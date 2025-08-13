Jharkhandराज्य

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन का नेमरा दौरा, ग्रामीण जीवन और प्रकृति से है गहरा नाता

Anup Tiwari13 August 2025 - 5:27 PM
2 minutes read
Hemant Soren
पैतृक गांव नेमरा पहुंचे CM सोरेन

Hemant Soren : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन मंगलवार को अपने पैतृक गांव नेमरा पहुंचे, जहां उन्होंने गांव की गलियों और पगडंडियों का निरीक्षण किया और ग्रामीणों से संवाद किया. इस दौरान उन्होंने गांव के विकास कार्यों की स्थिति का जायजा लिया और स्थानीय लोगों से समस्याएं व सुझाव सुने. मुख्यमंत्री का यह दौरा न सिर्फ प्रशासनिक था, बल्कि उनके पारिवारिक और भावनात्मक जुड़ाव को भी दर्शाता है.

नेमरा की मिट्टी से जुड़ाव

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन आज जब अपने पैतृक गांव नेमरा पहुंचे, तो वो दृश्य केवल एक राजनेता के दौरे का नहीं था, बल्कि एक बेटे के अपनी मिट्टी से संवाद का था. गांव की गलियों में सादगीपूर्ण अंदाज़ में टहलते हुए मुख्यमंत्री ग्रामीणों से मिलते रहे, उनकी बातें सुनते रहे और उनके साथ जुड़ने का प्रयास करते रहे,  उसी तरह जैसे कभी दिशोम गुरु शिबू सोरेन किया करते थे. यह जुड़ाव केवल भावनात्मक नहीं, बल्कि वैचारिक और सांस्कृतिक भी है. हेमन्त सोरेन के भीतर आज भी अपने पिता की छवि और उनके विचारों की स्पष्ट झलक मिलती है.

गुरुजीकी परंपरा को आगे बढ़ाते जननेता

मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन को लोग केवल एक प्रशासक के रूप में नहीं, बल्कि अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाने वाले जननेता के रूप में भी देखते हैं. जिस प्रकार दिशोम गुरु शिबू सोरेन ने आदिवासियों, वंचितों और ग्रामीण समाज की आवाज़ बनकर दशकों तक जनसेवा की, उसी सोच और समर्पण के साथ हेमन्त सोरेन आज सरकार चला रहे हैं. चाहे जल-जंगल-ज़मीन की रक्षा की बात हो या गरीबों की समस्या को प्राथमिकता देने की— उनके हर फैसले और हर नीति में गुरुजी की सिखाई हुई नीतियों की झलक साफ दिखाई देती है. स्वयं मुख्यमंत्री कहते हैं, “मेरे हर निर्णय के पीछे पिता की सीख और जनता का विश्वास है.”

जल, जंगल और ज़मीन, झारखंड की आत्मा

मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि झारखंड की आत्मा उसके जल, जंगल और ज़मीन में बसती है. इन प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण केवल पारिस्थितिकीय आवश्यकता नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक जिम्मेदारी भी है. मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार वन अधिकार कानून के प्रभावी क्रियान्वयन, जल स्रोतों के पुनर्जीवन और भूमि पर अधिकार सुनिश्चित करने को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है. उन्होंने यह भी कहा कि विकास का मतलब केवल सड़कें और इमारतें नहीं, बल्कि प्रकृति, परंपरा और लोगों के बीच संतुलन बनाए रखना भी है. “जब तक प्रकृति सुरक्षित नहीं, तब तक राज्य का भविष्य सुरक्षित नहीं,” उन्होंने ज़ोर देते हुए कहा.

गांव की गोद में पला-बढ़ा नेता

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन का जीवन बचपन से ही गांव, प्रकृति और समुदाय के बीच बीता है. उन्होंने कहा कि खेतों की हरियाली, नदियों की कलकल ध्वनि और पेड़ों की छांव में जो सुख बचपन में मिला, वही आज भी सबसे मूल्यवान है. उनका मानना है कि झारखंड का विकास तभी टिकाऊ होगा, जब वह पर्यावरण और पारंपरिक जीवनशैली के साथ तालमेल बिठाकर किया जाए. वे गांवों को राज्य के विकास की नींव मानते हैं और चाहते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं, स्वावलंबन और सम्मान की भावना विकसित हो. “गांवों का सशक्तिकरण ही झारखंड की असली तस्वीर को उभार सकता है,” मुख्यमंत्री ने कहा.

यह भी पढ़ें : पटना में 15 अगस्त से मेगा सफाई अभियान, गंदगी फैलाने वालों को मिलेगा ‘सड़क शत्रु’ का तमगा

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Anup Tiwari13 August 2025 - 5:27 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पटना में 15 अगस्त से मेगा सफाई अभियान, गंदगी फैलाने वालों को मिलेगा ‘सड़क शत्रु’ का तमगा

पटना में 15 अगस्त से मेगा सफाई अभियान, गंदगी फैलाने वालों को मिलेगा ‘सड़क शत्रु’ का तमगा

13 August 2025 - 4:24 PM
Photo of पंजाब में फूलों की खेती बनेगी किसानों की कमाई का नया जरिया! सरकार देगी 14,000 प्रति एकड़ और फ्री ट्रेनिंग

पंजाब में फूलों की खेती बनेगी किसानों की कमाई का नया जरिया! सरकार देगी 14,000 प्रति एकड़ और फ्री ट्रेनिंग

13 August 2025 - 3:44 PM
Photo of वन्य जीव तस्करी पर कसेगा शिकंजा, MP पहुंचे प्रशिक्षित स्निफर डॉग्स

वन्य जीव तस्करी पर कसेगा शिकंजा, MP पहुंचे प्रशिक्षित स्निफर डॉग्स

13 August 2025 - 3:34 PM
Photo of पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत याचिका पर दो सितंबर को होगी सुनवाई

पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी की जमानत याचिका पर दो सितंबर को होगी सुनवाई

13 August 2025 - 2:59 PM
Photo of मोहाली में हरभजन सिंह ईटीओ का औचक छापा! कर्मचारियों को कड़े निर्देश, शिकायतों पर सख्ती और महिला कर्मचारी बनी स्टार

मोहाली में हरभजन सिंह ईटीओ का औचक छापा! कर्मचारियों को कड़े निर्देश, शिकायतों पर सख्ती और महिला कर्मचारी बनी स्टार

13 August 2025 - 2:18 PM
Photo of 5 साल का इंतजार खत्म! सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रजापति समाज को दी बड़ी सौगात, पूरे हरियाणा में हुआ ऐतिहासिक वितरण

5 साल का इंतजार खत्म! सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रजापति समाज को दी बड़ी सौगात, पूरे हरियाणा में हुआ ऐतिहासिक वितरण

13 August 2025 - 12:59 PM
Photo of CM भगवंत मान का अकाली दल पर हमला, बादल शासन को बताया पंजाब का सबसे काला दशक

CM भगवंत मान का अकाली दल पर हमला, बादल शासन को बताया पंजाब का सबसे काला दशक

12 August 2025 - 10:58 PM
Photo of UP पुलिस में बंपर भर्ती! 4543 पदों के लिए आवेदन शुरू, जानें क्या है आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तिथि

UP पुलिस में बंपर भर्ती! 4543 पदों के लिए आवेदन शुरू, जानें क्या है आवेदन प्रक्रिया और अंतिम तिथि

12 August 2025 - 10:17 PM
Photo of AAP का आरोप: चुनावी घोटालों पर पर्दा डाल रही BJP, लोकतंत्र को बताया खतरा

AAP का आरोप: चुनावी घोटालों पर पर्दा डाल रही BJP, लोकतंत्र को बताया खतरा

12 August 2025 - 9:07 PM
Photo of MP को दूध की राजधानी बनाने का लक्ष्य, CM मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान

MP को दूध की राजधानी बनाने का लक्ष्य, CM मोहन यादव ने किया बड़ा ऐलान

12 August 2025 - 8:24 PM
Back to top button