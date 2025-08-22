फटाफट पढ़ें

पंजाब में बाढ़ राहत कार्य जारी हैं

फसलों के मुआवजे के आदेश दिए गए हैं

प्रभावितों को राशन और स्वास्थ्य सुविधाएं मिलीं

ब्यास नदी की सफाई की रिपोर्ट मांगी गई

धुसी और एडवांस बांध पूरी तरह सुरक्षित हैं

Punjab News : पंजाब के जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा है कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा दरियाओं में पानी के बढ़े स्तर के कारण प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की लगातार निगरानी की जा रही है और पंजाब सरकार लोगों की फसलों तथा अन्य हुए नुकसान की पूरी भरपाई करेगी. उन्होंने बताया कि फसलों के मुआवजे के लिए सुल्तानपुर और भुलथ तहसीलों में विशेष गिरदावरी के आदेश जारी कर दिए गए हैं.

सुल्तानपुर लोधी के गाँवों में पानी का स्तर बढ़ने से प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के अवसर पर बातचीत करते हुए गोयल ने कहा कि पंजाब सरकार पूरी तरह अलर्ट है और डैमों व दरियाओं की स्थिति पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है.

राहत के लिए 8 मंत्रियों को जिम्मेदारी

पत्रकारों से बातचीत के दौरान गोयल ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा पानी से प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों की निगरानी के लिए 8 कैबिनेट मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है, जो अलग-अलग जिलों का दौरा कर सीधे लोगों तक पहुँचेंगे. उन्होंने बताया कि ब्यास दरिया की डी-सिल्टिंग संबंधी ड्रेनेज विभाग के मुख्य इंजीनियर से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है, जिस पर विचार कर पानी का स्तर घटने के बाद इसे लागू किया जाएगा.

हर संभव सहायता पहुंचाने का आश्वासन

बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि पंजाब सरकार का पूरा ध्यान लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाना, उनकी स्वास्थ्य देखभाल, राशन उपलब्ध कराना और पशुधन की देखभाल पर है, उन्होंने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों को सेक्टरों में बाँटकर राहत कार्य किए जा रहे हैं और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है. उन्होंने नावों के जरिए प्रभावित गाँव साँगरा जाकर जरूरतमंदों को सूखा राशन वितरित किया, उन्होंने पीड़ित परिवारों से बातचीत के दौरान उनकी समस्याएँ सुनीं और अधिकारियों को निर्देश दिए कि हर संभव सहायता जरूरतमंदों तक पहुँचाई जाए.

धुसी और एडवांस बाँध पूरी तरह सुरक्षित

लोगों से बातचीत के दौरान गोयल ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा स्थिति पर 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है. बाढ़-रोधी कार्यों पर एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि इन कार्यों पर पंजाब सरकार द्वारा 276 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं. इसके अलावा धुसी बाँध पर 4 लाख मिट्टी से भरे बोरे रख दिए गए हैं, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तुरंत इस्तेमाल किए जा सकें. उन्होंने स्पष्ट किया कि धुसी और एडवांस बाँध पूरी तरह सुरक्षित हैं और इन्हें किसी प्रकार का खतरा नहीं है. उन्होंने संत बाबा बलबीर सिंह सीचेवाल और समाजसेवी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों के लिए धन्यवाद भी किया.

इससे पहले, गोयल ने स्थानीय रेस्ट हाउस में डिप्टी कमिश्नर अमित कुमार पंचाल, एस.एस.पी. गौरव तूरा, मुख्य इंजीनियर (ड्रेनेज) हरदीप सिंह मैंदीरत्ता तथा विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर राहत कार्यों की समीक्षा की. इस अवसर पर नगर सुधार ट्रस्ट कपूरथला के चेयरमैन सज्जन सिंह चीमा, अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर नवनीत कौर बल्ल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

