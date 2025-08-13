Punjab Anti Terrorism : पंजाब पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस टीम ने एसबीएस नगर पुलिस के साथ मिलकर राजस्थान के टोंक और जयपुर जिलों से बब्बर खालसा इंटरनेशनल के आतंकी मॉड्यूल के पांच सदस्यों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देश पर राज्य को सुरक्षित बनाने के अभियान के तहत की गई. डीजीपी पंजाब गौरव यादव ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में तीन नाबालिग भी शामिल हैं, जो पाकिस्तान स्थित बीकेआई के संचालक हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा और उनके विदेश-आधारित हैंडलरों के नियंत्रण में काम कर रहे थे. इस मॉड्यूल ने स्वतंत्रता दिवस के आसपास बड़े हमलों की योजना बनाई थी, जिसे सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया गया है.

पाकिस्तान से हो रहा था आतंकी मॉड्यूल का संचालन

इस मॉड्यूल का संचालन पाकिस्तान स्थित बीकेआई प्रमुख हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा के निर्देशानुसार विदेश-आधारित हैंडलर मन्नू अगवान, गोपी नवांशहरिया और ज़ीशान अख्तर कर रहे थे. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान रितिक नरोलिया, सोनू कुमार उर्फ काली और तीन नाबालिगों के रूप में हुई है. इस नेटवर्क ने अपने हथियारों के साथ पंजाब में बड़े हमलों की योजना बनाई थी, जिसमें 86पी हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल सहित अन्य हथियार बरामद किए गए हैं. यह मॉड्यूल एसबीएस नगर के शराब के ठेके पर हाल ही में ग्रेनेड हमला कर चुका है. पंजाब पुलिस ने इस आतंकी मॉड्यूल की योजना और संरचना को तहस-नहस करते हुए प्रदेश की सुरक्षा में बड़ा योगदान दिया है.

आरोपी सोनू ने पुलिस पर की गोलीबारी

फॉलो-अप ऑपरेशन के दौरान, आरोपी सोनू उर्फ काली ने पुलिस पार्टी पर गोली चलाने की कोशिश की, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी कार्रवाई की. इस घटना में आरोपी घायल हो गया और उसे तुरंत सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया. पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की है. गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ ही उनके अन्य साथियों के संबंधों की जांच जारी है. इस ऑपरेशन से पंजाब में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को मजबूती मिली है.

स्वतंत्रता दिवस के आस-पास आतंकी हमलों की योजना नाकाम

पंजाब पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस से पहले प्रदेश में बड़े आतंकी हमलों की योजना को विफल कर दिया है. इस मॉड्यूल ने खास तौर पर राष्ट्रीय पर्व के दौरान धमाके और हमले करने का प्रयास किया था, जिससे जनता की सुरक्षा को खतरा था. डीजीपी गौरव यादव ने कहा कि गिरफ्तार आतंकवादी सीधे पाकिस्तान में बैठे मास्टरमाइंड मन्नू अगवान और ज़ीशान अख्तर के संपर्क में थे. पुलिस लगातार इस नेटवर्क के अन्य सदस्यों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी के लिए अभियान चला रही है. इस सफलता से पंजाब में आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा संदेश मिला है.

यह भी पढ़ें : मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन का नेमरा दौरा, ग्रामीण जीवन और प्रकृति से है गहरा नाता

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र, बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप