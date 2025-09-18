फटाफट पढ़ें

Punjab News : स्थानीय फायर बिग्रेड मे तैनात सहायक मंडल फायर अधिकारी विरेंद्र कुमार को कुछ महीने पहले विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा था. अब राज्य निकाय विभाग ने उन्हें उनके पद से निलंबित कर दिया है. इस संबंध में विभाग ने नगर अबोहर के कमिश्नर को एक आधिकारिक पत्र भी भेजा है.

भेजे गए पत्र में निकाय विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव तेजवीर सिंह ने कहा है कि रिश्वत मामले में पकड़े गए वरिन्द्र कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है. निलंबन की अवधि के दौरान उनका मुख्यालय स्थानक सरकार का मुख्य कार्यालय, चंडीगढ़ रहेगा. साथ ही, उन्हें इस अवधि में सरकारी नियमों के अनुसार गुजारा भत्ते का भुगतान किया जाएगा.

ऋषभ कालिया की शिकायत पर कार्रवाई

गौरतलब है कि अबोहर दमकल विभाग में इंचार्ज के पद पर तैनात विरेंद्र कुमार कथूरिया को पंजाब विजिलेंस टीम ने 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथो गिरफ्तार किया था. यह कार्रवाई स्थानीय निवासी ऋषभ कालिया की शिकायत पर की गई थी. शिकायत में बताया गया था कि विरेंद्र कुमार ने एक काम के बदले में उनसे 20 हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी.

