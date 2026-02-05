Punjab

पंजाब वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कनाडा के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल से की महत्वपूर्ण मुलाकात

Punjab News
Punjab News : पंजाब के वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने बीती शाम पंजाब भवन में कनाडा के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल की मेज़बानी की। नई दिल्ली स्थित कनाडा के उच्चायोग के औपचारिक अनुरोध पर आयोजित इस बैठक के दौरान पंजाब और अल्बर्टा प्रांतों के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने तथा आर्थिक साझेदारी बढ़ाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया गया।

कनाडाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व

कनाडाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व अल्बर्टा सरकार की स्वदेशी संबंधों की मंत्री राजन साहनी ने किया। उनके साथ प्रीमियर कार्यालय के स्टेकहोल्डर्स एडमिनिस्ट्रेटर जतिंदर सिंह ततला, अल्बर्टा की यूनाइटेड कंजरवेटिव पार्टी के नेता के वरिष्ठ सलाहकार हैप्पी मान, स्वदेशी संबंध विभाग की कार्यवाहक संचालन निदेशक जेनेवीव टरकोट, जग रूप कलों, जसविंदर ग्रेवाल तथा पुनीत कुमार गोयल भी शामिल थे।

निवेश अवसरों पर विस्तृत प्रस्तुति

बैठक के दौरान ‘इन्वेस्ट पंजाब’ के अधिकारियों ने राज्य में उपलब्ध विभिन्न निवेश अवसरों पर विस्तृत प्रस्तुति दी। वीडियो और पावरपॉइंट प्रेज़ेंटेशन के माध्यम से प्रतिनिधिमंडल को पंजाब के औद्योगिक ढांचे तथा राज्य सरकार द्वारा ‘ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस’ सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी गई।

पंजाब सरकार की सक्रिय नीति

अल्बर्टा सरकार की मंत्री रजन साहनी ने कहा, “प्रतिनिधिमंडल ‘इन्वेस्ट पंजाब’ की कार्यप्रणाली को समझने के लिए उत्सुक है और हम औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने हेतु पंजाब सरकार द्वारा अपनाई गई सक्रिय नीति की सराहना करते हैं।

अल्बर्टा और पंजाब द्विपक्षीय विकास

उन्होंने आगे कहा, “पंजाब की यह यात्रा ‘इंडिया एनर्जी वीक’ से जुड़े प्रतिनिधिमंडल के व्यापक भारत मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दौरान सहयोग के नए मार्ग तलाशने के लिए भारत के प्रमुख केंद्रों में वरिष्ठ सरकारी नेताओं और निजी क्षेत्र के भागीदारों के साथ बैठकें की जा रही हैं।” उन्होंने यह भी कहा कि प्रौद्योगिकी और नवाचार ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं, जहां अल्बर्टा और पंजाब द्विपक्षीय विकास के लिए मिलकर कार्य कर सकते हैं।

सतत विकास और साझा समृद्धि

वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने दीर्घकालिक अंतरराष्ट्रीय साझेदारियां स्थापित करने के लिए पंजाब की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि ये साझेदारियां केवल व्यापार तक सीमित न होकर सतत विकास और साझा समृद्धि पर केंद्रित हों। उन्होंने कहा कि पंजाब ऐसे सार्थक सहयोग के लिए पूरी तरह तैयार है जो दोनों प्रांतों के लिए लाभकारी हो और नवाचार-आधारित विकास के माध्यम से आर्थिक संबंधों को और मजबूत करे।

मजबूत आर्थिक गलियारा विकसित

इस अवसर पर वित्त मंत्री के साथ मिल्कफेड के चेयरमैन नरेंद्र सिंह शेरगिल, वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक शेखर, उद्योग सचिव महेंद्र पाल, इन्वेस्ट पंजाब के अतिरिक्त सीईओ रुबिंदरजीत सिंह बराड़ तथा बिजली विभाग की विशेष सचिव डॉ. सईद सहरिश असगर सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे। यह बैठक सहयोग, नवाचार और आपसी विश्वास के आधार पर अल्बर्टा और पंजाब के बीच एक मजबूत आर्थिक गलियारा विकसित करने के साझा संकल्प पर केंद्रित रही।

