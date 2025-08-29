Punjabराज्य

पंजाब में बाढ़ से हाहाकार…. CM भगवंत मान की सरकार ने चलाया मेगा रेस्क्यू ऑपरेशन, 5290 लोग सुरक्षित

Amzad Khan29 August 2025 - 12:18 PM
2 minutes read
Punjab flood Relief Operations 2025
कैबिनेट मंत्री बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों का जायज़ा लेते हुए और जरूरतमंदों को मदद पहुंचाते हुए.

Punjab flood Relief Operations 2025 : हिमाचल में हुई भारी बारिश और बादल फटने तथा पंजाब में हुई तेज़ बरसात के कारण आई बाढ़ से निपटने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार की ओर से युद्ध स्तर पर राहत कार्य चलाए जा रहे हैं. पंजाब के कैबिनेट मंत्रियों और स्थानीय विधायकों ने स्वयं ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर राहत कार्यों का जायज़ा लिया. पंजाब सरकार के प्रयासों से 5290 लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से बाहर निकाला गया, जिनमें गुरदासपुर में 2000, अमृतसर में 710, फिरोज़पुर में 2000, कपूरथला में 480 और फाज़िल्का में 100 लोगों को रेस्क्यू किया गया.

संगरूर में राहत कार्यों का जायजा, पीड़ितों को मिलेगा मुआवजा

इस संबंध में जानकारी देते हुए पंजाब सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री के दिशा-निर्देशों के अनुसार आज राज्य के कैबिनेट मंत्रियों ने विभिन्न ज़िलों में जाकर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे राहत कार्यों का निरीक्षण किया गया. पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आज ज़िला प्रशासकीय कॉम्प्लेक्स संगरूर में बाढ़ राहत कार्यों का जायज़ा लिया. उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा गाँव सतोझ हरआओ, डस्का और संगतपुरा में बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद के लिए टीमों को लगाया गया है. उन्होंने कहा कि बाढ़ से हुए नुकसान संबंधी विशेष गिरदावरी करवा कर पीड़ितों को मुआवज़ा दिया जाएगा.

फिरोज़पुर-फ़ाज़िल्का में राहत और रेस्क्यू अभियान

फिरोज़पुर ज़िले में 65 गाँव बाढ़ से प्रभावित हैं. ज़िला प्रशासन की ओर से करीब 13 राहत कैंप स्थापित किए गए हैं. अब तक 2000 से अधिक बाढ़ पीड़ितों को रेस्क्यू किया गया है. पंजाब सरकार द्वारा किये गये राहत कार्यों का जायज़ा लेने के लिए जल संसाधन मंत्री बरिंदर गोयल ने सरकारी स्कूल बारीके में बनाए गए राहत कैंप का दौरा किया. इसके अलावा उन्होंने फाज़िल्का ज़िले के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा किया. कावांवाली पत्तन में 24 गाँवों के लिए 7 राहत कैंप स्थापित किए गए हैं, जहाँ लोगों को पैक्ड फूड, सूखा राशन और पशुओं के लिए चारा वितरित किया गया और इस इलाके में अब तक एनडीआरएफ की टीमों द्वारा 100 लोगों को बाहर निकाला गया है.

इसी तरह कपूरथला ज़िले में अब तक कुल 480 परिवारों को रेस्क्यू किया गया है, जिनमें सुल्तानपुर लोधी में 200 परिवार, भुलत्थ में 180 परिवार और कपूरथला में 100 परिवार शामिल हैं. इसी तरह पंजाब के राजस्व और पुनर्वास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने लुधियाना ज़िले की ससराली कॉलोनी में बाढ़ राहत कार्यों का जायज़ा लिया. पंजाब के लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने ब्यास क्षेत्र में बाढ़ राहत कार्यों का निरीक्षण किया.

बाढ़ प्रभावित इलाकों में मंत्रियों का दौरा

कैबिनेट मंत्री मोहिंदर भगत ने आज सुल्तानपुर लोधी के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों बाउपुर और अन्य नज़दीकी गाँवों का दौरा कर राहत कार्यों की समीक्षा की. ज़िला प्रशासन गुरदासपुर की ओर से डेरा बाबा नानक के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में ड्रोन की मदद से राहत सामग्री पहुँचाई गई. कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने ज़िला तरनतारन के पट्टी क्षेत्र के गाँव घड़ुंम, कुत्तीवाला, सबरां, जलोके, कोटबुड़्ढा, भाउवाला, राधलके और मुट्ठियावाला का दौरा किया. उन्होंने मोटर बोट से ज़रूरतमंद लोगों को राशन, पशुओं के लिए चारा पहुँचाने और पानी में फँसे लोगों को रेस्क्यू करने की अगुवाई की.

यह भी पढ़ें : दिल्ली-NCR में बारिश से मौसम सुहाना, तापमान में गिरावट, 30 अगस्त को गरज के साथ बारिश की संभावना

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan29 August 2025 - 12:18 PM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से बाढ़ प्रभावित जिलों की समीक्षा की

पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से बाढ़ प्रभावित जिलों की समीक्षा की

29 August 2025 - 1:45 PM
Photo of CM भगवंत मान का बड़ा ऐलान: खुद और पूरी AAP टीम देंगे 1 महीने का वेतन, बाढ़ पीड़ितों को मिलेगी राहत

CM भगवंत मान का बड़ा ऐलान: खुद और पूरी AAP टीम देंगे 1 महीने का वेतन, बाढ़ पीड़ितों को मिलेगी राहत

29 August 2025 - 1:29 PM
Photo of सहकारी संस्थाओं की सभी बैठकें अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होंगी, रजिस्ट्रार के निर्देश

सहकारी संस्थाओं की सभी बैठकें अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होंगी, रजिस्ट्रार के निर्देश

29 August 2025 - 1:22 PM
Photo of राजस्थान SI भर्ती परीक्षा 2021 रद्द: कौन हैं जस्टिस समीर जैन, जिनका ऐतिहासिक फैसला बन गया चर्चा का विषय

राजस्थान SI भर्ती परीक्षा 2021 रद्द: कौन हैं जस्टिस समीर जैन, जिनका ऐतिहासिक फैसला बन गया चर्चा का विषय

28 August 2025 - 11:11 PM
Photo of पंजाब वित्त मंत्री की यूनियन नेताओं से मुलाकात, शिक्षा और स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों पर हुई चर्चा

पंजाब वित्त मंत्री की यूनियन नेताओं से मुलाकात, शिक्षा और स्वास्थ्य कर्मियों की मांगों पर हुई चर्चा

28 August 2025 - 10:46 PM
Photo of फर्जी केस, ट्रंप की टैरिफ और बिजली संकट: केजरीवाल का BJP सरकार पर वार, कहा- सर कटा देंगे, समझौता नहीं करेंगे

फर्जी केस, ट्रंप की टैरिफ और बिजली संकट: केजरीवाल का BJP सरकार पर वार, कहा- सर कटा देंगे, समझौता नहीं करेंगे

28 August 2025 - 10:16 PM
Photo of राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां के निर्देश, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में तालमेल और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए

राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां के निर्देश, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में तालमेल और समयबद्धता सुनिश्चित की जाए

28 August 2025 - 10:11 PM
Photo of 179वें दिन पंजाब पुलिस ने 99 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार, 333 स्थानों पर की छापेमारी

179वें दिन पंजाब पुलिस ने 99 नशा तस्करों को किया गिरफ्तार, 333 स्थानों पर की छापेमारी

28 August 2025 - 9:57 PM
Photo of पंजाब में बाढ़ नियंत्रण के लिए 24×7 कंट्रोल रूम सक्रिय, जिलावार जारी हुए हेल्पलाइन नंबर

पंजाब में बाढ़ नियंत्रण के लिए 24×7 कंट्रोल रूम सक्रिय, जिलावार जारी हुए हेल्पलाइन नंबर

28 August 2025 - 9:29 PM
Photo of हाई पेइंग जॉब्स में नोएडा नंबर वन, प्रति व्यक्ति आय में भी अव्वल

हाई पेइंग जॉब्स में नोएडा नंबर वन, प्रति व्यक्ति आय में भी अव्वल

28 August 2025 - 9:05 PM
Back to top button