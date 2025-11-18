Punjab News : अमृतसर के गांव धूलके में अज्ञात हमलावरों ने किराना दुकान पर बैठे दुकानदार पर फायरिंग कर दी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई. मृतक की पहचान मनजीत सिंह के रूप में हुई है. परिवार को आशंका है कि हमला फिरौती मांगने वाली गैंग ने ही किया है.

मामले की जानकारी पाते ही पुलिस मौके पर पहुंची और इलाके को सील कर दिया गया. पुलिस आसपास के CCTV कैमरे खंगाल रही है, ताकि हमलावरों की पहचान हो सके. पुलिस जांच कर रही है कि घर पर हुई फायरिंग और दुकान पर की गई हत्या के पीछे एक ही गैंग की भूमिका तो नहीं है.

पहले भी घर पर हुई थी फायरिंग

मृतक के बेटे लखविंदर सिंह ने बताया कि 26 तारीख की रात उनके घर पर 5 गोलियां चलाई गई थीं. इसके बाद 50 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई. इस घटना की जानकारी फौरन पुलिस को दी गई, और जांच शुरू कर दी गई थी, उन्हें लगा था कि मामला शांत हो गया है, लेकिन अचानक दोबारा हमला किया गया.

यह भी पढ़ें : पंजाब में अब हरियाली और बिजली का कमाल: जानें कैसे निवेशक बनेंगे हरित ऊर्जा के हीरो

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप