Punjab

Punjab News : किराना दुकानदार की गोलियों मारकर हत्या, मांगी गई थी फिरौती

Ajay Yadav18 November 2025 - 4:00 PM
1 minute read
Punjab News :
किराना दुकानदार की गोलियों मारकर हत्या, मांगी गई थी फिरौती

Punjab News : अमृतसर के गांव धूलके में अज्ञात हमलावरों ने किराना दुकान पर बैठे दुकानदार पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई. मृतक की पहचान मनजीत सिंह के रूप में हुई है. परिवार को आशंका है कि हमला फिरौती मांगने वाली गैंग ने ही किया है.

मामले की जानकारी पाते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके को सील कर दिया गया. पुलिस आसपास के CCTV कैमरे खंगाल रही है, ताकि हमलावरों की पहचान हो सके. पुलिस जांच कर रही है कि घर पर हुई फायरिंग और दुकान पर की गई हत्या के पीछे एक ही गैंग की भूमिका तो नहीं है.

पहले भी घर पर हुई थी फायरिंग

मृतक के बेटे लखविंदर सिंह ने बताया कि 26 तारीख की रात उनके घर पर 5 गोलियां चलाई गई थीं. इसके बाद 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई. इस घटना की जानकारी फौरन पुलिस को दी गई, और जांच शुरू कर दी गई थी, उन्हें लगा था कि मामला शांत हो गया है, लेकिन अचानक दोबारा हमला किया गया.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Ajay Yadav18 November 2025 - 4:00 PM
1 minute read

Related Articles

Photo of पंजाब कैबिनेट ने ‘नई दिशा’ योजना को दी हरी झंडी, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बड़ा फैसला

पंजाब कैबिनेट ने ‘नई दिशा’ योजना को दी हरी झंडी, महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बड़ा फैसला

18 November 2025 - 4:44 PM
Photo of मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अमित शाह के सामने चंडीगढ़, पंजाब विश्वविद्यालय और नदी जल अधिकार के मुद्दे उठाए

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अमित शाह के सामने चंडीगढ़, पंजाब विश्वविद्यालय और नदी जल अधिकार के मुद्दे उठाए

18 November 2025 - 3:21 PM
Photo of तरनतारन, मोगा, शहीद भगत सिंह नगर और बठिंडा में गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और दर्शन पर लाइट एंड साउंड शोज आयोजित

तरनतारन, मोगा, शहीद भगत सिंह नगर और बठिंडा में गुरु तेग बहादुर जी के जीवन और दर्शन पर लाइट एंड साउंड शोज आयोजित

18 November 2025 - 10:37 AM
Photo of धार्मिक तस्वीरों के अनुचित उपयोग पर आयोग सख्त, एसएसपी व प्रताप सिंह बाजवा को नोटिस

धार्मिक तस्वीरों के अनुचित उपयोग पर आयोग सख्त, एसएसपी व प्रताप सिंह बाजवा को नोटिस

18 November 2025 - 10:11 AM
Photo of ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’: 261वें दिन, 2.2 किलोग्राम हेरोइन, 1.88 लाख रुपये ड्रग मनी सहित 68 नशा तस्कर गिरफ्तार

‘युद्ध नशों के विरुद्ध’: 261वें दिन, 2.2 किलोग्राम हेरोइन, 1.88 लाख रुपये ड्रग मनी सहित 68 नशा तस्कर गिरफ्तार

17 November 2025 - 8:18 PM
Photo of हरजोत सिंह बैंस ने किया वरिष्ठ पत्रकार नलिन आचार्या के निधन पर गहरा शोक व्यक्त

हरजोत सिंह बैंस ने किया वरिष्ठ पत्रकार नलिन आचार्या के निधन पर गहरा शोक व्यक्त

17 November 2025 - 3:44 PM
Photo of मंत्री लालजीत भुल्लर ने विश्व स्मृति दिवस पर की ‘हिट एंड रन मुआवज़ा योजना’ के लिए कार्य-योजना की शुरुआत

मंत्री लालजीत भुल्लर ने विश्व स्मृति दिवस पर की ‘हिट एंड रन मुआवज़ा योजना’ के लिए कार्य-योजना की शुरुआत

17 November 2025 - 2:07 PM
Photo of समाजिक सुरक्षा के लिए कैबिनेट के बड़े फैसले, सैनिटरी पैड वितरण को 53 करोड़ की मंज़ूरी   

समाजिक सुरक्षा के लिए कैबिनेट के बड़े फैसले, सैनिटरी पैड वितरण को 53 करोड़ की मंज़ूरी   

17 November 2025 - 1:29 PM
Photo of पंजाब में आनंदपुर साहिब में विशेष सत्र, 350वीं शताब्दी पर गुरु तेग बहादुर साहिब के बलिदान और शिक्षाओं पर चर्चा

पंजाब में आनंदपुर साहिब में विशेष सत्र, 350वीं शताब्दी पर गुरु तेग बहादुर साहिब के बलिदान और शिक्षाओं पर चर्चा

17 November 2025 - 12:25 PM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 260वें दिन, पंजाब पुलिस ने 3.1 किलो हेरोइन, 1.5 किलो अफीम जब्त की, 72 तस्कर गिरफ्तार

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ के 260वें दिन, पंजाब पुलिस ने 3.1 किलो हेरोइन, 1.5 किलो अफीम जब्त की, 72 तस्कर गिरफ्तार

17 November 2025 - 10:16 AM
Back to top button