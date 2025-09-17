Punjabराज्य

पंजाब में 5 लाख एकड़ फसल बर्बाद…कृषि मंत्री ने केंद्र से 151 करोड़ की तात्कालिक मदद मांगी

Amzad Khan17 September 2025 - 9:09 AM
2 minutes read
Punjab flood crop Damage
पंजाब में बाढ़ से बर्बाद फसलें, केंद्र से मदद की गुहार लगाते किसान

Punjab flood crop Damage : पंजाब के किसानों के सामने इस बार बाढ़ ने बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है. हाल ही में आई भीषण बाढ़ के कारण राज्य के 2185 गांवों की लगभग 5 लाख एकड़ फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गईं. खेतों में खड़ी फसलें डूब गईं और पानी के साथ आई मोटी परत सिल्ट व रेत ने जमीन को खेती लायक नहीं छोड़ा.

इसी गंभीर हालात को देखते हुए पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियाँ ने केंद्र सरकार से तुरंत मदद की अपील की है. उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित अमृतसर, गुरदासपुर, तरनतारन, पठानकोट, कपूरथला, फाजिल्का और फिरोज़पुर जिलों में खेतों में 5–5 फुट तक सिल्ट जमा हो गई है. इसे हटाने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के तहत 151 करोड़ रुपये अतिरिक्त फंड तुरंत जारी किया जाए.

केंद्र से मदद की उम्मीद

नई दिल्ली के पूसा भवन में आयोजित राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन–2025 को संबोधित करते हुए खुड्डियाँ ने कहा कि पंजाब हमेशा देश के हर संकट में आगे बढ़कर मदद करता है. अब समय है कि केंद्र सरकार भी पंजाब के किसानों की मुश्किलें कम करने में सहयोग करे.

किसानों के लिए बीज और खाद की मांग

कृषि मंत्री ने केंद्र से यह भी मांग की कि प्रभावित किसानों को 2 लाख क्विंटल गेहूँ का प्रमाणित बीज उपलब्ध कराने के लिए सीड विलेज प्रोग्राम से 80 करोड़ रुपये दिए जाएँ. इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य मिशन के तहत गेहूँ के बीज के लिए 25 लाख रुपये और अलग से 637 क्विंटल सरसों व 375 क्विंटल काले चने का बीज प्राथमिकता पर दिया जाए.

खड्डियाँ ने यह भी कहा कि राज्य को समय पर डीएपी और यूरिया खाद मिलना बेहद जरूरी है ताकि किसान अगली फसल बो सकें. उन्होंने केंद्र से अपील की कि पंजाब का रोका गया 8000 करोड़ रुपये का ग्रामीण विकास फंड और अन्य जरूरी राशि भी जल्द जारी की जाए.

केंद्र का आश्वासन

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आश्वासन दिया कि पंजाब को हर संभव मदद दी जाएगी और बाढ़ से प्रभावित किसानों के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. पंजाब के किसान इस मुश्किल घड़ी में सरकार की मदद का इंतजार कर रहे हैं. अगर समय पर सहायता मिली तो राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था दोबारा पटरी पर आ सकती है.

यह भी पढ़ें : पंजाब में HFL का बड़ा निवेश, 1000 करोड़ की योजना से 2000 से अधिक नौकरियां संभावित

Hindi Khabar App: देश, राजनीति, टेक, बॉलीवुड, राष्ट्र,  बिज़नेस, ज्योतिष, धर्म-कर्म, खेल, ऑटो से जुड़ी ख़बरों को मोबाइल पर पढ़ने के लिए हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए. हिन्दी ख़बर ऐप

Amzad Khan17 September 2025 - 9:09 AM
2 minutes read

Related Articles

Photo of पंजाब की जेलों में खुलीं ITI, अब कैदी सीखेंगे हुनर और पाएंगे नई जिंदगी

पंजाब की जेलों में खुलीं ITI, अब कैदी सीखेंगे हुनर और पाएंगे नई जिंदगी

17 September 2025 - 9:32 AM
Photo of पंजाब में HFL का बड़ा निवेश, 1000 करोड़ की योजना से 2000 से अधिक नौकरियां संभावित

पंजाब में HFL का बड़ा निवेश, 1000 करोड़ की योजना से 2000 से अधिक नौकरियां संभावित

16 September 2025 - 10:55 PM
Photo of जनगणना 2027: तैयारियों के लिए पंजाब सरकार ने कसी कमर, चंडीगढ़ में राज्य स्तरीय समन्वय समिति की पहली बैठक सम्पन्न

जनगणना 2027: तैयारियों के लिए पंजाब सरकार ने कसी कमर, चंडीगढ़ में राज्य स्तरीय समन्वय समिति की पहली बैठक सम्पन्न

16 September 2025 - 10:26 PM
Photo of 5G उपकरण चोरी पर पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 61 गिरफ्तार, 95 FIR दर्ज

5G उपकरण चोरी पर पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई: 61 गिरफ्तार, 95 FIR दर्ज

16 September 2025 - 9:19 PM
Photo of पंजाब खाद्य आयोग की बैठक: पोषण योजना और बाढ़ प्रभावितों पर हुई विशेष चर्चा

पंजाब खाद्य आयोग की बैठक: पोषण योजना और बाढ़ प्रभावितों पर हुई विशेष चर्चा

16 September 2025 - 8:51 PM
Photo of PM मोदी का बिहार में बड़ा धमाका…लालू-तेजस्वी पर करारा वार, 40 हजार करोड़ की सौगात से गदगद नीतीश

PM मोदी का बिहार में बड़ा धमाका…लालू-तेजस्वी पर करारा वार, 40 हजार करोड़ की सौगात से गदगद नीतीश

16 September 2025 - 7:19 PM
Photo of भोपाल में स्वदेशी मेले का आगाज: CM मोहन यादव बोले- अब हर घर होगा आत्मनिर्भर

भोपाल में स्वदेशी मेले का आगाज: CM मोहन यादव बोले- अब हर घर होगा आत्मनिर्भर

16 September 2025 - 7:01 PM
Photo of ब्यावर में रिश्वत लेते पकड़ा गया ग्राम विकास अधिकारी, ACB ने किया रंगे हाथों गिरफ्तार

ब्यावर में रिश्वत लेते पकड़ा गया ग्राम विकास अधिकारी, ACB ने किया रंगे हाथों गिरफ्तार

16 September 2025 - 6:09 PM
Photo of पंजाब में टैक्स चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई: फर्जी बिलिंग घोटाला बेनकाब, आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज

पंजाब में टैक्स चोरी के खिलाफ सख्त कार्रवाई: फर्जी बिलिंग घोटाला बेनकाब, आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज

16 September 2025 - 5:25 PM
Photo of मनोज झा का बड़ा बयान: सिर्फ राजनीतिक नहीं, जनता की आवाज और असली मुद्दों की लड़ाई है ‘बिहार अधिकार यात्रा’

मनोज झा का बड़ा बयान: सिर्फ राजनीतिक नहीं, जनता की आवाज और असली मुद्दों की लड़ाई है ‘बिहार अधिकार यात्रा’

16 September 2025 - 4:27 PM
Back to top button