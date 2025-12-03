Pakistan News : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को लेकर पिछले चार हफ्तों से चल रही अफवाहों के बीच मंगलवार को उनकी बहन उजमा खान ने अडियाला जेल में उनसे मुलाकात की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उजमा को विशेष अनुमति दी, जिसके बाद यह स्पष्ट हुआ कि इमरान खान जिंदा हैं और उनकी सेहत सामान्य है।

उजमा खान ने जेल से बाहर आने के बाद मीडिया को बताया कि इमरान खान की सेहत ठीक है और उन्हें किसी प्रकार की गंभीर समस्या नहीं है। इससे पहले उनके स्वास्थ्य और स्थिति को लेकर पाकिस्तान में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई तरह की अफवाहें फैली हुई थीं, जिनमें उनकी मौत की खबरें भी शामिल थीं।

पिछले छह हफ्तों से डेथ सेल में थे पूर्व पीएम

इस मुलाकात से पहले इमरान खान के बेटे कासिम खान ने बताया कि उनके पिता को पिछले छह हफ्तों से डेथ सेल में रखा गया था और उन्हें किसी से मिलने की अनुमति नहीं दी गई थी। कासिम ने कहा कि जेल प्रशासन ने इमरान खान के साथ मुलाकातों पर पूरी तरह रोक लगा रखी थी।

दरअसल, यह मुलाकात केवल इमरान खान के स्वास्थ्य और उनके ठिकाने को लेकर फैली अफवाहों को शांत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। राजनीतिक हलकों में अब चर्चा है कि इस मुलाकात से उनके समर्थकों और विपक्षी दलों के बीच स्थितियों पर असर पड़ सकता है।

अंततः, उजमा खान की यह मुलाकात न केवल पारिवारिक स्तर पर महत्वपूर्ण रही, बल्कि सार्वजनिक और राजनीतिक तौर पर भी यह स्पष्ट संदेश देती है कि अफवाहों पर ध्यान दिए बिना वास्तविक जानकारी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

