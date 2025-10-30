Punjabराज्य

केजरीवाल की मौजूदगी में CM मान ने RTO दफ्तर पर लगाया ताला, अब घर बैठे मिलेगा लाइसेंस और RC

Shanti Kumari30 October 2025 - 1:28 PM
Punjab Faceless RTO Launch
CM भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल ने लगाया RTO दफ्तर पर ताला — अब घर बैठे बनेगा लाइसेंस और RC, खत्म होगा भ्रष्टाचार!

Ludhiana : प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेह शासन के नए युग की शुरुआत करने के लिए एक और नागरिक केंद्रित पहलकदमी में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक व दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने आज जनता की सुविधा के लिए फेसलेस आर.टी.ओ. सेवाओं की शुरुआत की।

भ्रष्टाचार के प्रतीक RTO दफ्तर पर CM ने लगाया ताला

मुख्यमंत्री ने इस स्कीम की शुरुआत के समय भ्रष्टाचार के युग को खत्म करने के प्रतीक के रूप में यहां आर.टी.ओ. दफ्तर पर ताला लगाया। मीडिया से बातचीत करते हुए ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि आजादी के बाद अब तक राज्य के लोग नौकरशाही और उसके भ्रष्ट कामों के गुलाम बन गए थे। उन्होंने कहा कि आज पंजाब इस गुलामी से मुक्त हो गया है और अब लोग 1076 पर कॉल करके अपना ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और अन्य दस्तावेज प्राप्त कर सकेंगे।

भ्रष्टाचार, परेशानियों और बिचौलियों से आजादी – केजरीवाल

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज लोगों को अपना काम करवाने के लिए भ्रष्टाचार, परेशानियों और बिचौलियों से आजादी मिल रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा अनोखा काम देश में ही नहीं, बल्कि दुनिया में पहली बार हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज पंजाब के लोगों के लिए ऐतिहासिक दिन है क्योंकि पहली बार राज्य में फेसलेस आर.टी.ओ. सेवाएं शुरू की जा रही हैं।

56 प्रमुख सेवाएं अब पूरी तरह फेसलेस

‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि इस पहलकदमी को वास्तव में परिवहन विभाग में डिजिटल क्रांति कहा जा सकता है क्योंकि लोगों को अब उनके घरों में ही सेवाएं मिलेंगी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से संबंधित कुल 56 प्रमुख सेवाओं को अब पूरी तरह फेसलेस कर दिया गया है।

हेल्पलाइन 1076 बनेगा जनता का सहायक

पूर्व सीएण केजरीवाल ने कहा कि ये सेवाएं हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करके सेवा केंद्रों के माध्यम से प्राप्त की जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि नागरिकों को पहले ड्राइविंग लाइसेंस या वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए साइबर कैफे जाना पड़ता था या खुद ऑनलाइन आवेदन देना पड़ता था। आवेदन देने के बाद उन्हें दस्तावेज सत्यापन जैसे कामों के लिए कई बार आर.टी.ओ. दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, जिस कारण दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों, बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों को काफी मुश्किल होती थी।

लोगों को होगी बड़ी राहत – समय, पैसा और ऊर्जा की बचत

‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि इससे न सिर्फ लोगों का समय और ऊर्जा लगती है, बल्कि वित्तीय बोझ भी बढ़ता है। उन्होंने आगे कहा कि अब नागरिकों को आर.टी.ओ. दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे क्योंकि ये सेवाएं पंजाब भर में स्थापित सेवा केंद्रों के माध्यम से प्रदान की जाएंगी। इसके लिए इन केंद्रों के स्टाफ को सही ढंग से प्रशिक्षण दिया गया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये सभी सेवाएं घर बैठे हेल्पलाइन नंबर 1076 पर कॉल करके प्राप्त की जा सकती हैं।

CM मान बोले – “भ्रष्टाचार पर लगेगी लगाम”

इस दौरान मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने संबोधन में कहा कि आर.टी.ओ. दफ्तरों में लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था और आज का दिन इन दिक्कतों के अंत का सूचक है, जिससे आम आदमी को बहुत फायदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस पहलकदमी से आम आदमी को होने वाली दिक्कत और भ्रष्टाचार पर रोक लगाई गई है और यह राज्य सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के अनुरूप है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पहले लोगों को राजस्व विभाग में सुधारों के कारण बहुत लाभ हुआ है, जिसने लोगों को बड़े पैमाने पर अधिकार दिए हैं।

कर्मचारियों की नौकरी नहीं जाएगी

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि परिवहन विभाग के किसी भी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला जाएगा और राज्य सरकार द्वारा उनकी योग्यता के अनुसार अन्य विभागों में उनकी सेवाओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पहले लोगों को परेशान करने के लिए रिबन काटे जाते थे, अब राज्य सरकार लोगों की सुविधा के लिए दफ्तरों पर ताले लगा रही है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने अब तक पंजाब में 19 टोल प्लाजा बंद कर दिए हैं ताकि लोगों की अनावश्यक लूट को रोका जा सके।

पंजाब बना देश का पहला ऐसा राज्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब आज देश का पहला राज्य बन गया है, जिसने लोगों को सुचारू ढंग से सुविधाएं प्रदान करके आर.टी.ओ. दफ्तरों को बंद कर दिया है। उन्होंने जनता से राज्य सरकार के इस बड़े लोक-पक्षीय उपक्रम का लाभ उठाने की अपील की और कहा कि आने वाले दिनों में ऐसे और डिजिटल तथा लोक-पक्षीय फैसले लिए जाएंगे। भगवंत सिंह मान ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान परिवहन विभाग ने कुल 29,23,390 आवेदनों पर कार्रवाई की, जिनमें से 19,63,209 वाहन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से संबंधित थे और 9,60,181 ड्राइविंग लाइसेंस सेवाओं से संबंधित थे।

15 दिन के लिए हेल्प डेस्क भी बने

मुख्यमंत्री ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में आवेदनों को कुशलता से कार्रवाई के लिए नया नागरिक-पक्षीय मॉडल जरूरी है। उन्होंने कहा कि नई प्रणाली को सुचारू ढंग से लागू करने को सुनिश्चित बनाने के लिए आर.टी.ओ. दफ्तरों में पहले 15 दिनों के लिए हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये डेस्क नागरिकों को नए मॉडल के तहत आवश्यक दस्तावेजों और प्रक्रियाओं के बारे में मार्गदर्शन देंगे। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के शुरू होने से आर.टी.ओ. दफ्तर अब अपनी मुख्य जिम्मेदारियों और विभागीय कार्यों के समग्र सुधार पर अधिक प्रभावी ढंग से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।

भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार सुचारू और पारदर्शी शासन प्रदान करके लोगों की सुविधा के लिए हर कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। बता दें कि इस मौके पर कैबिनेट मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर, ‘आप’ के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और अन्य उपस्थित थे।

