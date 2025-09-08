Punjab schools reopening : हाल ही में आई बाढ़ और भारी बारिश के बाद पंजाब में धीरे-धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं. ऐसे समय में पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने एक बड़ा ऐलान किया है. उन्होंने घोषणा की है कि राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थान 8 सितंबर से दोबारा खोले जाएंगे. हालांकि, बाढ़ प्रभावित इलाकों में संस्थानों को बंद रखने का अधिकार संबंधित जिलों के डिप्टी कमिश्नरों को दिया गया है.

सरकारी और प्राइवेट स्कूलों की अलग व्यवस्था

शिक्षा मंत्री ने बताया कि प्राइवेट स्कूल 8 सितंबर से छात्रों और शिक्षकों दोनों के लिए खुल जाएंगे, लेकिन इसके लिए स्कूल प्रबंधन को इमारत और कक्षाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी. वहीं, सरकारी स्कूलों का शेड्यूल अलग रहेगा.

8 सितंबर को सरकारी स्कूलों में सिर्फ शिक्षक और स्टाफ आएंगे.

वे स्कूल की इमारत, कक्षाओं और परिसर की सफाई करेंगे और नुकसान का आकलन करेंगे.

इसके बाद 9 सितंबर से छात्रों की कक्षाएं शुरू होंगी.

मंत्री ने स्कूल प्रमुखों को निर्देश दिए कि वे स्कूल प्रबंधन समितियों (SMCs), पंचायतों और नगर परिषदों की मदद से स्कूल की पूरी तरह सफाई कराएं. अगर कहीं भी इमारत या कक्षाओं में नुकसान हो तो तुरंत डिप्टी कमिश्नर, एसडीएम या इंजीनियरिंग विभाग को सूचित करें ताकि बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके.

कॉलेज और यूनिवर्सिटी

बैंस ने बताया कि कॉलेज, यूनिवर्सिटी, आईटीआई और पॉलिटेक्निक संस्थान 8 सितंबर से नियमित रूप से खुलेंगे. इसमें छात्र और शिक्षक दोनों शामिल रहेंगे.

छात्रों और स्टाफ की सुरक्षा सर्वोपरि

शिक्षा मंत्री ने कहा कि बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है. उन्होंने प्रशासन और स्कूल प्रबंधन को निर्देश दिए कि पानी की निकासी, सफाई और स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाए. इस फैसले के साथ, लंबे समय से बाढ़ और बारिश की मार झेल रहे विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का सिलसिला एक बार फिर सामान्य होने जा रहा है.

