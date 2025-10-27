Punjab

पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के अधिकारियों और कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध एकजुट होकर ली शपथ

Shivam Singh27 October 2025 - 6:04 PM
2 minutes read
Punjab News
Punjab News : केंद्रीय सतर्कता आयोग के नेतृत्व में देशभर में शुरू की गई पहल के तहत, पंजाब विजिलेंस ब्यूरो द्वारा भी 27 अक्टूबर से 2 नवम्बर 2025 तक पूरे राज्य में वार्षिक विजिलेंस जागरूकता सप्ताह मनाया जाएगा।

इस सप्ताह को ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ मनाने के उद्देश्य से, आज विजिलेंस ब्यूरो मुख्यालय मोहाली में आयोजित कार्यक्रम के दौरान ब्यूरो के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध एकजुट होकर लड़ने की शपथ ली। यह शपथ संयुक्त निदेशक (शिकायत शाखा) प्रभजोत कौर ने विशेष डी.जी.पी.-कम-चीफ डायरेक्टर प्रवीन कुमार सिन्हा, तुषार गुप्ता और डियामा हरीश कुमार ओमप्रकाश (दोनों संयुक्त निदेशक) तथा हरप्रीत सिंह, ए.आई.जी. (आर्थिक अपराध विंग) की उपस्थिति में दिलाई।

इस संबंध में आज एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सप्ताह भर चलने वाले इस अभियान का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों को सरकारी दफ्तरों से भ्रष्टाचार समाप्त करने हेतु ब्यूरो की ठोस और बहुआयामी पहलों में शामिल होने के लिए जागरूक करना और उन्हें सशक्त बनाना है।

यह सप्ताह “चौकसी : हमारी सामूहिक ज़िम्मेदारी” की थीम के तहत मनाया जाएगा, जो नैतिक प्रशासन को सुदृढ़ करने की सामूहिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

प्रवक्ता ने बताया कि अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विजिलेंस ब्यूरो की सभी रेंजों के अधिकारियों को प्रत्येक ज़िले में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने आगे कहा कि इस सप्ताह के दौरान मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार विरोधी एक्शन लाइन (ए.सी.ए.एल.) के व्हाट्सऐप नंबर 9501200200 की पहुँच बढ़ाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा मार्च 2022 में शुरू किए गए इस समर्पित प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से आम लोग भ्रष्टाचार से संबंधित ऑडियो-वीडियो संदेश भेजकर गुप्त रूप से शिकायत दर्ज करवा सकते हैं।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि विजिलेंस ब्यूरो के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने आज इस सप्ताह की शुरुआत के अवसर पर सभी ज़िला मुख्यालयों में सामूहिक रूप से एकजुटता की शपथ ली।

उन्होंने आगे कहा कि व्यापक जनजागरण अभियान के तहत, भ्रष्टाचार विरोधी मुहिम के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर बैनर लगाए जाएंगे। इन बैनरों में नामित विजिलेंस अधिकारियों के संपर्क विवरण होंगे, जिससे नागरिक सीधे अपनी शिकायतें दर्ज कर सकेंगे और इस अभियान में और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी।

उन्होंने बताया कि इन प्रयासों के अतिरिक्त विजिलेंस ब्यूरो के रेंज अधिकारी शैक्षणिक संस्थानों और अन्य प्रमुख सार्वजनिक स्थलों पर सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे, जिनमें ईमानदारी और एकजुटता पर चर्चा के लिए प्रमुख हस्तियों को आमंत्रित किया जाएगा।

इसके साथ ही अधिकारियों को अपने-अपने ज़िलों में विभिन्न विभागीय कार्यालयों के साथ तालमेल स्थापित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि विजिलेंस और ईमानदारी का संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाया जा सके।

