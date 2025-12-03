विदेश

अडियाला जेल में पूर्व पीएम इमरान खान से मिली बहन उजमा खान, सेहत के बारे में दी जानकारी

Shanti Kumari3 December 2025 - 11:03 AM
1 minute read
Punjab News

Pakistan News : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत को लेकर पिछले चार हफ्तों से चल रही अफवाहों के बीच मंगलवार को उनकी बहन उजमा खान ने अडियाला जेल में उनसे मुलाकात की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उजमा को विशेष अनुमति दी, जिसके बाद यह स्पष्ट हुआ कि इमरान खान जिंदा हैं और उनकी सेहत सामान्य है।

उजमा खान ने जेल से बाहर आने के बाद मीडिया को बताया कि इमरान खान की सेहत ठीक है और उन्हें किसी प्रकार की गंभीर समस्या नहीं है। इससे पहले उनके स्वास्थ्य और स्थिति को लेकर पाकिस्तान में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कई तरह की अफवाहें फैली हुई थीं, जिनमें उनकी मौत की खबरें भी शामिल थीं।

पिछले छह हफ्तों से डेथ सेल में थे पूर्व पीएम

इस मुलाकात से पहले इमरान खान के बेटे कासिम खान ने बताया कि उनके पिता को पिछले छह हफ्तों से डेथ सेल में रखा गया था और उन्हें किसी से मिलने की अनुमति नहीं दी गई थी। कासिम ने कहा कि जेल प्रशासन ने इमरान खान के साथ मुलाकातों पर पूरी तरह रोक लगा रखी थी।

दरअसल, यह मुलाकात केवल इमरान खान के स्वास्थ्य और उनके ठिकाने को लेकर फैली अफवाहों को शांत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। राजनीतिक हलकों में अब चर्चा है कि इस मुलाकात से उनके समर्थकों और विपक्षी दलों के बीच स्थितियों पर असर पड़ सकता है।

अंततः, उजमा खान की यह मुलाकात न केवल पारिवारिक स्तर पर महत्वपूर्ण रही, बल्कि सार्वजनिक और राजनीतिक तौर पर भी यह स्पष्ट संदेश देती है कि अफवाहों पर ध्यान दिए बिना वास्तविक जानकारी को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

यह भी पढ़ें पंजाब : 71 साल बाद भाखड़ा डैम से निकाली जाएगी गाद, केंद्र सरकार ने योजना पर जताई सहमति

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Shanti Kumari3 December 2025 - 11:03 AM
1 minute read

Related Articles

Photo of पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमला, असिस्टेंट कमिश्नर समेत कई मौत

पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमला, असिस्टेंट कमिश्नर समेत कई मौत

2 December 2025 - 6:59 PM
Photo of पाकिस्तान ने राहत के नाम पर भेजा एक्पायरी फूड, खाद्य पदार्थ की आड़ में हताहत का इरादा?

पाकिस्तान ने राहत के नाम पर भेजा एक्पायरी फूड, खाद्य पदार्थ की आड़ में हताहत का इरादा?

2 December 2025 - 6:43 PM
Photo of पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की हत्या या अफवाह? बेटे ने पिता के जिंदा होने का मांगा सबूत

पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान की हत्या या अफवाह? बेटे ने पिता के जिंदा होने का मांगा सबूत

30 November 2025 - 3:29 PM
Photo of अमेरिका के कैलिफोर्निया में अंधाधुंध गोलीबारी, 4 की मौत, 10 घायल

अमेरिका के कैलिफोर्निया में अंधाधुंध गोलीबारी, 4 की मौत, 10 घायल

30 November 2025 - 10:52 AM
Photo of कनाडा अग्निकांड: पंजाबी मूल के एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, गर्भवती महिला ने लगाई छलांग

कनाडा अग्निकांड: पंजाबी मूल के एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, गर्भवती महिला ने लगाई छलांग

29 November 2025 - 6:29 PM
Photo of आसिम मुनीर पाकिस्तान के हिटलर, बहन बोलीं- भाई से मिलने नहीं दे रहे, क्यों छिपा रही मुनीर सेना

आसिम मुनीर पाकिस्तान के हिटलर, बहन बोलीं- भाई से मिलने नहीं दे रहे, क्यों छिपा रही मुनीर सेना

29 November 2025 - 1:13 PM
Photo of Putin India Visit : रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा, तेल-डिफेंस सहित कई डील, अमेरिका-चीन की निगाहें

Putin India Visit : रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा, तेल-डिफेंस सहित कई डील, अमेरिका-चीन की निगाहें

28 November 2025 - 4:15 PM
Photo of इमरान खान की जेल में मौत पर सस्पेंस, अफगानिस्तान का मौत वाला ट्वीट, कहां है इमरान?

इमरान खान की जेल में मौत पर सस्पेंस, अफगानिस्तान का मौत वाला ट्वीट, कहां है इमरान?

28 November 2025 - 3:28 PM
Photo of चीन के बाद नेपाल ने भारत के 3 इलाकों को बताया अपना, MEA ने दिया करारा जवाब

चीन के बाद नेपाल ने भारत के 3 इलाकों को बताया अपना, MEA ने दिया करारा जवाब

28 November 2025 - 2:23 PM
Photo of इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में 6.4 तीव्रता का भूकंप, सुनामी को लेकर अधिकारियों ने दी स्पष्टीकरण

इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में 6.4 तीव्रता का भूकंप, सुनामी को लेकर अधिकारियों ने दी स्पष्टीकरण

27 November 2025 - 3:13 PM
Back to top button