो कमीशन मॉडल के तहत सर्विस

फिलहाल भारत टैक्सी ऐप गूगल प्ले स्टोर पर ट्रायल के लिए उपलब्ध है। IOS के लिए कार्य प्रगति पर है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक दिल्ली-गुजरात में ट्रायल शुरू हो गया है। वहीं कस्टमर से इस ऐप को अच्छे रिएक्शन मिले हैं। बता दें कि सर्विस के जीरो कमीशन मॉडल से ड्राइवर को पूरी कमाई मिलेगी, प्रॉफिट भी ड्राइवरों में बंटेगा।

सस्ती और भरोसेमंद सेवाएं

गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2025 में संसद में ऐलान किया था कि ड्राइवरों को प्राइवेट कंपनियों से राहत मिलेगी। नई कोऑपरेटिव टैक्सी सर्विस लॉन्च होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह सर्विस पूरे देश में जल्द लाई जाएगी। बोर्ड में दो ड्राइवर रिप्रेजेंटेटिव भी चुने गए हैं। यात्रियों को सस्ती और भरोसेमंद सेवाएं प्रदान करना इसका मुख्य लक्ष्य होगा।

24 घंटे प्रदान की जाएगी सेवा

यह देश का पहला डिजिटल राइड-हेलिंग प्लेटफार्म होगा, जो सहकारी मॉडल के अंदर रन करेगा। यूजर फ्रेंडली मोबाइल बुकिंग सिस्टम, लाइव व्हीकल ट्रैकिंग, पारदर्शी किराया, सुरक्षित और सत्यापित ड्राइवर आनबोर्डिंग, बहुभाषी इंटरफेस सपोर्ट व 24 घंटे ग्राहक सेवा इसकी खासियत होंगी।

