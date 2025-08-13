Punjabराज्य

पंजाब पुलिस को बड़ी सफलता! ISI समर्थित आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़, पांच गिरफ्तार

Anup Tiwari13 August 2025 - 6:00 PM
2 minutes read
Punjab Anti Terrorism
ISI समर्थित आतंकवादी मॉड्यूल का भंडाफोड़

Punjab Anti Terrorism : पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने एसबीएस नगर पुलिस के साथ मिलकर राजस्थान के टोंक और जयपुर जिलों से बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी मॉड्यूल के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर राज्य को सुरक्षित बनाने के अभियान के तहत की गई. डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में तीन नाबालिग भी शामिल हैं, जो पाकिस्तान स्थित बीकेआई के संचालक हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा और उनके विदेश-आधारित हैंडलरों के नियंत्रण में काम कर रहे थे. इस मॉड्यूल ने स्वतंत्रता दिवस के आसपास बड़े हमलों की योजना बनाई थी, जिसे सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया गया है.

पाकिस्तान से हो रहा था आतंकी मॉड्यूल का संचालन

इस मॉड्यूल का संचालन पाकिस्तान स्थित बीकेआई प्रमुख हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा के निर्देशानुसार विदेश-आधारित हैंडलर मन्नू अगवान, गोपी नवांशहरिया और ज़ीशान अख्तर कर रहे थे. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रितिक नरोलिया, सोनू कुमार उर्फ काली और तीन नाबालिगों के रूप में हुई है. इस नेटवर्क ने अपने हथियारों के साथ पंजाब में बड़े हमलों की योजना बनाई थी, जिसमें 86पी हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल सहित अन्य हथियार बरामद किए गए हैं. यह मॉड्यूल एसबीएस नगर के शराब के ठेके पर हाल ही में ग्रेनेड हमला कर चुका है. पंजाब पुलिस ने इस आतंकी मॉड्यूल की योजना और संरचना को तहस-नहस करते हुए प्रदेश की सुरक्षा में बड़ा योगदान दिया है.

आरोपी सोनू ने पुलिस पर की गोलीबारी

फॉलो-अप ऑपरेशन के दौरान, आरोपी सोनू उर्फ काली ने पुलिस पार्टी पर गोली चलाने की कोशिश की, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की. इस घटना में आरोपी घायल हो गया और उसे तुरंत सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है. गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ ही उनके अन्य साथियों के संबंधों की जांच जारी है. इस ऑपरेशन से पंजाब में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को मजबूती मिली है.

स्वतंत्रता दिवस के आस-पास आतंकी हमलों की योजना नाकाम

पंजाब पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रदेश में बड़े आतंकी हमलों की योजना को विफल कर दिया है. इस मॉड्यूल ने खास तौर पर राष्ट्रीय पर्व के दौरान धमाके और हमले करने का प्रयास किया था, जिससे जनता की सुरक्षा को खतरा था. डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि गिरफ्तार आतंकवादी सीधे पाकिस्तान में बैठे मास्टरमाइंड मन्नू अगवान और ज़ीशान अख्तर के संपर्क में थे. पुलिस लगातार इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए अभियान चला रही है. इस सफलता से पंजाब में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा संदेश मिला है.

यह भी पढ़ें : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन का नेमरा दौरा, ग्रामीण जीवन और प्रकृति से है गहरा नाता

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari13 August 2025 - 6:00 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए चार नए प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी, मोहाली में होगा बड़ा विस्तार

पंजाब में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए चार नए प्रोजेक्ट्स को मिली मंजूरी, मोहाली में होगा बड़ा विस्तार

13 August 2025 - 8:12 PM
Photo of ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ मुहिम के तहत पंजाब पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, 95 तस्कर गिरफ्तार

‘युद्ध नशों विरुद्ध’ मुहिम के तहत पंजाब पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, 95 तस्कर गिरफ्तार

13 August 2025 - 7:31 PM
Photo of पल्लेदारों की हड़ताल खत्म, पंजाब सरकार ने मांगे मानी, सुधार का दिया भरोसा

पल्लेदारों की हड़ताल खत्म, पंजाब सरकार ने मांगे मानी, सुधार का दिया भरोसा

13 August 2025 - 6:36 PM
Photo of सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, पंजाब सरकार ने बीपीईओ देवी प्रसाद को तुरंत किया सस्पेंड, शिक्षा मंत्री का सख्त संदेश

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, पंजाब सरकार ने बीपीईओ देवी प्रसाद को तुरंत किया सस्पेंड, शिक्षा मंत्री का सख्त संदेश

13 August 2025 - 6:04 PM
Photo of मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन का नेमरा दौरा, ग्रामीण जीवन और प्रकृति से है गहरा नाता

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन का नेमरा दौरा, ग्रामीण जीवन और प्रकृति से है गहरा नाता

13 August 2025 - 5:27 PM
Photo of पटना में 15 अगस्त से मेगा सफाई अभियान, गंदगी फैलाने वालों को मिलेगा ‘सड़क शत्रु’ का तमगा

पटना में 15 अगस्त से मेगा सफाई अभियान, गंदगी फैलाने वालों को मिलेगा ‘सड़क शत्रु’ का तमगा

13 August 2025 - 4:24 PM
Photo of पंजाब में फूलों की खेती बनेगी किसानों की कमाई का नया जरिया! सरकार देगी 14,000 प्रति एकड़ और फ्री ट्रेनिंग

पंजाब में फूलों की खेती बनेगी किसानों की कमाई का नया जरिया! सरकार देगी 14,000 प्रति एकड़ और फ्री ट्रेनिंग

13 August 2025 - 3:44 PM
Photo of वन्य जीव तस्करी पर कसेगा शिकंजा, MP पहुंचे प्रशिक्षित स्निफर डॉग्स

वन्य जीव तस्करी पर कसेगा शिकंजा, MP पहुंचे प्रशिक्षित स्निफर डॉग्स

13 August 2025 - 3:34 PM
Photo of पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत याचिका पर दो सितंबर को होगी सुनवाई

पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत याचिका पर दो सितंबर को होगी सुनवाई

13 August 2025 - 2:59 PM
Photo of एस.सी. आयोग ने की जालंधर के रामानंद चौक से बोर्ड हटाने के मामले में पुलिस आयुक्त और नगर निगम आयुक्त से रिपोर्ट तलब

एस.सी. आयोग ने की जालंधर के रामानंद चौक से बोर्ड हटाने के मामले में पुलिस आयुक्त और नगर निगम आयुक्त से रिपोर्ट तलब

13 August 2025 - 2:39 PM
Back to top button