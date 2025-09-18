Punjabराज्य

पंजाब बाढ़ अपडेट: राहत कैंप खाली, हजारों लोग घर लौटे – लेकिन मौत का आंकड़ा पहुंचा 57

Amzad Khan18 September 2025 - 11:39 AM
1 minute read
Punjab Flood Relief Update
पंजाब में बाढ़ का कहर: खेत डूबे, फसलों को भारी नुकसान, मृतकों की संख्या पहुंची 57

Punjab Flood Relief Update : पंजाब के राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन मंत्री स. हरदीप सिंह मुंडियां ने आज बताया कि हालात में सुधार के साथ पिछले 24 घंटे के दौरान राहत कैंपों की संख्या 41 से घटाकर 38 कर दी गई है और यहाँ बसेरा कर रहे व्यक्तियों की संख्या 1945 से तेज़ी से घटकर 1176 रह गई है.उन्होंने कहा कि 769 व्यक्तियों की बड़ी संख्या का अपने घर लौटना शुभ संकेत है.उन्होंने कहा कि राहत और पुनर्वास कार्य सुचारू ढंग से अगले चरण में बढ़ रहे हैं और परिवार लगातार अपने घर वापस लौट रहे हैं.

23,340 लोग सुरक्षित, हालात सामान्य

कैबिनेट मंत्री ने बताया कि राहत कार्यों के तहत अब तक कुल 23,340 व्यक्तियों को बाढ़ वाले पानी से सुरक्षित निकाला गया है और प्रदेश सामान्य हालात की ओर बढ़ रहा है.उन्होंने आगे कहा कि प्रभावित गांवों की संख्या 2483 से बढ़कर 2484 हो गई है जबकि प्रभावित आबादी अब 3,89,279 है.

फसलों को भारी नुकसान, मृतकों की संख्या पहुंची 57

राजस्व मंत्री ने बताया कि प्रभावित फसल क्षेत्रफल 1,98,525 हेक्टेयर से बढ़कर 1,99,678 हेक्टेयर पहुंच गया है क्योंकि ज़िला फाजिल्का में 1153 हेक्टेयर से अधिक कृषि योग्य भूमि प्रभावित हुई है. स. मुंडियां ने बताया कि बरनाला ज़िले में एक और मृत्यु की रिपोर्ट के साथ प्रदेश में कुल मृतकों की संख्या 57 हो गई है.

