Punjab flood crop Damage : पंजाब के किसानों के सामने इस बार बाढ़ ने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है. हाल ही में आई भीषण बाढ़ के कारण राज्य के 2185 गांवों की लगभग 5 लाख एकड़ फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं. खेतों में खड़ी फसलें डूब गईं और पानी के साथ आई मोटी परत सिल्ट व रेत ने जमीन को खेती लायक नहीं छोड़ा.

इसी गंभीर हालात को देखते हुए पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियाँ ने केंद्र सरकार से तुरंत मदद की अपील की है. उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित अमृतसर, गुरदासपुर, तरनतारन, पठानकोट, कपूरथला, फाजिल्का और फिरोज़पुर जिलों में खेतों में 5–5 फुट तक सिल्ट जमा हो गई है. इसे हटाने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के तहत 151 करोड़ रुपये अतिरिक्त फंड तुरंत जारी किया जाए.

केंद्र से मदद की उम्मीद

नई दिल्ली के पूसा भवन में आयोजित राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन–2025 को संबोधित करते हुए खुड्डियाँ ने कहा कि पंजाब हमेशा देश के हर संकट में आगे बढ़कर मदद करता है. अब समय है कि केंद्र सरकार भी पंजाब के किसानों की मुश्किलें कम करने में सहयोग करे.

किसानों के लिए बीज और खाद की मांग

कृषि मंत्री ने केंद्र से यह भी मांग की कि प्रभावित किसानों को 2 लाख क्विंटल गेहूँ का प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने के लिए सीड विलेज प्रोग्राम से 80 करोड़ रुपये दिए जाएँ. इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य मिशन के तहत गेहूँ के बीज के लिए 25 लाख रुपये और अलग से 637 क्विंटल सरसों व 375 क्विंटल काले चने का बीज प्राथमिकता पर दिया जाए.

खड्डियाँ ने यह भी कहा कि राज्य को समय पर डीएपी और यूरिया खाद मिलना बेहद जरूरी है ताकि किसान अगली फसल बो सकें. उन्होंने केंद्र से अपील की कि पंजाब का रोका गया 8000 करोड़ रुपये का ग्रामीण विकास फंड और अन्य जरूरी राशि भी जल्द जारी की जाए.

केंद्र का आश्वासन

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन दिया कि पंजाब को हर संभव मदद दी जाएगी और बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. पंजाब के किसान इस मुश्किल घड़ी में सरकार की मदद का इंतजार कर रहे हैं. अगर समय पर सहायता मिली तो राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पर आ सकती है.

