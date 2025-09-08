Punjab flood Relief : पंजाब में आए भारी बाढ़ और बारिश के कारण राज्यभर में मुश्किल हालात बने हुए हैं. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने राहत और बचाव कार्यों को तेज़ किया है. कैबिनेट मंत्री और स्थानीय लोग मिलकर प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों में जुटे हुए हैं.

कैबिनेट मंत्री और स्थानीय लोगों की सक्रियता

कई जिलों में नदियों के बांध मजबूत करने और बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री पहुँचाने का काम जारी है. वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने अपने दफ्तर से जरूरतमंद परिवारों के लिए रोज़ाना की आवश्यक सामग्री पैक की और ट्रक के माध्यम से प्रभावित इलाकों तक पहुंचाई. उन्होंने कहा कि “राज्य में कोई भी बाढ़ पीड़ित राहत सामग्री से वंचित नहीं रहेगा.”

राहत कार्यों में लगातार निगरानी

कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस नंगल और आनंदपुर साहिब क्षेत्रों में बाढ़ और जलभराव की स्थिति की लगातार निगरानी कर रहे हैं. उन्होंने नंगल डैम के किनारे स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर की ढाल को भरने के बचाव कार्य की कमान संभाली और कहा कि राहत कार्य पूरी तरह से समाप्त होने तक वह वहीं डटे रहेंगे.

प्रभावित क्षेत्रों में सामग्री वितरण

कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने जंडियाला गुरु और अज्नाला हलकों में राहत सामग्री, दवाइयां, सूखा दूध, आटा और पशु चारे का वितरण किया. उन्होंने बाढ़ प्रभावित पिंड मलकपुर और सराय में जाकर लोगों को व्यक्तिगत मदद भी दी.

अन्य मंत्री और राहत प्रयास

राज्य सभा सदस्य संजय सिंह और पंचायत मंत्री तरुणप्रीत सिंह सौंद ने फाजिल्का के सीमावर्ती गांवों का दौरा किया और राहत सामग्री लोगों तक पहुंचाई. जल संसाधन मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने गांवों के लोगों से बांधों की मजबूती में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और भरोसा दिलाया कि किसी भी तरह की कमी नहीं रहेगी.

मेडिकल सहायता और जागरूकता

कई मंत्री क्षेत्रों में मेडिकल किट वितरण और आशा वर्करों के माध्यम से घर-घर जागरूकता अभियान चला रहे हैं. लोगों को किसी भी मेडिकल इमरजेंसी के लिए हेल्पलाइन नंबर 104 पर कॉल करने की जानकारी दी जा रही है. पंजाब सरकार और स्थानीय लोग मिलकर बाढ़ प्रभावित नागरिकों की सुरक्षा और राहत कार्यों को प्राथमिकता दे रहे हैं. सभी मंत्री और अधिकारी लगातार प्रभावित इलाकों में मौजूद हैं ताकि हर जरूरतमंद तक तुरंत मदद पहुंच सके.

